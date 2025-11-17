Suscribete a
World Cheese Awards 2025

Un queso de Lorca consigue meterse en el 'top ten' de los mejores quesos del mundo

Hechizo, elaborado con leche de cabra y de forma artesanal, ha quedado el noveno lugar entre más de 5.000 variedades

Doce queserías artesanales españolas

Queso Hechizo, de Las Zarcillas
Queso Hechizo, de Las Zarcillas
Laura Pintos

Laura Pintos

Un queso de cabra español, elaborado de forma artesanal en una quesería familiar de un pueblo de Murcia, ha conseguido el noveno puesto entre los mejores quesos del mundo, los World Cheese Awards, celebrados en Suiza.

Se trata de Hechizo, obra de La ... Zarcillera, que fabrica sus productos con la leche fresca de sus cabras de raza murciano-granadina desde 2019, en una explotación situada a los pies de la Sierra del Almirez, en Zarcilla de Ramos, una pedanía de mil habitantes perteneciente al distrito de Lorca. Lo hacen solo con fermentos y cuajos de origen natural, y a la manera tradicional.

Sobre el autor Laura Pintos

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

Laura Pintos

