Un queso de Lorca consigue meterse en el 'top ten' de los mejores quesos del mundo

Un queso de cabra español, elaborado de forma artesanal en una quesería familiar de un pueblo de Murcia, ha conseguido el noveno puesto entre los mejores quesos del mundo, los World Cheese Awards, celebrados en Suiza.

Se trata de Hechizo, obra de La ... Zarcillera, que fabrica sus productos con la leche fresca de sus cabras de raza murciano-granadina desde 2019, en una explotación situada a los pies de la Sierra del Almirez, en Zarcilla de Ramos, una pedanía de mil habitantes perteneciente al distrito de Lorca. Lo hacen solo con fermentos y cuajos de origen natural, y a la manera tradicional.

El queso tierno murciano (8 euros, 250 gr) consiguió así entrar en el 'top ten' del ránking mundial, al que este año se presentaron un total de 5.244 quesos procedentes de 46 países. Los ganadores de esta edición número 37 del certamen fueron anunciados en una ceremonia que tuvo lugar en Berna, Suiza, país que lo acogió por primera vez. Allí se consagró ganador el gruyere suizo Gruyère AOP Vorderfultigen Spezial de 18 meses, que ya había ganado en cinco ocasiones anteriores, mientras que en segundo lugar quedó un queso francés con flores, el Crémeux des Aldudes aux Fleurs, de Etxaldia. Luego se metieron otros tres quesos de Suiza, el Appenzeller® Edel-Würzig de 9 meses, el Gantrisch Bergkäse y el Königs-Chäs Rezent, mientras que en sexto lugar entró otro francés, el Ossau-Iraty AOP, hecho con leche pasteurizada de oveja. Séptimo fue el estadounidense Stockinghall, octavo el inglés Aged Rutland Red y décimo el holandés Montana Intenso. Otras queserías españolas tuvieron protagonismo en estos premios. La gallega Airas Moniz recibió el nuevo galardón 'Es La Leche', que reconoce la mejor materia prima del mundo. Y en los reconocimientos por países o procedencia, La Leze Afinado Original, de la quesería La Leze, en el caserío del mismo nombre ubicado en Álava, se llevó el de 'mejor queso vasco', mientras que el lanzaroteño Bodega Cabra y Oveja, de Finca de Uga, obtuvo el de 'mejor queso canario'. Además, en 2026 los World Cheese Awards se celebrarán en la ciudad de Córdoba.

