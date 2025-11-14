Suscribete a
ABC Premium

Prrimital, fuego y carne en un puesto de mercado

DeTapeo

El restaurante de comida callejera estrena segunda sede en Aravaca, que se suma a la del Madrid de los Austrias

Ver más ideas para ir DeTapeo en Madrid

Alberto del Corral en Prrimital
Alberto del Corral en Prrimital
Laura Pintos

Laura Pintos

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las mejores carnes del país a la parrilla y en formato de comida al paso, o callejera, la tendencia que coge cada vez más ímpetu. Es lo que ofrece desde hace cuatro años Prrimital en el mercado de San Miguel, y a partir ... de ahora también en su nueva sede en el de Aravaca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Laura Pintos

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

Laura Pintos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app