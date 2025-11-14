Prrimital, fuego y carne en un puesto de mercado

Las mejores carnes del país a la parrilla y en formato de comida al paso, o callejera, la tendencia que coge cada vez más ímpetu. Es lo que ofrece desde hace cuatro años Prrimital en el mercado de San Miguel, y a partir ... de ahora también en su nueva sede en el de Aravaca.

El puesto funciona con una idea central clara, y un concepto ganador: reunir la materia prima de mayor calidad con las brasas, y democratizar el concepto de asador sacándolo de los comedores tradicionales de mantel y flan con nata para llevarlo a un sitio tan actual como un mercado.

El abogado y empresario Alberto del Corral, un apasionado de la gastronomía, le encargó darle forma a su carta al chef David Montes, asturiano y aficionado a la caza.

Hamburguesa Prrimital, de costilla de vaca; cecina y el chef David Montes

La propuesta incluye hamburguesas en el formato habitual (desde 13 euros) y mini (5), steak tartar de vaca sobre tuétano (17), cazuelas de morcilla o chistorra (12,50), cecina (13 ó 24 ración completa, y ojo a la de wagyu que tienen para llevar, es de las mejores del mundo), sándwich de pastrami (11,50) y diversos cortes de carne a la parrilla. Entre estos últimos, opciones como picaña (16,50) o entraña (11) y los premium solomillo (29,50), entrecot madurado (32,50), T-Bone o tomahawk (desde 95 el kilo).

La carne asada se presenta ya fileteada en trozos sobre unas tablas, lista para pinchar y comer. Además, todos los productos se pueden ver expuestos en su gran mostrador y se cocinan en el momento y a la vista del cliente. En Prrimital lo fundamental es la selección de proveedores, pues apuesta por los consolidados en calidad en cada apartado (Discarlux en carnes, otros referentes también en cerdo, verduras y pan).

En el concurrido mercado de San Miguel, el local ocupa apenas 17 metros cuadrados bien aprovechados, con servicio en barra o en las mesas centrales y comunes del recinto.

En Aravaca, en cambio, el flamante restaurante es más amplio y eso le ha permitido incorporar algunas mesas propias y también otros platos más reposados y postres. En este nuevo espacio, además, se podrá probar su propio vino, un logrado tinto de prieto picudo de Castilla y León de nombre Sílex, dentro de una carta líquida con más referencias, además de incorporar los servicios de reserva y de envío a domicilio.

En ambos se aseguran las caras de disfrute.

Prrimital. Mercado de San Miguel y Mercado de Aravaca. Abierto todos los días de 10 a medianoche.