Suscribete a
ABC Premium

Casa nova

Su propia miel, café, frutas y verduras, huevos, embutidos y hasta la sal: así es el restaurante «radicalmente sostenible» y con una estrella Michelin del Penedés

En Casa Nova, el corresponsal de guerra y chef Andrés Torres pone sobre la mesa toda una filosofía y estilo de vida vinculados a la ecología y la solidaridad

Visita a la aromática cuna del vermú del Priorat

Andrés Torres en su restaurante y finca ecológica en la zona del Penedés, en Barcelona
Andrés Torres en su restaurante y finca ecológica en la zona del Penedés, en Barcelona
Laura Pintos

Laura Pintos

Sant Martí Sarroca (Barcelona)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No es posible comer en Casa Nova sin antes recorrer todo su universo productivo, desde la huerta ecológica hasta los corrales, el secadero, el ahumador, el tostador, los panales, el horno de tierra o la filtradora del agua de lluvia. El restaurante del Penedés ... con una estrella Michelin y una estrella verde no es el protagonista sino el escaparate de todo un proyecto de vida aferrado a la «sostenibilidad radical» que defiende su creador y chef, el corresponsal de guerra Andrés Torres.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Laura Pintos

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

Laura Pintos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app