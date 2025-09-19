Portonovo, un clásico gallego con 57 años de historia

En un local enorme a pie de carretera, la de La Coruña, en 1968, José Limeres abrió un restaurante dedicado a la gastronomía gallega. Cincuenta y siete años después, rodeado de una zona, la de Aravaca, que ha cambiado radicalmente su fisonomía, Portonovo ... se mantiene como uno de los grandes templos de esta cocina en Madrid.

Hoy es María Jesús Limeres, hija del fundador, quien lleva adelante el restaurante, que mantiene su gran letrero original en la fachada. También el icónico hórreo en la amplia terraza, emblema de su origen. Fue el símbolo que su padre, oriundo de As Neves, en Pontevedra, y emigrante en Madrid desde muy pequeño, cuando ya comenzó a trabajar en hostelería, quiso poner en su negocio propio cuando por fin pudo abrirlo, ayudado por su mujer Ludy.

El espacio interior, no obstante, se ha adaptado a los tiempos actuales, con una decoración elegante y sobria, inspirada en la náutica. El local cuenta con barra y varios salones para eventos familiares o de empresa, y una sala principal de dimensiones igualmente importantes y que se asoma a la explanada con las mesas exteriores, esta última incorporación de la segunda generación a cargo del negocio.

En la carta, con un ticket medio de 60 euros, sigue fiel a su objetivo de servir cocina tradicional de Galicia, con el mar como principal huerta y su producto de calidad como eje. «Hacemos las cosas como siempre se han hecho, respetando lo que la naturaleza nos da, para que en la elaboración no se pierda la esencia del producto, el olor, el sabor a Galicia. Para mantener lo que somos y de dónde venimos«, afirman sus dueños.

Abierto desde 1968 y en manos de la misma familia, Portonovo está cargado de historia.

El restaurante, ubicado en Portomarín y muy cerca de La Florida, trabaja con materia prima venida del norte, no solo pescado y marisco, sino también carnes, quesos y otros ingredientes. También la mayor parte de su personal, una treintena de profesionales de cocina -bajo el mando del chef Daniel Cerdán- y de sala, es de esa procedencia y ejecuta un servicio al comensal que sigue esta línea clásica y tradicional en las formas, aunque en un ambiente familiar y cercano.

Uno de los platos más conocidos de Portonovo es su ensaladilla de bonito del norte (13 euros). También la emblemática empanada, un plato que viene de la época medieval y era la forma de los peregrinos de trasportar y conservar los alimentos. Aquí la ponen de atún o de berberechos (13 y 16). Otras recetas exitosas del restaurante son el salpicón de marisco (23,50), las croquetas de jamón o de carabineros (12,50 y 13,50), las rabitas de calamar con huevos fritos (17,50) y la tortilla paisana (11,50).

Además hay arroces, como el marinero con langostinos, rape y calamar (21, para dos), la lubina al carbón o a la sal (27,50, para dos), el pulpo 'a feira' (27,50) o la merluza de Burela a la gallega (24), esta última presente en Portonovo desde el inicio, hace casi seis décadas. La variedad de pescado y marisco fresco es amplia (almejas, zamburiñas, vieiras, anchoas, chipirones, bacalao, rodaballo, lenguado) y también hay callos con garbanzos (16) y varias carnes gallegas.

Algunos platos de Portonovo.

Los postres, igualmente caseros, ofrecen desde arroz con leche (6,50) o tarta de Santiago (7) hasta las típicas filloas de nata o crema (8). En la bodega, una buena selección de vinos nacionales y cavas, por copa o botella, además de cócteles y otras bebidas.

En la temporada que se inicia, Portonovo destina un día de la semana a servir su cocido al estilo Lalín, el mismo plato que se come en sus mesas desde hace 57 años.

Restaurante Portonovo. Calle de Aguarón 7, Madrid. restauranteportonovo.com