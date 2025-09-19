Suscribete a
ABC Premium

EN Madrid

Portonovo, un clásico gallego con 57 años de historia

¡A la lista!

El mítico restaurante de la A-6 se mantiene como uno de los emblemas de la cocina de Galicia en Madrid gracias a su producto de excelencia y su estilo tradicional

Emi, el nuevo gastronómico de Madrid

Portonovo, el gallego de Aravaca desde hace casi 60 años
Portonovo, el gallego de Aravaca desde hace casi 60 años
Laura Pintos

Laura Pintos

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En un local enorme a pie de carretera, la de La Coruña, en 1968, José Limeres abrió un restaurante dedicado a la gastronomía gallega. Cincuenta y siete años después, rodeado de una zona, la de Aravaca, que ha cambiado radicalmente su fisonomía, Portonovo ... se mantiene como uno de los grandes templos de esta cocina en Madrid.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app