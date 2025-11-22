Cinco planes gastronómicos para una ocasión especial en Madrid

Un cumpleaños, un aniversario, una cita, un reencuentro, una celebración especial... Cinco planes gastronómicos únicos en Madrid, de la mano de grandes chefs y de sitios donde el comensal es el protagonista de la experiencia:

No hay mejor sitio para celebrar o celebrarse que ... el mítico Ritz. El elegante hotel cinco estrellas de Madrid tiene, a cargo de toda su oferta gastronómica de excepción, al chef con estrellas MichelinQuique Dacosta, que ofrece una experiencia de alta cocina en Dessa y diversas propuesta en el resto de restaurantes y espacios del establecimiento.

Así, es todo un planazo comer o cenar en la marisquería del Mandarin Oriental Ritz, utilizando nada menos que la vajilla de plata original del antiguo hotel, piezas únicas que fueron recuperada y se ponen en este servicio. El marisco, el de más alta calidad del país, siempre fresco y de temporada, como ostras Guillardeau, bogavante azul, cigalas o carabineros de Cádiz, así como una selección única de champagne de grandes maisons y cuvées singulares.

Otra posibilidad es apuntarse al cocido madrileño del Ritz, que se sirve en el restaurante ubicado igualmente bajo la cúpula solo durante el otoño y el invierno, los martes y jueves. Se elabora siguiendo la receta del hotel desde sus inicios, con ingredientes de primera calidad y servido también en bandejas de plata en tres vuelcos.

Mandarin Oriental Ritz. Plaza de la Lealtad, 5, Madrid. Marisquería, de martes a sábados de 13 a 16 y de 20 a 22 horas. Aperitivo, 80 euros; comida o cena, 120-150. Cocido, martes y jueves, 68 euros incluyendo postre (flan untuoso de vainilla).

2 Hotel Heritage Brunch de Mario Sandoval

Un hotel boutique de lujo, situado en una zona residencial, discreto y elegante, y un brunch orquestado por Mario Sandoval (Coque). Lo sirve los fines de semana en la coqueta terraza del hotel Heritage Madrid Relais & Chateaux o en su restaurante Haroma, dependiendo del clima.

Para la ocasión, se pone a disposición del comensal una selección de panes artesanos, yogur, cóctel de gambas, quesos, ibéricos y bizcochos de temporada (por ejemplo, de castañas ahora), junto con un completo menú en mesa de entrante, huevos, plato principal y bebida (una copa de bienvenida, zumos y café).

Hotel Heritage Madrid Relais & Chateaux, C/Diego de León 43. Sábados y domingos de 13:30 a 16 horas. Cuesta 69 euros (29 niños).

3 Manero Marqués de Cubas El primer Campari Bar

Todo en Manero Marqués de Cubas es bueno y bonito. La comida, el ambiente, la decoración, la propuesta. El último local de Carlos Bosch en Madrid añade ahora un Campari Bare, el primero del mundo tras la alianza entre el restaurante y la icónica marca italiana con más de 160 años de historia.

Habrá otro en el renovado hotel Don Carlos de Marbella, pero de momento ya se puede conocer en este espacio del centro de Madrid. Ofrece una carta especializada que incluye una cuidada selección de Spritz, Negronis y aperitivos italianos reinterpretados con el sello Manero. La casa -que cuenta con bar, restaurante bistró, club de copas y karaoke- ofrece la experiencia 'vinilos & Spritz', en la cual los comensales pueden elegir la música para acompañar su cóctel.

Manero. C/ Marqués de Cubas 14, Madrid. Todos los días, a partir de las 13 horas.

4 Barrio Salamanca La mesa del chef Ramón Freixa

La del doble restaurante de Ramón Freixa es una de las aperturas del año en Madrid. En su aventura en solitario, el chef que consiguió dos estrellas en su anterior local dentro del hotel Único tiene el gastronómico Atelier, donde ofrece alta cocina en una barra solo para comensales, y Tradición, todo un homenaje al comedor y al servicio de sala español (y uno de los espacios más deseados de la temporada), además de una exaltación del producto.

Ahora le añade la experiencia última: la mesa del chef. En este nuevo espacio se gana en intimidad y cercanía, pues los platos de la carta se cocinan y sirven frente a los comensales. Además habrá improvisación, pues el producto mandará.

Ramón Freixa Tradición. C/Velázquez, 24, Madrid. Mesa del Chef, de martes a sábados. El restaurante abre todos los días, con cocina ininterrumpida y ticket medio de 80 euros.

5 Hotel The Principal Merienda navideña en Gran Vía

El hotel The Principal Madrid y la pastelería Mallorca se ha unido para realizar esta temporada 'La Merienda', una experiencia de 'tardeo' dulce con vistas a la Gran Vía y las luces de Navidad.

La propuesta se ofrecerá del 5 de diciembre al 6 de enero, e incluirá panettone de obrador propio -en Reyes, roscón- y una taza de chocolate (o café), que se servirán en la planta sexta del establecimiento, de ubicación estratégica en la confluencia de Gran Vía y la calle Alcalá. Es la primera vez que Mallorca sale de sus locales para dar un servicio así.

Hotel The Principal Madrid. C/Marqués de Valdeiglesias,1, Madrid. Del 5 de diciembre al 6 de enero, de 17 a 19 horas.