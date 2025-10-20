Suscribete a
Pilar Pascual (@agripilar): «No pedimos privilegios, solo oportunidades justas y el reconocimiento que merecemos»

La agricultora y ganadera salmantina es Premio Nacional de Gastronomía al Talento Joven 2025

Estos son todos los premiados por la RAG este año

Pilar Pascual
Pilar Pascual @agripilar
Los pistachos de Finca Telereta y las carnes de La Vaca Madruga, de Parada de Rubiales, en Salamanca, tienen detrás a Pilar Pascual, quien acaba de ser reconocida con el Premio Nacional de Gastronomía Talento Joven 'Alimentos de España' por sus emprendimientos y ... su labor de divulgación y de defensa del mundo rural. La ingeniera agrícola, de 23 años, es una de las 'agroinfluencers' más conocidas en redes sociales a través de su perfil @agripilar, desde el que muestra cómo es la vida y el trabajo del campo.

Sobre el autor Laura Pintos

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

