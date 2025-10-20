Pilar Pascual (@agripilar): «No pedimos privilegios, solo oportunidades justas y el reconocimiento que merecemos»

Los pistachos de Finca Telereta y las carnes de La Vaca Madruga, de Parada de Rubiales, en Salamanca, tienen detrás a Pilar Pascual, quien acaba de ser reconocida con el Premio Nacional de Gastronomía Talento Joven 'Alimentos de España' por sus emprendimientos y ... su labor de divulgación y de defensa del mundo rural. La ingeniera agrícola, de 23 años, es una de las 'agroinfluencers' más conocidas en redes sociales a través de su perfil @agripilar, desde el que muestra cómo es la vida y el trabajo del campo.

¿Qué significa para ti haber ganado este Premio Nacional?

Es un reconocimiento enorme y muy especial, sobre todo porque pone en valor el trabajo de quienes apostamos por vivir del campo. No es solo mío: es de mi familia, de mis cultivos y animales, de mis compañeros y de todos los jóvenes que estamos demostrando que se puede tener futuro en el medio rural. Este premio me motiva muchísimo a seguir dando visibilidad al sector y a seguir luchando por lo que amo.

Viviste en Shanghái y tuviste incluso la idea de ser piloto de caza. ¿Tuviste dudas al decidir finalmente este camino? ¿Qué te hizo apostar por la agricultura y la ganadería?

Sí, tuve mis dudas, como todos los jóvenes cuando llega el momento de elegir. Vivir fuera me enseñó mucho, y de hecho esa experiencia fue lo que posteriormente me hizo darme cuenta de que mi sitio estaba aquí, en el campo. Me di cuenta de que la libertad que siento cada día trabajando no la cambio por nada. Apostar por estudiar ingeniería agrícola y dedicarme profesionalmente a la agricultura y la ganadería fue una decisión del corazón.

¿De dónde viene tu vocación?

Me he criado siempre entre gente de pueblo, animales y campo. Aunque nunca tuve una relación directa con la agricultura y ganadería hasta que mis padres comenzaron el proyecto de Finca Telereta en 2018, pero siempre nos llevaban de caza o a ver cómo nuestros amigos cosechaban patatas. Con los años, ese 'hobby' de ir al campo se convirtió en vocación. Me apasiona ver crecer lo que cuidamos con tanto mimo durante todo el año, cuidar de los animales y sentirme parte de algo tan real y necesario.

¿Cómo es un día en tu vida?

Cada día es diferente, más aún cuando compagino el trabajo en campo con el trabajo en redes, porque ser creador de contenido también es un trabajo al que le dedico muchas horas. Lo que sí coincide es que todos los días empiezan temprano. Dependiendo de la temporada hay algunos más duros y otros más tranquilos, pero nunca aburridos. Siempre hay algo que hacer, arreglar, revisar… ahora mismo estamos en plena cosecha de nuestros pistachos y las jornadas están siendo las más largas, pero también las más bonitas del año. Sean como sean mis días, me gusta mostrar el lado auténtico del campo, sin filtros, con sus luces y sus sombras.

¿Por qué hay tan poco relevo generacional?

Porque durante muchos años se ha transmitido la idea de que el campo no tenía futuro. También porque las condiciones no siempre son fáciles. Las trabas son cada vez mayores y la rentabilidad, menor. Por no hablar de que los jóvenes no están dispuestos a dedicar su vida a un trabajo tan sacrificado como es el campo. Muchos prefieren el '9 to 5' y poder pedir un Glovo cuando lleguen a casa en lugar de estar de sol a sol y comer lo que da el campo.

Eres muy activa en redes. ¿Por qué? ¿Cuál es tu objetivo?

Porque creo que si no contamos nosotros lo que pasa en el campo, no se valorará nunca lo esenciales que somos los agricultores y los ganaderos. Mi objetivo es acercar la realidad del sector a la gente de ciudad, romper tópicos y mostrar que detrás de cada producto hay personas que lo dan todo. Y también motivar a más jóvenes a que vean el campo como una opción de vida.

¿Crees que lo de 'agroinfluencer' ha sido importante a la hora de recibir un premio así?

Sí, porque las redes me han permitido llegar a mucha gente y poner voz a un sector que a veces se siente invisible. Pero, más allá de los números, lo importante es el mensaje: que el campo tiene futuro y que necesitamos creer en él.

¿Crees que faltan políticas de incentivo para retener a los jóvenes en los pueblos y en el ámbito rural?

Sí, totalmente. Hace falta más apoyo, más facilidades para emprender, para acceder a la tierra, para modernizar explotaciones. Y también hace falta que se valore más el trabajo que hacemos. No pedimos privilegios, solo oportunidades justas y el reconocimiento que merecemos.

El campo tiene futuro, y necesitamos creer en él. Pilar Pascual @agropilar

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

La libertad. El contacto con la naturaleza, con los animales, ver el resultado del esfuerzo de todo un año con tus propias manos. El pueblo, sus tradiciones, su gente. Aquí no vas por la calle como pollo sin cabeza, sin mirar a la gente a los ojos y dedicarle la sonrisa que se merece. Aquí el estrés y las prisas no son por estar en un atasco interminable o atrapado entre la multitud. Aquí nos cuidamos unos a otros. Y sobre todo, la paz que da vivir en el campo.

¿Y lo más duro?

La incertidumbre. Dependemos del clima, de los precios, de muchas cosas que no controlamos. Y lo que más, la presión de sentirte perseguido por normativas que te asfixian. Es muy duro ver cómo un trabajo que te apasiona tanto puede quitarte la vida. Y un claro ejemplo de ello ha sido David Lafoz, un compañero que no dejaremos que caiga en el olvido, porque luchó por quedarse en el campo hasta no poder más, porque desde arriba lo llevaron al límite sólo por defender nuestro sector cuando hizo falta.

¿Qué opinas de la vida de la mayoría de los jóvenes españoles, que es urbana?

Cada uno tiene su camino, pero creo que muchos se están dando cuenta de que la vida va demasiado rápido. El campo te enseña a parar, a valorar lo esencial. Y eso engancha. Ojalá más jóvenes se animen a probarlo. Luego cada uno es libre de elegir qué le gusta más y todo es respetable, pero sí debe quedarle claro a todos que sin el campo, la ciudad no come.

Los jóvenes del sector primario, ¿sois más felices? ¿Resistís mejor al consumismo y la adicción al móvil?

Lo del móvil no sé, porque lo uso bastante por trabajo. Pero sí creo que somos más felices, porque vivimos más conectados a lo real. Aquí cada día cuenta, y eso te da una satisfacción que no se compra.

¿Cómo te ves de aquí a diez años?

Ojalá igual de feliz, con más experiencia y con nuevos proyectos. Y habiendo crecido los que ya tengo, como Finca Telereta y La Vaca Madruga. Me gustaría seguir innovando, aprendiendo y ayudando a que más gente se sume al campo, o por lo menos a seguir conectando el campo con la ciudad. Y por supuesto, rodeada de animales, eso siempre.

Sin rentabilidad no habrá relevo generacional ni futuro rural. Pilar Pascual Agricultora y ganadera

¿Crees que el sector primario está suficientemente valorado por los consumidores?

Vamos mejorando, pero todavía falta. A veces no somos conscientes de todo lo que hay detrás de un chuletón o de un kilo de pistachos. Por eso intento contarlo, para que la gente valore más lo que consume, no solo por la calidad, también por la historia y el trabajo que lleva detrás.

¿Cómo te relacionas con el sector gastronómico? ¿Cuál es el circuito de distribución que tienen tus productos?

Cada vez hay más colaboración entre productores y cocineros, y eso me encanta. Ellos son embajadores de nuestro trabajo. Mis productos suelen ir a circuitos cortos, lo más directo posible del campo a la mesa, que es como deberían ser las cosas. Tanto al consumidor final como a cocineros o profesionales que apuestan por trabajar con la mejor materia prima.

Como mujer en el campo, ¿crees que tienes igual reconocimiento o las mismas dificultades y oportunidades?

No me suele gustar que me hagan esta pregunta, porque tengo la suerte de haberme sentido siempre igual de valorada y reconocida que cualquier hombre en este sector. Te diría que incluso más en ciertas ocasiones. Tenemos las mismas dificultades y oportunidades, más hoy en día, que contamos con todas las herramientas para hacer lo mismo que hacen los hombres. Hombres que nos enseñan y animan a hacer todo lo que nos propongamos, o al menos así son todos los que me rodean en este sector.

¿Cuál es el principal desafío que tiene hoy el campo y el sector primario?

La rentabilidad. Que el trabajo de producir alimentos sea sostenible también económicamente. Sin eso, no habrá relevo generacional ni futuro rural. Y, lo más desafiante, el exceso de burocracia, que no podamos dedicarnos todo lo que queremos a cuidar el campo como se merece porque aparte de agricultores y ganaderos tenemos que ser contables, gestores, abogados y mil cosas más. Normativas hechas por gente que está en despachos y no han pisado el barro nunca, constantemente cambiantes y asfixiándonos es lo que nos sobran.

¿Qué te da la vida en el campo y el contacto con la naturaleza y los animales?

Paz, equilibrio y sentido. Me hace feliz levantarme cada día sabiendo que hago algo útil, que cuido la tierra y los animales, y que mi esfuerzo contribuye a alimentar al mundo. No hay mejor recompensa que esa.