Suscribete a
ABC Premium

La Guía Michelin no elige ningún tres estrellas nuevo en 2026, solo cinco con dos 'macarons'

Premios

En la gala celebrada en Málaga otros cinco restaurantes se llevaron su estrella verde y 25 ganaron su primera estrella

Lista | Estas son todas las nuevas Estrellas Michelin en la Guía 2026

La Guía Michelin no elige ningún tres estrellas nuevo en 2026, solo cinco con dos &#039;macarons&#039;
Laura Pintos

Laura Pintos

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Málaga se vistió de gala este martes 25 de noviembre para acoger por primera vez la ceremonia de la Guía Michelin. Para su edición 2026, la publicación francesa anunció que sus inspectores han decidido esta vez no conceder ningún nuevo tres estrellas en España, ... su máximo galardón. Sí han resuelto que cinco restaurantes adquieran este año su segunda estrella, mientras que un total de 25 ganan la primera y cinco más se llevan las estrellas verdes a los más sostenibles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Laura Pintos

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

Laura Pintos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app