La Guía Michelin no elige ningún tres estrellas nuevo en 2026, solo cinco con dos 'macarons'

Málaga se vistió de gala este martes 25 de noviembre para acoger por primera vez la ceremonia de la Guía Michelin. Para su edición 2026, la publicación francesa anunció que sus inspectores han decidido esta vez no conceder ningún nuevo tres estrellas en España, ... su máximo galardón. Sí han resuelto que cinco restaurantes adquieran este año su segunda estrella, mientras que un total de 25 ganan la primera y cinco más se llevan las estrellas verdes a los más sostenibles.

La gala fue presentada por Jesús Vázquez y se realizó en el nuevo espacio Sohrlin Andalucía, promovido por Antonio Banderas, quien estuvo presente en el evento, durante el cual se representaron fragmentos del espectáculo circense 'Imagine', que actualmente se puede ver en el centro de artes escénicas fundado por el actor en la capital malagueña.

Allí se anunció que no hay nuevo 'triestrellado', pero los 16 galardonados con tres estrellas Michelin hasta ahora mantienen este año su triple galardón, el más alto que otorga la publicación francesa. Son: Abac, Akelarre, Aponiente, Arzak, Atrio, Azurmendi, Cocina Hermanos Torres, Cenador de Amós, Disfrutar, Quique Dacosta, DiverXO, El Celler de Can Roca, Martín Berasategui, Lasarte y Noor y Casa Marcial.

Galería. Fotogalería | Las mejores imágenes de la gala

En cuanto a los nuevos cinco dos estrellas 2026 fueron, en primer lugar, Aleia, de Paulo Airaudo y Rafa de Bedoya, en Barcelona. También se merecieron el doble 'macaron' La Boscana, de Joel Castañé, en Bellvís (Lérida); Mont Bar, de Francisco José Agudo, en Barcelona; Ramón Freixá Atelier, del chef madrileño, y Enigma, de Albert Adriá, en Barcelona.

Como adelantábamos en ABC Gastronomía, se trata, en el caso de Freixa, de un gran chef que revalida de alguna manera su título tras cerrar su anterior 'biestrellado' para abrir su propio gastronómico, y, en el del hermano de Ferrán Adriá, es una especie de deuda saldada por parte de la Guía para un cocinero que todo el sector consideraba merecedor del reconocimiento. De hecho, su premio fue el momento más emotivo de la noche, con toda la sala en pie aplaudiendo.

Los cinco nuevos dos estrellas se añaden a los 32 que ya la tenían hasta ahora, con lo cual España cuenta actualmente con un total de 37 restaurantes con el doble 'macaron'.

Los chefs de los cinco nuevos dos estrellas de la Guia Michelin 2026 L.P.

25 con una estrella Michelin

En la Guía Michelin 2026 un total de 25 restaurantes de toda España han conseguido su primera estrella Michelin.

Son: El Taller Seve Díaz, de Seve Díaz en Puerto de la Cruz; Faralá, de Cristina Jiménez en Granada; Haydeé by Víctor Suárez en Adeje; Mare, de Juan Viu, en Cádiz; Ochando, de Juan Carlos Ochando en Los Rosales (Sevilla); Palodú, de Cristina Cánovas y Diego Aguilar, en Málaga; Recomiendo, de Periko Ortega en Córdoba; Barahonda, de Alejandro Ibáñez, en Yecla (Murcia); Kamikaze, de Enric Buendía, de Barcelona; Llavor, de Jorge Lengua en Oropesa del Mar; Rubén Miralles, de Vinarós; Scapar, de Koichi Kuwabara, en Barcelona; Simposio, de Roger Julián Martínez, en San Antonio de Benagéber (Valencia).

También han conseguido su primera estrella Ancestral, de Víctor Infantes y Saúl González, en Pozuelo de Alarcón (Madrid); Bakea, de Alatz Bilbao, en Mungia; Casa Rubén, de Rubén Coronas, en Tella (Huesca); EMi, de Rubén Hernández, en Madrid; Éter, de Sergio Tofé, en Madrid; Islares, de Julen Bergantiños, en Bilbao; Itzuli, de Íñigo Lavado, en Donostia San Sebastián; La Revelía, de Fernando González, en Amorebieta; Miguel González, del restaurante homónimo de Orense; Pico Velasco, de Nacho Solana en Carasa (Cantabria); Regueiro, de Diego Fernández, en Tox (Asturias), y Vértigo, de Rafael Centeno, en Sober.

Cinco estrellas verdes 2026

La estrella verde de la Guía Michelin distingue a los restaurantes por su labor en pos de la sostenibilidad y su actuación responsable. Son salas que destacan porque reciclan, reutilizan, cuidan el origen del producto y de sus enseres y muchos son autosuficientes.

Este año, cinco reciben esta distinción: Ama, de Gorka Rico y Javier Rivero, en Tolosa; Bakea, de Alatz Bilbao, en Mungia; Garena, de Julen Baz, en Dima; Hika, de Roberto Ruiz, en Villabona, y Terrae, de David Rivas, en Port de Pollenza.

Premios Especiales Michelin 2026

El Premio a la Sala de la Guía ha recaído esta vez en Abel Valverde. El reputado profesional del restaurante madrileño Desde 1911 se lo dedicó a «mi familia, que aguanta la dureza de este oficio; a mi equipo, que hace posible los éxitos, y a mi pasado», en referencia a los chefs «que me guiaron en este camino». También mencionó a su actual casa, Pescaderías Coruñesas, «por creer en mí en un momento muy complicado de mi vida», admitió el ex Santceloni.

En tanto, el Premio al Mejor Sumiller 2026 se lo llevó Luis Baselga, del dos estrellas madrileñoSmoked Room, de Dani Garcìa. El galardonado quiso también agradecer al cocinero marbellí y a su equipo.

El Premio Michelin al talento joven para Juan Carlos García, del restaurante Vandelvira, en Baeza (Jaén). El ganador del 'Young Chef Award 2026' manifestó que el suyo «es el oficio más bonito del mundo» y lo quiso compartir con su equipo y su familia.

Por último, el premio especial al chef maestro o mentor quiso honrar esta vez la trayectoria de Quique Dacosta. El chef con tres estrellas en Denia quiso agradecer a los jóvenes cocineros que pasan por sus locales y eligen formarse en sus cocinas.

Premios Bib Gourmand

La mayor parte de la Guía está compuesta por un gran listado de «restaurantes recomendados» por la publicación francesa. En total, la edición de 2026 llevará 784 nombres en este apartado, 128 de ellos nuevos este año.

Asimismo, Michelin entrega los premios Bib Gourmand, que valoran la relación entre calidad y precio. Estos galardones se entregarán durante el congreso Madrid Fusión, que se celebrará en enero en Madrid. En la nueva edición de la Guía se sumarán 29 restaurantes con esta distinción a los 213 que había hasta ahora.

En la gala, Gwendal Poullennec, director internacional de Michelin, envió un mensaje a los presentes para decir que «España ocupa un lugar muy especial para nosotros» por su identidad y productos, por la amabilidad de su gente, su rica historia y sus paisajes naturales. El titular de la Guía señaló, asimismo, que los inspectores que recorrieron el país para valorar y probar restaurantes quedaron «nuestros inspectores se han quedado muy impresionados por la vitalidad que muestra la cocina española».

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, puso de relieve por su parte la «oportunidad» que supuso acoger esta gala para una provincia y una comunidad con una pujante gastronomía. «La cocina es creatividad, esfuerzo y talento», aseguró, al tiempo que destacó la capacidad de la ciudad para atraer y retener talento y para combinar tradición con innovación.

«Esta gala sitúa a Andalucía al nivel de la alta gastronomía», una tierra «a la que vienen muchos proyectos importantes» y cuya «cocina siempre ha tenido muy buena fama», consejera, quien recordó que la comunidad albergaba hasta esta noche 27 restaurantes con estrella Michelin, en Málaga el mayor número de ellos. «Tenemos la mejor despensa del mundo», añadió a su vez Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz.

Banderas, finalmente, se mostró encantado de acoger esta gala y remarcó que «la gastronomía es cultura», que es un sector cargado de talento y que supone mucho esfuerzo. «Sohrlin es un sueño, un lugar para las artes escénicas, aquí se hace teatro, danza, arte, circo», y parte de su espectáculo actual ha podido verse durante la ceremonia.