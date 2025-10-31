Myo, la nueva barra de temakis japoneses de Madrid

Sushi japonés en su formato más fácil y versátil, los temakis, con guiños a la cocina local y servidos en una barra al estilo español. Es la idea con la que ha abierto en Madrid MYO, el nuevo 'hand roll bar' de Chamberí.

Fue creado por tres jóvenes amigos -y ahora también socios en su primer negocio en restauración-, Markel Azurmendi, Pedro García y Álvaro Laca, quienes se apoyaron en Álvar Fernández, ex sous chef del consagrado restaurante Ugo Chan, para diseñar su carta, que «combina tradición nipona con sabor local».

La fórmula, de momento, funciona. A solo un par de semanas de su apertura, MYO, cuya sala rectangular está ocupada por una gran barra central dentro de la cual se preparan en el momento los temakis, que se comen con las manos, tiene ya bastante movimiento.

Funciona con unos menús impresos en el que cada comensal apunta su orden eligiendo entre los distintos apartados, el principal de los cuales está dedicado a los 'hand rolls' (literalmente, el cocinero prepara el rollo o cucurucho de alga nori con los ingredientes de cada receta y los entrega en mano). Con un precio de entre 4 y 8 euros la unidad, los más exitosos son Ebi, con langostino frito, ajillo y kimchi; Maguro, con atún y tomate; Toro Aburi, con toro llameado y soja, y Masuko, con ensaladilla y huevas de trufa. También hay de salmón, lubina, vieira y pez limón.

La sala de MYO, su 'hand roll' de langostino abierto y preparación de otro de toro de atún

Completan la carta cuatro entrantes, entre ellos un huevo relleno con salsa de sésamo, alga nori y espinaca (5,5) y el miso de cocido (5,5); algunos crudos, como sashimis (7) o tartar de atún (16), y un único postre, los mochis helados (5,5 cada uno).

Hay también algunos combos y un menú semanal (19). En cuanto a bebidas, junto con una pequeña selección de vinos escogidos por botella o copa (desde 4), sakes y cervezas (3,5 de barril), MYO cuenta con cuatro cócteles 'pre batch' (preparados) diseñados por Dragon Experience Factory del barman Diego Cabrera.

MYO, C/García de Paredes 63, Madrid. No es necesario reservar. En barra o en una de las dos mesas para seis personas. www.myohandrollbar.com