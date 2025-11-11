El mejor restaurante de cocina vegetal del mundo sigue siendo español

Rodrigo de la Calle lo ha vuelto a hacer. El chef del madrileño restaurante El Invernadero ha sido consagrado, por segundo año consecutivo, como el autor de la mejor cocina vegetal del mundo, en los premios 'We're Smart', que ... se han entregado en Londres.

No es el único español que aparece destacado este año en este ránking de gastronomía basada en frutas y verduras. España atesora otros importantes puestos en la guía 'verde', como el sexto, que conserva también este año Ricard Camarena, de Valencia, y el 11, que hace lo propio La Salita, situado en esa misma ciudad.

Pero, además, se viene al país el premio a los nuevos talentos -el 'Discovery Awards'-, que recibieron las cocineras Martina y Fina Puigdevall, de Les Cols, en Gerona.

Sumado a ello, los restaurantes Rubén Miralles y Estirpe han recibido la máxima calificación de la 'We're Smart Green Guide', el estatus de '5 Rábanos'. Y es que la publicación valora a los restaurantes con uno a cinco rábanos, dependiendo de su creatividad con verduras y frutas y el porcentaje de ingredientes vegetales que se utilizan. Un rábano «significa un inicio firme, mientras que cinco rábanos representan la excelencia culinaria», según explica.

España cuenta con un total de 12 restaurantes con 5 Rábanos y 156 restaurantes presentes en la Green Guide. Esta docena de 'tops' son: El Invernadero (Madrid), Estirpe (Yecla), Fierro (Valencia), Gatblau (Barcelona), La Aquarela (Gran Canaria), La Salita (Valencia), Les Cols (Gerona), Ricard Camarena (Valencia), Rubén Miralles (Vinarós), Tony García (Almería), Virens (Barcelona, también de Rodrigo de la Calle), Xavier Pellicer (Barcelona).

Otros premiados en Londres

Justamente Begoña Rodrigo, chef de La Salita, había sido elegida el año pasado como la chef femenina de las verduras. Esta vez, este título recayó en la neozelandesa Chantelle Nicholson, que trabaja en Apricity, en Londres.

No solo Rodrigo de la Calle revalida su liderazgo. Nuevamente ahora han completado el podio el peruano Central, segundo, y el italiano Piazza Duomo, tercero.

La We're Smart Green Guide 2025 reseña un total de 1.500 restaurantes en 52 países en todo el mundo. El reconocimiento de 5 Rábanos se ha concedido a 138 de estos locales.