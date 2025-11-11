Suscribete a
El mejor restaurante de cocina vegetal del mundo sigue siendo español

Premios

El Invernadero, de Rodrigo de la Calle, vuelve a ganar el primer puesto de los internacionales 'We're Smart Awards', en los que España conquista galardones clave

Rodrigo de la Calle triunfó ya en 2024

Rodrigo de la Calle
Rodrigo de la Calle
Laura Pintos

Laura Pintos

Madrid

Rodrigo de la Calle lo ha vuelto a hacer. El chef del madrileño restaurante El Invernadero ha sido consagrado, por segundo año consecutivo, como el autor de la mejor cocina vegetal del mundo, en los premios 'We're Smart', que ... se han entregado en Londres.

