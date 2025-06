El mejor bartender de España es el italiano afincado en Barcelona Gabriele Armani

Gabriele Armani es este año el mejor bartender de España. El italiano radicado en Barcelona ha ganado el concurso nacional y será por tanto el representante del país en la final mundial de la 'World Class Competition' que se celebrará en Toronto, en septiembre próximo.

El especialista, que se impuso a otros siete candidatos, trabaja habitualmente en el bar Paradiso, ubicado en Ciutat Vella y elegido el Mejor bar del mundo en 2002, en 'The World's 50 Best Bars' (en 2023 fue el cuarto; el año pasado, el décimo del ránking global).

Para ganar, Armani debió superar cuatro pruebas: 'The Re-Used Box', que exigía elaborar cócteles a partir de ingredientes excedentes de cocina; 'The Arts by Johnnie Walker', un ejercicio de creatividad inspirado en el arte y la moda; 'Mastering Classics', en el que reinterpretó cócteles históricos con técnicas actuales, y 'Ultra Speed Round challenge', en el que había que elaborar siete cócteles en ocho minutos.

Un jurado de expertos decidió el ganador. También otorgó otros galardones secundarios, al Club Financiero de Madrid como 'Mejor Cocktail Bar de Restaurante'; a Moonlight Experimental Bar, de Zaragoza, como 'Mejor Cocktail Bar Regional'; al barcelonés Monk, como 'Equipo del año'; al madrileño Devil's Cut, como 'Mejor apertura', y al citado Paradiso como 'Mejor Cocktail Bar' del año.

Armani se enfrentará en Toronto a los mejores bartenders de más de 50 países que, como él, buscan obtener el título mundial. Su talento en la barra del vanguardista Paradiso, el 'speakeasy' clandestino (está 'escondido' tras la puerta de una nevera de una charcutería del centro barcelonés) fundado por otro italiano, Giacomo Giannotti, lo llevó a destacar tanto en la escena local como nacional gracias a su interpretación de los clásicos y su enfoque conceptual.

La final española se realizó en Time Out Market, en Barcelona, organizada por la distribuidora Diageo, responsable de este concurso que lleva ya 16 años celebrándose.

