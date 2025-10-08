Suscribete a
El mejor bar del mundo está en Hong Kong, aunque el tercero y cuarto son españoles

'The world's best bars 2025'

Sips mantiene su tercer puesto y Paradiso sube hasta el cuarto, mientras que un madrileño aparece en el 37

Estos fueron los bares ganadores en 2024

El equipo de Bar Leone, al recoger su premio a mejor bar del mundo 2025
El equipo de Bar Leone, al recoger su premio a mejor bar del mundo 2025
Laura Pintos

El hongkonés Bar Leone se ha proclamado hoy como el mejor del mundo en los premios 'The World's Best Bar 2025', que además han mantenido en tercer lugar del ránking a Sips y han aupado del décimo al cuarto lugar a Paradiso ... , ambos ubicados en Barcelona.

Sobre el autor Laura Pintos

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

