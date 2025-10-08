El mejor bar del mundo está en Hong Kong, aunque el tercero y cuarto son españoles

El hongkonés Bar Leone se ha proclamado hoy como el mejor del mundo en los premios 'The World's Best Bar 2025', que además han mantenido en tercer lugar del ránking a Sips y han aupado del décimo al cuarto lugar a Paradiso ... , ambos ubicados en Barcelona.

En 2024 el asiático ahora elegido líder fue segundo detrás del mexicano Handshake Speakeasy, con el que esta vez ha intercambiado posiciones.

Bar Leone, situado en el distrito Central de Hong Kong, fue abierto en 2013 por el conocido barman italiano Lorenzo Antinori, quien quiso rendir un homenaje a los bares de barrio de Roma. En su carta hay una vuelta a los cócteles simples y de alta calidad y un deseo de hacer accesibles las recetas, que comparten con sus clientes y se actualizan cada mes. Fue elegido el mejor bar de Asia desde su nacimiento, y ahora corona la clasificación mundial como el primer asiático en conseguirlo.

En cuanto a los españoles presentes en la lista, Sips, de Simone Carporale y Marc Ávlarez y número uno del mundo en 2023, conserva este año su tercer lugar, mientras que Paradiso -cuyo barman Gabriele Armani acaba de ser elegido el tercero mejor del mundo- sube seis puestos hasta el cuarto y un madrileño, Salmon Gurú, está en el escalón número 37.

Carporale además recibió el premio especial 'Roku Industry Icon Award'. Hubo más premios individuales, entre otros el 'Campari One To Watch Award' para Bar Mauro (Ciudad de México), el 'Ketel One Sustainable Bar Award' para The Cambridge Public House (París), el 'Disaronno Highest New Entry Award' para Mirror Bar (Bratislava), el ¡Nikka Highest Climber Award' para Moebius Milano (Milán), el 'Rémy Martin Legend of the List' para Baba au Rum (Atenas) y el 'The Best Bar Design Award' para Tigra + Disco Pantera (Sídney).

'The World's Best Bar 2025', cuya ceremonia de entrega de esta edición número 17 se realizó justamente en Hong Kong, incluyen bares de 29 ciudades, con ocho nuevas incorporaciones repartidas entre Bratislava, Tirana, Guangzhou, Oslo, Lima, Nueva York, Atenas y Tokio.

La lista completa

Estos son los ganadores según el jurado del ránking de mejores bares del mundo, del 1 al 50:

The World's Best Bars 2025 Los 50 mejores bares del mundo son: 1 1 Bar Leone (Hong Kong) 2 2 Handshake Speakeasy (Ciudad de México) 3 3 Sips (Barcelona) 4 4 Paradiso (Barcelona) 5 5 Tayēr + Elementary (Londres) 6 6 Connaught Bar (Londres) 7 7 Moebius Milano (Milán) 8 8 Line (Atenas) 9 9 Jigger & Pony (Singapur) 10 10 Tres Monos (Buenos Aires) 11 11 Alquímico (Cartagena) 12 12 Superbueno (Nueva York) 13 13 Lady Bee (Lima) 14 14 Himkok (Oslo) 15 15 Bar Us (Bangkok) 16 16 Zest (Seúl) 17 17 Bar Nouveau (París) 18 18 Bar Benfiddich (Tokio) 19 19 Caretaker's Cottage (Melbourne) 20 20 The Cambridge Public House (París) 21 21 Satan's Whiskers (Londres) 22 22 Locale Firenze (Florencia) 23 23 Tlecān (Ciudad de México) 24 24 Tan Tan (San Pablo) 25 25 Mirror Bar (Bratislava) 26 26 CoChinChina (Buenos Aires) 27 27 Baba au Rum (Atenas) 28 28 Nouvelle Vague (Tirana) 29 29 Hope & Sesame (Guangzhou) 30 30 Danico (París) 31 31 Scarfes Bar (Londres) 32 32 Svanen (Oslo) 33 33 Sastrería Martínez (Lima) 34 34 Panda & Sons (Edimburgo) 35 35 Röda Huset (Estocolmo) 36 36 Mimi Kakushi (Dubái) 37 37 Salmon Guru (Madrid) 38 38 Coa (Hong Kong) 39 39 Sip & Guzzle (Nueva York) 40 40 Drink Kong (Roma) 41 41 Double Chicken Please (Nueva York) 42 42 Maybe Sammy (Sídney) 43 43 1930 (Milán) 44 44 Jewel of the South (Nueva Orleans) 45 45 Virtù (Tokio) 46 46 Overstory (Nueva York) 47 47 The Bar in Front of the Bar (Atenas) 48 48 The Bellwood (Tokio) 49 49 BKK Social Club (Bangkok) 50 50 Nutmeg & Clove (Singapur)

Otros premios especiales, anunciados antes de esta entrega de hoy 8 de octubre, fueron para Uno Jang, ganador del 'Altos Bartenders' Bartender Award', y Lady Bee, de Lima, ganadora del 'Michter's Art of Hospitality Award'.