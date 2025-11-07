Suscribete a
El mapa de la cuchara: guisos y potajes de cada tierra

¿Se puede entender un país a través de sus guisos? Con el cambio de la estación, las mesas se llenan de tradición. De la fabada a la escudella, del cocido montañés al all i pebre. Estos son los platos de 'cuchareo' más representativos de España

La cocina de cuchara traza el mapa más emocional de España. El que han ido legando esas manos sabias, que preparaban la comida en casa generaciones atrás. Cada región tiene un guiso que la define, una receta que resume su paisaje, el clima ... y la memoria. En un país de pucheros, ollas y cazuelas, los ingredientes cambian, pero el espíritu es el mismo: calentar el alma y satisfacer el estómago cuando el frío se instala. Un viaje de norte a sur y de este a oeste que demuestra que, aunque la técnica evolucione, la cuchara sigue siendo la medida más fiel de lo que entendemos por hogar.

