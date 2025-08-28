Maleducat: la irreverencia bistronómica de un trío de jóvenes en Barcelona

Hay proyectos gastronómicos que nacen de la inspiración repentina, otros de la ambición empresarial y algunos, los menos, de la honestidad más pura. Maleducat pertenece a esta última categoría. Cinco años después de su apertura en Sant Antoni, este restaurante que comenzó como la ... idea loca de tres amigos se ha consolidado como uno de los referentes más singulares del panorama barcelonés, demostrando que la autenticidad sigue siendo un valor diferencial en un mercado saturado de propuestas clónicas.

El nombre, provocativo desde el primer día, encarna la filosofía de un proyecto que nunca ha escondido su naturaleza irreverente. Víctor Ródenas, chef y alma gastronómica del trío fundador junto a los hermanos Marc e Ignasi García, recuerda siempre cómo la idea surgió entre «noches de fiesta y partidas de dominó en una azotea». Una génesis que, lejos de ser anecdótica, explica el ADN de un establecimiento donde la proximidad y el desparpajo conviven con una oferta hedonista, entre la cocina suculenta de Ródenas y los vinos diferentes de esa suerte de bodega contemporánea.

Como tantos otros negocios de restauración, Maleducat vivió un primer año condicionado por las restricciones sanitarias de la pandemia en 2020. Sin embargo, lo que podría haber sido un lastre se convirtió en un periodo de reflexión y maduración. Durante el confinamiento, los tres socios compartieron casa y cocina, dando forma a lo que más tarde sería la identidad culinaria del restaurante. El resultado fue una carta original donde convive la sencillez aplastante de su croqueta de jamón ibérico con su trabajo complejo en platos vegetales como sus puerros templados, que se mantienen en el menú desde el primer servicio como testimonio de esa coherencia inicial.

El verdadero punto de inflexión llegó cuando decidieron abandonar el concepto inicial de bodega para abrazar la bistronomía. Un término que, como ya se ha reseñado en ABC con anterioridad, recoge esa esencia de casa popular de comidas –en origen francesa y denominado 'bistró'– y el fondo de un espacio con guiños gastronómicos de alta cocina. Fue el chef francés Yves Camdeborde quien se arrogó el nacimiento de este fenómeno a principios de los 90. Pero fue el ya fallecido crítico galo Sébastien Demorand el que acuñó 'bistronomie'.

Uno de los platos del chef Ródenas en Maleducat

Esta evolución de Maleducat no fue meramente estética —con un cambio de vajilla y una carta renovada— sino que fue, en sus propios términos, un viraje «conceptual». En los fogones, Ródenas plasma una cocina que huye de las grandilocuencias sin renunciar a esa técnica que aprendió de su paso por la alta cocina. En el centro de todo, como una declaración de intenciones está «el respeto al producto».

Así aparecen en la mesa platos –muchos de ellos perfectos para compartir y alargar la experiencia– como la coca de crudo de calamar, el arroz seco con gamba roja de Palamós –que es un homenaje al restaurante Els Tinars de Gerona– o la pluma de cerdo ibérico, crema fina de ajos confitados, pimiento rojo escalivado, berros y mostazas. En su propuesta cuentan con otros hits entre su clientela leal como la raya con jugo de ibéricos ahumados, chirivía y ajo negro. O las mollejas de ternera asadas, parmentier, mostaza, acelgas al ajillo y setas de temporada. Ejemplos de una propuesta que privilegia los ingredientes locales y de proximidad sin lecciones.

Lo importante de esta casa es la diversión en la mesa. En una Barcelona vibrante, el ticket medio se ha mantenido en los 60 euros con el gran atractivo de una carta de vinos, mayoritariamente catalana, que seduce tanto al cliente local como a los foráneos que quieren descubrirlos.

Fachada de Maleducat, en el barrio de San Antonio de Barcelona

Casa Fiero, nuevo proyecto en l'Eixample

Maleducat anunció a principios de 2025 la apertura de un segundo establecimiento en l'Eixample: Casa Fiero. Esta nueva propuesta, inaugurada este mismo verano, comparte la filosofía de Maleducat con un concepto que pivota en torno a la brasa, con elaboraciones más directas, enfocadas en realzar la calidad del producto que manejan.

La carta actual de este flamante local replica platos de la casa madre como el steak tartar de vaca ecológica «Cal Tomàs» con chile chipotle y yema ahumada o los puerros asados a la brasa con escabeche de almendra tostada y ensalada de hierbas. Y suma otros como el crudo de ventresca de atún rojo bluefin con ponzu de tomate asados y ñora.

Ese compromiso con el fuego y el humo como elemento diferenciador respecto a Maleducat se manifiesta en elaboraciones como el 'ribeye' de vaca Discarlux madurado 40 días; la oreja de cerdo de Cal Rovira a la brasa con jugo de asado, mostaza y piparras; la lubina –entera o media– o la gran chuleta de Cárnicas Luismi.

Maleducat (Carrer Manso, 54, Barcelona). Reservas: 936 046 753. Precio medio: 55 euros.