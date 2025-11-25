La Liste 2026: Martín Berasategui, elegido entre los diez mejores restaurantes del mundo, y el madrileño EMi, la gran apertura

Martín Berasategui sigue conquistando a los franceses. La casa madre del chef vasco en Lasarte-Oria ha sido elegida como uno de los diez mejores restaurantes del mundo por La Liste, que entregó ayer sus galardones en París. En su ranking global de ... 1.000 locales hay hasta 69 españoles, mientras que el madrileño EMi ha destacado en el apartado de premios especiales al ser elegido la mejor apertura del año.

En su décima edición, este listado galo ha posicionado por primera vez en primer lugar, con un 99,5% de los puntos, a diez restaurantes de ocho países diferentes. Son, además del citado guipuzcoano, el primer español que se pone en cabeza, Gallery Cheval Blanc by Peter Knogl (Basilea, Suiza), Da Vittorio (Brusaporto, Italia), Guy Savoy (París, Francia), Le Bernardin (Nueva York, EEUU), Schwarzwaldstube (Baiersbronn, Alemania), SingleThread (Healdsburg, EEUU), Robuchon au Dôme - Julien Tongourian (Macao, China), Matsukawa (Minato-ku, Japón) y Lung King Heen (Hong Kong, China).

En cuanto al resto de los españoles, reciben desde la puntuación máxima de Berasategui (que acaba además de ser agasajado por sus colegas), pasando por el 99% para Arzak y El Celler de Can Roca; el 98,5% de Azurmendi y DiverXO; el 97,5% para Cocina Hermanos Torres; el 97% para Akelarre; el 96,5% para Atrio y Coque y el 96% para Cenador de Amós, hasta el 95,5% para Cenador de Amós, ABaC, Casa Marcial, Iván Cerdeño, Lasarte y Ricard Camarena.

A partir de ahí salen premiados también, con porcentajes descendentes del 95 al 75%: BonAmb, Paco Roncero, Quique Dacosta, Cabaña Buenavista, Les Cols, Miramar, Disfrutar, L'Escaleta, Aponiente, Maralba, Can Jubany, Elkano, Asador Etxebarri, Alkimia, Culler de Pau, El Portal de Echaurren, El Rincón de Juan Carlos, La Finca, Dstage, Corral de Morería, Ricardo Sanz Wellington, Noor, Voro, Maca de Castro, M.B., Deessa, La Salita de Begoña Rodrigo, Saddle, Retiro Da Costiña, Amelia by Paulo Airaudo, Bagá, Enoteca, Pepe Vieira, Smoked Room, Venta Moncalvillo, El Poblet, Skina, Bardal, Moments, Alevante, Bo.Tic, Cinc Sentits, LÚ Cocina y Alma, El Molino de Urdániz, Güeyu Mar, Vía Veneto, Els Casals, Els Tinars, José Carlos García, D'Berto, Desde 1911, Sacha, Angle y Mugaritz.

La mejor apertura internacional, madrileña

Además de su ranking, La Liste entrega cada año una serie de premios especiales, entre los que suele haber chefs españoles. Este año le ha tocado a Rubén Hernández Mosquero, del nuevo EMi de Madrid, que ya había conquistado a la prensa gastronómica.

Junto con el reconocido sumiller Miguel Ángel Millán, el cocinero ha recogido en París el galardón a 'Mejor Nueva Apertura Internacional 2026'.