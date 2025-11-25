Suscribete a
La Liste 2026: Martín Berasategui, elegido entre los diez mejores restaurantes del mundo, y el madrileño EMi, la gran apertura

Premios

Este ránking francés de gastronomía celebró su gala de premios en París

Los ganadores de La Liste 2026 en la ceremonia en Paris
Laura Pinto

Martín Berasategui sigue conquistando a los franceses. La casa madre del chef vasco en Lasarte-Oria ha sido elegida como uno de los diez mejores restaurantes del mundo por La Liste, que entregó ayer sus galardones en París. En su ranking global de ... 1.000 locales hay hasta 69 españoles, mientras que el madrileño EMi ha destacado en el apartado de premios especiales al ser elegido la mejor apertura del año.

Sobre el autor Laura Pinto

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

