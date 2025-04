Esta lista presenta en Madrid los mejores 150 restaurantes de Europa: 45 de ellos son españoles

España no para de acaparar titulares en listas, rankings y premios internacionales relacionados con la gastronomía. Si hace unos días, tres restaurantes españoles se colocaban entre las cinco posiciones de honor de The World's 50 Best Restaurants –con Disfrutar en el número uno, Etxebarri en el dos y DiverXO en el cuatro–, la tarde de este lunes 17 de junio ha sido la lista Opinionated About Dining (OAD) la que ha puesto en los altares a 45 espacios gastronómicos patrios. Una cifra que supone prácticamente un tercio de toda la oferta europea juzgada por sus votantes.

En la gala celebrada en el hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid y con el chef Quique Dacosta como anfitrión, esta clasificación que remonta sus orígenes a 2003 ha presentado sus resultados para Europa conforme a los votos de 7.500 amantes de la gastronomía registrados en su web. Entre los posicionados en su parte alta destaca la presencia de cuatro espacios: el citado Etxebarri, que queda en segunda posición también en este ranking; Bagá, en el quinto puesto; DiverXO, en el séptimo; y el gastronómico homónimo de Quique Dacosta en Denia, en el octavo.

Junto a ellos una larga nómina de restaurantes entre los que hay dos novedades respecto a la última actualización, presentada también en Madrid el año pasado: Txispa (Atxondo, Vizcaya) —en la posición 105—, el restaurante del japonés Tetsuro Maeda, quien fuera mano derecha de Bittor Arginzoniz en el asador Etxebarri; y Vandelvira (Baeza, Jaén) —en la posición 111—, el proyecto personal del chef jienense Juan Carlos García en un convento renacentista del siglo XVI.

España, país con mayor número de establecimientos en este top 150, cuenta con un reconocimiento especial a Los Marinos José (Fuengirola, Málaga). Este templo del producto de la Costa del Sol, especializado en pescado y marisco, se ha alzado con el galardón 'Casual Restaurant', encabezando el listado paralelo Europe Casual de 2024 de Opinionated About Dining.

Al frente de esta guía, que empezó a adquirir presencia en los medios desde hace un lustro, se encuentra el empresario estadounidense Steve Plotnicki. Este neoyorkino presume de haber creado una de las publicaciones más «democráticas» de cuantas hacen listados de restaurantes basadas en las opiniones directas de comensales que se han sentado a su mesa. Un voto ponderado cuyo peso es mayor en la medida que ese prescriptor viaja por diferentes ciudades y come en restaurantes de calidad.

Lista OAD 2024 Los diez primeros puestos en la lista OAD 2024 1. Alchemist (Copenhague, Dinamarca)

2. Etxebarri (Axpe, Vizcaya)

3. JAN (Múnich, Alemania)

4. Restaurante Frantzén (Estocolmo, Suecia)

5. Bagá (Jaén)

6. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza)

7. Diverxo (Madrid)

8. Restaurant Quique Dacosta (Denia, Alicante)

9. De Librije (Zwolle, Países Bajos)

10 .Geranium (Copenhague, Dinamaca)

Por detrás de España, está Italia con 23 establecimientos. Italia es el segundo con más restaurantes entre los 150 mejores restaurantes del mundo con espacios como Lido 84 (Gardone Riviera, puesto 13); Pizza Duomo (Alba, 27) o Marzapane (Roma, 76). Le sigue Dinamarca con 16 restaurantes, país donde se ubica el mejor de toda Europa –Alchemist (Copenhague, Dinamarca)– y otros como Geranium (Copenhague, 10) o Noma (Copenhague, 19).

Francia y Reino Unido suman 14 locales cada uno a este listado; destacan L'Enclume (Cartmel, en la 20), La Marine (Noirmoutier, en 22), Table (París, en 32) o The Ledbury (Londres, en 35). Alemania por su parte cuenta con once restaurantes, Bélgica con ocho, Austria y Suecia con cinco cada uno, Suiza con cuatro, Noruega y Países Bajos con dos respectivamente y y Eslovenia con uno.

Además del anfitrión Quique Dacosta con Deesa y su restaurante homónimo en Dénia, se han encargado del cóctel de la gala de presentación de esta lista OAD de 2024 los chefs Tetsuro Maeda, de Txsipa, y Juan Carlos García de Vandelvira. Y también Vicky Sevilla de Arrels; Rodrigo Fonseca, de Bascoat; y Pedro Aguilera, de Mesón Sabor Andaluz. Estos últimos, han entrado en la lista ampliada con otros 404 restaurantes que según sus prescriptores merecen ser visitados y en la que España cuenta con 92 representantes.

