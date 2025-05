Los diez ingredientes de la pizza de chocolate que ha creado Jordi Roca para esta pizzería de Barcelona

Jordi Roca, el viral pastelero en redes sociales de Casa Cacao y del tres estrellas Michelin El Celler de Can Roca (ambos en Gerona) ha creado una dulce receta junto a la pizzería Sartoria Panatieri con motivo de la Pizza Week Spain 2025 ... de 50 Top Pizza. Una creación con el chocolate como protagonista que ha conquistado el paladar de los más golosos de Barcelona.

El pastelero forjó su amistad con los responsables de Sartoria Panatieri –los chefs Rafa Panatieri y Jorge Sastre– cuando ambos trabajaban en Roca Moo. Ellos ponen la base de una pizza que solo estará disponible en el localque tienen en el Eixample –calle de Provenza, 330– hasta el próximo 4 de junio y que han llamado Rocacao.

La pizza es además solidaria, ya que toda la recaudación –su precio es de 12 euros– se destinará a la Fundación Poco Frecuentes. Esta entidad sin ánimo de lucro se dedica a visibilizar y promover la divulgación las enfermedades poco frecuentes como la que padece el propio Jordi Roca. El chef dulce sufre distonía cervical, un trastorno neurológico que causa contracciones musculares involuntarias en el cuello y que ha afectado a su voz.

Los ingredientes de la pizza de chocolate de Jordi Roca Crema de avellanas y chocolate de Casa Cacao.

Crema de pistacho.

Virutas de chocolate negro 70% de origen Hacienda Victoria (Ecuador) y chocolate blanco.

Carambinas crujientes de arroz inflado.

Trocitos de habas de cacao.

Nibs de cacao.

Tozos de avellanas.

Pistachos tostados.

Sal Maldon.

Aceite de oliva virgen extra.

Sus responsables aseguran que esta pizza combina el universo chocolatero de este con la filosofía artesanal y de producto de Sartoria Panatieri. No es apta para quienes no disfruten de los sabores intensos del cacao. Estos aparecen sobre una base de masa madre fermentada durante 72 horas, la misma de las creaciones saladas de esta pizzería –la segunda mejor del mundo según el ranking The Best Pizza–.

Casa Cacao es una fábrica de chocolate 'bean to bar' –del grano a la tableta–que se centra en la esencia y el origen del cacao. Jordi Roca es quien está al frente de esta chocolatería y el obrador –que además cuenta con un hotel boutique–. Su objetivo es crear chocolates que expresan la personalidad única de cada origen y productor.