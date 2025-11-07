Indomable, el nuevo taco bar de barrio que sorprende en un barrio

Un bar de barrio y al mismo tiempo de mundo, una barra para disfrutar y también para descubrir, una nueva taquería en Madrid y, a la vez, el sueño por fin concretado de una joven chef inmigrante. Así es Indomable, como su nombre, irreductible ... y carismático.

Ha abierto hace un par de meses en el barrio de Prosperidad, en un pequeño local minimalista con terraza que combina estilo industrial con el punto desenfadado de un puesto de mercado, con sus paredes y mesas azulejadas y su barra de granito.

Natalia Ordóñez, su propietaria, se lanzó a abrir su negocio contra viento y marea, con el único apoyo de sus amigos. Se formó en el Culinary Institute of America de Nueva York y estuvo una década trabajando primero en hoteles y restaurantes de Estados Unidos y luego, ya radicada en España, en la parte de gestión, comunicación y comercial de empresas de hostelería. Llegó un momento en el que necesitaba, confiesa, reconectar con la parte del oficio que la atrajo en sus inicios, ese vínculo directo con la gente y la posibilidad de contar historias y generar emociones a través de la comida.

Lo hace desde hace dos meses tras la barra o en la sala de su taco-bar, gratamente sorprendida por la buena acogida del barrio y los clientes (en los horarios centrales cuesta ya conseguir mesa sin reserva), que han modificado de alguna manera su idea original de centrarse en bebidas y un picoteo complementario llevándola hacia un restaurante en sí mismo. Indomable funciona con una carta muy breve, de no más de diez platos que recogen los sabores y el espíritu de una taquería mexicana moderna y lo aplican de una forma personal y libre, sin negarse a las influencias de otros países latinoamericanos o asiáticos.

Indomable, en Madrid. Aquí, sus tacos y su aguachile de gambas

Así, el plato principal son los tacos. Hay de carnitas con escabeche y aguacate (12 euros, tres unidades); de pollo al mole casero de ciruela con dukkah (12, tres), y de res con queso fundido, salsa de mango y chile rojo equilibrada (5). También, gildas (3,50), ostras aliñadas con manzana verde, pepino y wasabi (4), un fresco aguachile de gambas (18) y su exitosa tostada de atún con mayo nori y puerro frito (7). Hacen un claro guiño España sus tiernos torreznos 'Paquita Salas' con punto asiático en su salsa (8) y no se resisten a unos buenos boquerones de Santoña (8,5).

Nadie puede salir de Indomable sin probar su único postre, una tarta 'tres leches' de la receta de la abuela de la chef (7) y, por supuesto, su michelada casera (6), con cerveza Pacífico o Modelo.

Hay, también, una selección de vinos naturales, vermú, un 'bloody mary' versionado y más, siempre más. Como su enfoque solidario. Indomable dona un euro de cada aguachile a dar de comer a niños amparados por el Proyecto Iquitos, que lleva adelante una amiga suya en el Amazonas, y un porcentaje del postre va a la iniciativa 'Cocina Conciencia' de la Fundación Raíces.

Indomable. C/Nieremberg, 23, Madrid. Cierra domingos y lunes. @indomable.es