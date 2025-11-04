Suscribete a
Se incendia uno de los negocios de los hermanos Roca en Gerona

Mas Marroch, su finca para eventos, ha ardido la pasada noche

La cúpula de madera de Mas Marroch, devorada por las llamas
ABC Gastronomía

Mas Marroch, la finca para eventos y celebraciones que tienen los hermanos Roca en Gerona, se ha incendiado la pasada madrugada y ha perdido su gran cúpula de madera. El fuego, según anunció el propio Josep Roca, no ha causado «ninguna desgracia humana».

« ... Mas Marroch es crema. Los agentes de policía y los bomberos han actuado con rapidez, eficiencia y cuidado. ¡Gracias!», ha comunicado el prestigioso sumiller y jefe de sala en su cuenta de Instagram.

