Se incendia uno de los negocios de los hermanos Roca en Gerona

Mas Marroch, la finca para eventos y celebraciones que tienen los hermanos Roca en Gerona, se ha incendiado la pasada madrugada y ha perdido su gran cúpula de madera. El fuego, según anunció el propio Josep Roca, no ha causado «ninguna desgracia humana».

« ... Mas Marroch es crema. Los agentes de policía y los bomberos han actuado con rapidez, eficiencia y cuidado. ¡Gracias!», ha comunicado el prestigioso sumiller y jefe de sala en su cuenta de Instagram.

Los dueños del tres estrellas El Celler de Can Roca tienen, entre otros negocios, esta propiedad para dar banquetes y fiestas que organizan a través de su empresa Roca Events. La gran finca, dotada de amplios jardines y frutales, coronaba su salón principal con una pérgola de madera ecológica que ha ardido y se ha destruido completamente. Aún con las graves pérdidas materiales, Josep Roca ha querido volver a demostrar el talante y la educación que distingue a la familia, al asegurar que este incendio no frenará su trabajo ni su compromiso. «Desesperación y resignación. Importancia y alivio de no sufrir por ninguna desgracia humana. Solo tangible inflamable. Nada que no se pueda hacer y mejorar. Fuego avivado, motas y humo blanco y gris y naranja y rojo y negro. Cesó el fuego. Fuego y humo como punto de partida de la creación. Recuperar, conducir, referir. Desde el punto fecal de la tristeza que ahora sentimos la familia Mas Marroch hasta el punto focal de pensar positivamente y celebrar la vida desde aquí nuevamente. Sembraremos el futuro. Estaremos cocinando algunas nuevas ilusiones». Aún se desconocen las causas del suceso. Mas Marroch ocupa una masía gótica del siglo XV situada en las afueras de Gerona. El edificio original se mantiene, y los Roca añadieron la gran cúpula, a la que llamaban El Ágora, con materiales de la zona y diseñada por el arquitecto Oriol Roselló

