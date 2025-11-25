Una hamburguesa azul gana como la mejor de España

Una hamburguesa azul y con polvo de diamante y oro rosa, que hace un restaurante de Córdoba, ha sido elegida la mejor de España tras vencer en la sexta edición de 'The Champions Burger', celebrado en Madrid.

Se trata de la 'Diamante azul' de ... Nolito's, que cuesta 12,95 euros y además del curioso pan de brioche coloreado lleva, según sus creadores, fat smash madurado de carne prémium, costilla al estilo americano, mermelada de beicon, chédar, beicon crujiente, mayonesa ahumada y salsa especial Emmy.

Esta original hamburguesa se impuso en el campeonato celebrado en Leganés durante 18 días entre las 24 propuestas finalistas, que a su vez salieron de pruebas que se realizaron durante diez meses en más de 50 ciudades. En cada sitio votaba el público asistente a las degustaciones. Foto de los tres ganadores En segundo lugar en la gran final quedó otra cordobesa, la 'Royale Gold Final Edition' de Godeo, que lleva también un pan especial, cubierto de oro comestible, además de carne de chuletón, pastrami y costillar de ternera cocinado a baja temperatura durante 48 horas, mermelada de cecina, crema agria ahumada, beicon bits y salsa Emmy. El podio ganador se completó con la sevillana 'La Gamberra 3.0', del restaurante Street Food. En su caso, la preparan con pan relleno de mozzarella y rebozado en Doritos Bits, carne fat smash, costilla ahumada, queso chédar, salsa Gamberra y beicon bits caramelizados.

