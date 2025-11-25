Suscribete a
ABC Premium

Una hamburguesa azul gana como la mejor de España

Premios

La prepara el restaurante cordobés Nolito's usando polvo de diamantes y oro, por lo que la llama su 'joya comestible'

Cinco planes especiales para comer en Madrid

Estrellas de la Guía Michelin 2026: horario y dónde ver gratis online la gala desde Málaga

Una hamburguesa azul gana como la mejor de España
Laura Pintos

Laura Pintos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una hamburguesa azul y con polvo de diamante y oro rosa, que hace un restaurante de Córdoba, ha sido elegida la mejor de España tras vencer en la sexta edición de 'The Champions Burger', celebrado en Madrid.

Se trata de la 'Diamante azul' de ... Nolito's, que cuesta 12,95 euros y además del curioso pan de brioche coloreado lleva, según sus creadores, fat smash madurado de carne prémium, costilla al estilo americano, mermelada de beicon, chédar, beicon crujiente, mayonesa ahumada y salsa especial Emmy.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app