Galino Pueyo, el restaurante de un pueblo Huesca con una fórmula peculiar

Se llama Miguel Galino, se formó como cocinero junto a Ángel León en Aponiente, donde estuvo seis años, y más tarde en Etxebarri o los XO de Dabiz Muñoz, antes de tomar la arriesgada decisión de regresar a su pueblo natal, Tardienta, en el ... corazón de Los Monegros (Huesca), para abrir un restaurante con un modelo insólito. Él se ocupa de todo. Recibe a los clientes, toma comandas, cocina, sirve las mesas y recomienda los vinos. Y lo hace sin ayuda de nadie.

Cocinero, camarero y sumiller en una sola persona. Puede que lo haya, pero no conozco nada parecido. Por si fuera poco, sólo cocina con leña. El fuego de encinas y sarmientos como único protagonista. Ni gas ni electricidad. Lo importante en cualquier caso es que en el Asador Galino Pueyo, los dos apellidos del propietario, se come francamente bien, con materia prima de máxima calidad. Pescados y mariscos que proceden sobre todo de puertos gallegos; ventresca de atún que llega de la gaditana Petaca Chico, y carnes, desde la cecina de wagyu hasta chuletas de categoría, de Discarlux.

Leña, materia prima y buena mano, porque Galino cocina muy bien y domina las brasas, como se aprecia en el punto impecable de lo que llega a la mesa y en los toques personales que aporta, respetando siempre el producto. Lógicamente se trata de un modelo para un número reducido de comensales. Nunca más de una docena en las tres mesas repartidas por el comedor o en la terraza.

Guisantes con pil pil de bacalao, anchoas caseras y virrey a la brasa de Asador Galino Pueyo

Las cartas de vinos y de comida aparecen escritas en pizarras colgadas en las paredes. Sorprende el nivel de los vinos. Galino ha recuperado viejas añadas, especialmente del Somontano, que han mejorado con el tiempo, especialmente los blancos. Ya se elija el menú (96 euros) o se opte por la carta hay que empezar con las excelentes anchoas (7 cada pieza), que el cocinero cura en cubos de sal y soba a mano. En esa línea de producto de máxima calidad, muy buenas cecinas, especialmente la de genuino wagyu japonés (60), y notable ventresca de atún (42).

De la huerta llegan unos guisantes salteados con alga nori sobre una base de bacalao (28). Entre el marisco gallego a la brasa, estupendo camarón (32), que presenta antes vivo en la mesa y al que añade grasa de vaca madurada, y buenos berberechos (32) con escabeche de hoja de higuera. Espléndido también el chipirón de la ría de Vigo (32) pasado levemente por la parrilla. En la cocina de leña hay sitio para los guisos a fuego lento como unas logradas pochas con gamba roja (28). Por las brasas pasan también pescados como el virrey (42), presentdo al estilo Orio con vinagre de manzana, ajo y cayena. Y buenas chuletas (98 el kilo) como la que probamos de vaca amarela gallega con sesenta días de maduración.

Galino Pueyo Dirección: C/de la Iglesia, 24. Tardienta, Huesca.

Lo mejor: . Cierra noches de lunes a jueves. www.asadorgalinopueyo.com

El manejo del fuego de leña.

Precio medio: 100 euros. Menú degustación, a 96.

Calificación: 7,5.

De postre, rico helado de leche mantecada (8) al estilo de Etxebarri y un donut a la brasa (10) con menos interés. Auténtica sorpresa este asador que merece una visita.