Galino Pueyo, el restaurante de un pueblo Huesca con una fórmula peculiar

Crítica

Su dueño es el chef, el camarero y el sumiller del local. Solo cocina a la brasa y la carta está en las pizarras

Asador Galino Pueyo, en Tardienta, Huelva
Carlos Maribona

Se llama Miguel Galino, se formó como cocinero junto a Ángel León en Aponiente, donde estuvo seis años, y más tarde en Etxebarri o los XO de Dabiz Muñoz, antes de tomar la arriesgada decisión de regresar a su pueblo natal, Tardienta, en el ... corazón de Los Monegros (Huesca), para abrir un restaurante con un modelo insólito. Él se ocupa de todo. Recibe a los clientes, toma comandas, cocina, sirve las mesas y recomienda los vinos. Y lo hace sin ayuda de nadie.

Sobre el autor Carlos Maribona

Carlos Maribona, periodista. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el diario ABC, del que llegó a ser subdirector. En la actualidad es el crítico gastronómico del diario. Columnista también en XL Semanal de Vocento. Profesor de la Universidad San Pablo CEU. Premio Nacional de Gastronomía entre otros muchos galardones.

