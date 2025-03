Estrellas Michelin 2024: lista de restaurantes ganadores, nuevas estrellas, chefs premiados y última hora de la gala

Conoce cuáles han sido los restaurantes ganadores de tres, dos y una estrella Michelín, los chefs premiados, reacciones a los galardones y las últimas noticias de la gala.

23:24 Despedimos una noche histórica para la gastronomía española La Guía Michelin 2024 contará con 31 nuevos restaurantes estrellados, un dos estrellas y dos nuevos tres estrellas. Nos despedimos aquí, tras un directo que se ha cocinado en la redacción de ABC con David Sánchez de Castro y María Carbajo a los fogones y la cocina de autor desde el Auditori de Barcelona con Laura Pintos y Adrián Delgado, poniendo los ingredientes para un plato informativo idóneo. ¡Muchas gracias y hasta la próxima!

22:35 La cocina creativa de Disfrutar y el sabor andalusí de Noor, nuevos tres estrellas de España El proyecto de Paco Morales y Paola Gualandi en Córdoba, con la historia de la cocina del Al-Ándalus como fuente de inspiración, marca un hito en el libro rojo. La Guía Michelin salda lo que el sector consideraba un deuda histórica con Disfrutar, el restaurante del trío que forman los 'ex elBulli' Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas.

22:10 Los restaurantes que reciben una nueva estrella Michelin 2024 Estos son los locales distinguidos en España por la prestigiosa guía gastronómica este año, anunciados en una ceremonia realizada en Barcelona

21:58 Estos son todos los restaurantes con Estrella Michelin 2024: listado completo Los restaurantes elegidos para recibir estos galardones ven premiada su cocina y la experiencia culinaria que ofrecen a comensales e inspectores de la Guía Michelin. Informan María Carbajo y Marina Ortiz.

21:45 Noor y Disfrutar, protagonistas de la noche más esperada del sector El libro rojo de la gastronomía recoge 31 nuevas una estrellas, un dos estrellas y dos nuevos tres estrellas en Córdoba y Barcelona. Venta Moncalvillo obtiene el segundo Macaron. Los organizadores prometían sorpresas en una cita rodeada de tanto hermetismo oficial como de rumores y quinielas.

21:43 Los restaurantes que reciben una nueva estrella Michelin 2024 A partir de este martes 28 de noviembre, hay 34 nuevas estrellas Michelin en España. En una gala celebrada en Barcelona, en el Auditorio Fórum del Centro de Convenciones Internacional de la ciudad condal, la Guía Michelin ha anunciado al mundo su esperado reparto de galardones nacionales. Así, ha decidido que haya dos restaurantes con tres estrellas Michelin, solo uno con dos estrellas y 31 con un estrella repartidos por todo el mapa.

21:34 📷 'Selfie' con muchos quilates Quique Dacosta es el encargado de inmortalizar con un 'selfie' (no sin dificultades para que entraran todos) con los 15 restaurantes que tienen tres Estrellas Michelin.

21:31 ⭐⭐⭐ Los quince restaurantes españoles con tres Estrellas Michelín ⭐⭐⭐ Foto de familia de los chefs cuyos restaurantes forman el olimpo de la cocina española.

21:29 ⭐⭐⭐ Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas: «Desde el primer día nos han apoyado» «Mil gracias a todos, porque no nos lo esperábamos. Lo sabe todo el mundo. Nosotros, nuestros equipos y nuestras familias, desde el primer día nos han apoyado para que estemos aquí»

21:26 ⭐⭐⭐ TRES ESTRELLAS MICHELÍN PARA 'DISFRUTAR' de Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, de Barcelona

21:26 ⭐⭐⭐ Paco Morales: «Cualquiera que tenga un poco de sensibilidad en este oficio siempre sueña con este momento» «Es emocionante esta noche. Cualquiera que se tercie y tenga un poco de sensibilidad en este oficio siempre sueña con este momento. Tengo a mis papás. Papá: objetivo conseguido. A mi mamá y a Paola. Junto con cada integrante de 'Noor', personas que han estado conmigo desde el principio. Paola, gracias por creer»

21:24 ⭐⭐⭐ TRES ESTRELLAS MICHELÍN PARA 'NOOR' de Paco Morales, en Córdoba

21:19 ⭐⭐⭐ Antes de saber los nuevos: renuevan todos los de 2023 El trabajo bien hecho durante el 2023 han permitido que todos los que obtuvieron su tercera estrella se mantengan un año más con tres Estrellas Michelín: ABaC (Barcelona)

Akelarre (Guipúzcoa)

Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz)

Arzak (Guipúzcoa)

Atrio (Cáceres)

Azurmendi (Larrabetzu, Vizcaya)

Cenador de Amós (Villaverde de Pontones, Cantabria)

Cocina Hermanos Torres (Barcelona)

DiverXO (Madrid)

El Celler de Can Roca (Girona)

Lasarte (Barcelona)

Martín Berasategui (Guipúzcoa)

Quique Dacosta (Dénia, Alicante)

21:11 ⭐⭐⭐ ¡El plato principal! ¿Cuántos y cuáles serán los restaurantes que asciendan a las tres Estrellas Michelín?

21:10 Ignacio Echapresto, de Venta Moncalvillo: «Gracias a mi equipo por poner el alma, el tesón, por cocinar y cuidar a los clientes como mejor sabéis» «Normalmente habla mi hermano Carlos, estoy muy emocionado... Venta Moncalvillo es un proyecto que empezó hace años en un camino que no sabíamos dónde iba a parar. Los dos somos unos intrusos, elegantes pero intrusos, y 28 años después me encuentro aquí con dos Estrellas Michelín. Esto es la hostia, con perdón. Decimos siempre lo que no sale del corazón y ahora sólo me sale decir gracias. Gracias a mi equipo por poner el alma, el tesón, por cocinar y cuidar a los clientes como mejor sabéis. Mi hermano es el ying de este yang y sin él esto no sería posible. Este premio es tanto tuyo como de todos»

21:08 ⭐⭐ Segunda Estrella Michelín 2024 para Venta Moncalvillo, de Ignacio Echapresto, de Daroca de Rioja (La Rioja) Sólo un restaurante recibe una segunda Estrella Michelín este año. Video.

21:05 ⭐ ¡Turno para los restaurantes que ascienden a las dos Estrellas! ⭐

21:02 🎻 Vuelve Strad al escenario Hasta que conozcamos los restaurantes que reciben su segunda estrella, toca actuación de Strad de nuevo.

20:59 Guía Michelin 2024: estos son los restaurantes más sostenibles de España La sostenibilidad en la gastronomía es un factor clave en los últimos años, y a raíz de ello la Guía Michelin creó, en 2020, las estrellas verdes, con las cuales premia, en paralelo a sus famosas estrellas Michelin, a los restaurantes y los chefs que se distinguen en su búsqueda de una cocina más sostenible. Este año, han sido 12 las nuevas estrellas verdes en España. Una crónica de Laura Pintos y Adrián Delgado.

20:56 🌎 Estrellas Verdes 2024 🌎 La Estrella Verde, el premio que se otorga a los restaurantes más respetuosos con el Medio Ambiente, va para: Andreu Genestra, de Andreu Genestra, de Llucmajor. Barro, de Carlos Casilla, en Ávila. Bens D'Avall, Benet Vicens Major, de Sóller Ca na Toneta, de María Solivellas, en Cainmari Casa Marcial, de Nacho Manzano, en Arrioandas El Molino de Alcuneza, de Samuel Moreno, en Sigüenza El Molino de Urdaniz, de David Yárnoz, en Urdaitz. Emporium, de Marius y Joan Jordá, de Castellón de Empurias Es Tragón, de Álvaro Sanz, en San Antonio de Portmany. Hábitat Cigüeña Negra, de Diego Carrero y Jorge Ramajo, en Valverde del Fresno. L' Algadir del Delta, de Joan Capilla, en Amposta. Monte, de Xune Andrade, en San Feliz

20:45 ⭐ Y hasta aquí las nuevas 31 Estrellas Michelín de 2024: ¡Repásalas todas! Video.

20:44 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Unic, de David Grussaute, en San José de la Atalaya

20:44 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Taste 1973, de Diego Schattenhoffer, Playa de las Américas (Tenerife)

20:43 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Sa Clastra, de Jordi Cantó, en Es Capdellà

20:42 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Bevir, de Omakase by Walt, de Walter Sidoravicius, Ibiza

20:41 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Haydée, de Víctor Suárez, en La Orotava

20:40 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Bevir, de José Luis Espino, Las Palmas de Gran Canaria

20:40 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Andreu Genestra, de Andreu Genestra, en Llucmajor

20:39 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Vandelvira, Carlos García, Baeza

20:38 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Tohqa, de Eduardo Pérez, de El Puerto de Santa María

20:37 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Radis, Juanjo Mesa, Jaén

20:35 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Malak, de Javier Jurado, en Jaén

20:35 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Back, David Olivas, Marbella

20:34 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Toki, de Tadayoshi Motoa, de Madrid

20:33 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Santerra, Miguel Carretero, Madrid

20:33 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Osa, de Sara Peral y Jorge Muñoz, de Madrid

20:32 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Erre de Roca, Alberto Molinero, Miranda de Ebro

20:31 ⭐ Estrella Michelín 2024 para El club Allard, Martín Berasategui y José María Goñi, de Madrid

20:29 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Desde 911, Diego Murciego, Madrid

20:29 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Cebo, de Javier Sanz y Juan Sahuquillo, de Madrid

20:28 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Barro, de Carlos Casillas y Jaime Mondéjar, Ávila

20:26 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Suto, de Yoshikazu Suto, de Barcelona

20:26 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Quirat, Víctor Torres, Barcelona

20:25 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Orobianco, Andrea Drago, Calpe

20:24 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Kabo, Aaron Ortíz, Pamplona

20:24 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Fraula, de Roseta Félix y Daniel Malavía, de Valencia

20:23 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Casa Bernardi, Ferdinardo Bernardi, Benissa

20:22 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Canfranc Expréss, de Eduardo Salanova, de Canfranc

20:21 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Txispa, Tetsudo Maeda, de Axpe

20:20 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Terra, de Brais Fichel, de Finisterra

20:20 ⭐ Estrella Michelín 2024 para NM, Daniel Silvestre, de Oviedo

20:19 ⭐ Estrella Michelín 2024 para Marcos, de Marcos Mistry, de Gijón

20:18 ⭐ Comienzan a entregarse las primeras estrellas Michelín: primero las novedades

20:16 Fina Puigdevall (e hijas), Les Cols: «Nuestra cocina evoca nuestro amor por la tierra» ABC habló con la familia de Martina Puigvert. Su madre, Fina Puigdevall, contó a Laura Pintos lo que supone la profesión para ellas y para su restaurante.

20:14 👩‍🍳 Martina Puigvert: «Me comprometo a seguir cuidando de la forma más humilde esta profesión» «Estoy muy emocionada de recibir este reconocimiento y se lo dedico a mis padres. Gracias por confiar siempre en mi y por mostrarme un amor tan puro a esta profesión, capaz de crear proyectos llenos de sensibilidad, de generosidad, de alma. Gracias por la libertad y el espacio que me dais. Quiero compartirlo con mis hermanas, mi vida y una parte imprescindible en el proyecto, y al equipo de Les Cols, que consideramos una prolongación de nuestra familia. También a mi abuela: gracias por ayudarme a cuidar el hogar y el entorno, sincera y con mucho amor. También a esta gran generación y amigos, que para los jóvenes es un ejemplo a seguir. Os admiro muchísimo y no solo profesionalmente. Me comprometo a seguir cuidando de la forma más humilde esta profesión: productores, payeses, hortelanos... Esto también es vuestro».

20:11 🏆 'Young chef award' | Premio al chef del futuro 2024: Martina Puigvert, de Les Cols Lo entrega Chema León, director de márketing de Makro España Video.

20:09 👏👏 Elena Arzak, en nombre de su padre: «Desde 1989 recibió las 3 estrellas Michelin y me llamó, yo pensaba que se había quemado el restaurante» «Es un gran honor recibir esta chaqueta en su nombre. Agradezco a todos los presentes, a Michelin, a todos los compañeros de la profesión. Y también muy agradecidos por semejante honor. Sé que al aita le va a hacer mucha ilusión. Un aplauso para él. A mi padre le ha gustado mucho todos los compañeros, siempre ha luchado con todos los compañeros. Me ha dicho: primero, muchas gracias. Desde 1989 recibió las 3 estrellas Michelin y me llamó, yo pensaba que se había quemado el restaurante. Me dijo que no sabía cuánto iban a durar y aún seguimos con ellas. Es un gran orgullo para nosotros. Cada vez que dan una estrella a alguien lo vivimos con mucha pasión. Me ha llamado hoy tres veces: que os de un abrazo muy grande a todos, que no os relajéis en el trabajo y que hay que seguir luchando como sea, y que seguís buscando la excelencia, que muchos hemos luchado por ello durante mucho tiempo, tanto en la cocina vasca y la catalana. Y por favor, que no perdáis la ilusión. Que siempre miró con ojos de niño. Y que no bajéis la guardia en la excelencia, en la felicidad. Y que, por favor, esta noche lo paséis a lo grande».

20:02 🏆 Premio al chef mentor 2024: Juan Mari Arzak Lo entrega Lara Bartolomé, la brand manager para Portugal y España de Blancpain. Arzak es uno de los chefs más internacionales de la historia de la gastronomía española y uno de los primeros triunfadores a nivel mundial, lo que no le ha impedido ser humilde y maestro de maestros, como cuentan en el precioso vídeo homenaje que han emitido en la gala. Arzak es el chef del tres estrellas Michelin más antiguo de España: las mantiene desde nada más y nada menos que 1989. Recoge el premio su hija, Elena Arzak. Video.

20:00 🍴 Joan Carles Ibañez: «Agradezco a nuestros comensales que nos dan el soporte necesario»

19:57 🏆 Premio al mejor jefe de sala 2024: Joan Carles Ibañez, de Lasarte Lo entrega Marc Pockele, director de Beam Suntory España. Video. 

19:56 🍷 'Pitu' Roca le dedica el premio a los camareros, a los agricultores y a Dani Redondo

19:52 🏆 Premio al mejor sommelier 2024: Josep 'Pitu' Roca, del Celler de Can Roca Lo entrega Quim Vila, propietario de 'VilaViniteca'. «El somelier o la sommelier te acoge, tiene la palabra adecuada, te guía, es psicólogo y lidera toda la experiencia hasta la plena satisfacción del cliente», explica. Lo recoge un emocionado 'Pitu' Roca, el 'jefe' del maridaje 2024 desde el mítico restaurante gerundense. Video.

19:44 🎻 Jorge Guillén, 'Strad, el violinista rebelde', ameniza la gala con su dominio de las cuatro cuerdas clásicas

19:39 Jaume Collboni, alcalde de Barcelona: «Yo cocino cuando puedo» El alcalde Barcelona charla con Andreu Buenafuente en la Gala Michelín. «Me gustaría empezar hablando de los atascos en la ronda de d'alt», bromea el cómico para empezar. «Yo cocino cuando puedo y hago dos tipos de cocina: la cocina de lo que hay en la nevera con arroz y ahora en serio, me gusta mucho ir por los mercados de Barcelona, donde tenemos 39 mercados, y me gusta mucho acercarme a los puestos a preguntar a los tenderos. Se me da muy bien el mar y montaña, que es muy típico de Barcelona»

19:39 🍷 El nuevo premio: al mejor sumiller «Los inspectores están impresionados. Han constatado la eclosión de jóvenes talentos en territorios inesperados. Están encantados de reconocer la diversidad de las profesiones gastronómicas. Este año entregaremos por primera vez un premio específico para el oficio de sumiller», ha explicado Elisabeth Boucher-Anselin en los prolegómenos de la entrega de las nuevas estrellas. Informa Adrián Delgado.

19:36 🔴🔵 Elisabeth Boucher-Anselin explica por qué han elegido Barcelona «Barcelona ha tenido y tiene una voz única en estas cuestiones. Pionera en gastronomía, que inspira al mundo culinario, por su vanguardismo y su capacidad para reinventar tradiciones milenarias. Barcelona es cuna de talentos y artesanos geniales. Para nosotros era una opción obvia»

19:33 Recuerdo a Daniel Redondo l jefe de cocina de Can Roca fallecido recientemente en un accidente de tráfico

19:30 Mari Paz Robina (Michelin) explica el origen de esta Guía: ¿qué tienen que ver los neumáticos con la gastronomía? La presidenta de Michelin España y Portugal, primera en ser entrevistada por Buenafuente. «Tiene mucha relación (los neumáticos y la gastronomía). Desde su origen, Michelin quiso ir desde más allá, promover la movilidad. Hay que remontarse al siglo pasado, cuando los hermanos Michelin se dieron cuenta de que había pocos coches y se movían poco. Se dieron cuenta de que para ayudarles a viajar, había que ayudarles y motivarles para hacerlo: poner los paneles para viajar o hacer una guía para explicar dónde podían cambiar neumáticos o donde comer».

19:26 Buenafuente sorprende y monta de golpe la escenografía de un 'late night' en pleno escenario de la Gala: «Estos son mis fogones»

19:24 😂 Buenafuente: «Esto me pilla haciendo dieta» El presentador de la Gala asegura que su mujer, la actriz Silvia Abril, se ha compinchado con un médico para ponerle a dieta, aunque, anuncia Buenafuente, hoy se la va a saltar. Además presenta sus respetos a los encargados del catering de esta noche: «Menuda presión», dice, por el selecto grupo de comensales.

19:22 ⭐ ¡Arranca la Gala de la Guía Michelín 2024! ⭐ ¡Qué nervios y cuantísimo talento en un mismo patio de butacas! Sale Andreu Buenafuente y comienza la ceremonia estelar :) El cómico le hace un guiño a su famosa imitación de Ferrán Adriá que ha hecho célebre en 'Nadie Sabe Nada'. «Como comensal yo creo que soy excelente», añade.

19:17 Dabiz Muñoz llega a la Gala Uno de los chefs más esperados de la gala, Dabiz Muñoz, ya está en el Auditori.

19:14 Sonrisas y nervios para Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch Los tres chefs de Disfrutar, Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, posan sonrientes, pero con los nervios ya a flor de piel, antes del arranque de la gala. Foto de Adrián Delgado.

19:11 Todo listo para que arranque la Gala de la Guía Michelin 2024 Poco a poco (muy poco a poco) se van sentando los invitados a la Gala de la Guía Michelin 2024, que se celebra este año en el Auditori Fòrum del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona.

19:02 Luis Suárez de Lezo, presidente de la Real Academia de Gastronomía con los chefs de Disfrutar (Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas)

19:00 Toño Pérez, de Atrio: «Ha sido muy importante para Extremadura»

18:56 Martin Berasategui: «Esta es como la noche de Reyes Magos para nosotros»

18:52 ⏰ ¡Los invitados comienzan a ocupar sus asientos! ¡Esto va a empezar! En breves momentos aparecerá en el escenario el gran maestro de ceremonias elegido para la ocasión, ¡Andreu Buenafuente! Por el momento, los chefs e invitados se van colocando en sus sitios de un patio de butacas con capacidad para 750 almas.

18:49 🔝 El gran Pedro Subijana, rodeado de grandes discípulos aventajados Como nos dice Adrián Delgado desde la alfombra roja, este evento es un gran momento de encuentro entre los chefs. En la foto, Pedro Subijana, de Akelarre, uno de los tres estrellas más longevos de España.

18:49 ⭐ Jesús Sánchez: «Compartes vivencias, alegrías y también desasosiegos con los compañeros» «Es una gala especialmente emocionante, porque compartes vivencias, alegrías y también desasosiegos. Es algo maravilloso y lo vamos a celebrar también en una ciudad como Barcelona, con un montaje espectacular. Se va a poner el listón muy alto», afirma el responsable del Cenador de Amós.

18:47 💫 Noor Restaurant, del chef Paco Morales y la jefa de cocina Paola Gualandi... ¡favorito al olimpo! En la alfombra roja, Paco Morales y Paola Gualandi, chef y jefa de cocina de Noor Restaurant, en Córdoba. Son dos de los protagonistas de esta gala de la Guía Michelin España 2024, en la que se rumorea que podrían obtener las tres estrellas Michelin. Foto de Adrián Delgado

18:46 🤕 Dani Illescas, con la tibia y los dos ligamentos rotos Dani Illescas, exparticipante de Masterchef, se encuentra lesionado. Hablando con Ainhoa Arbizu, admite que su paso por el programa ha sido clave. «Tengo muchos referentes y tras estar en el programa, valoro más la profesión. En especial a los tres del jurado, pero también a Martin Berasategi, que como dice él: garrote»

18:44 ⭐Carme Ruscadella: «Sin ese espíritu de avanzar, la gastronomía no sería la potencia que es» «Hay ilusión, ganas... Esto renueva el compromiso con la gastronomía. Espero abrazar a muchos nuevos estrellados. Me he preocupado por ver si alguien me cuenta, pero nadie cuenta. Se respira en el ambiente ese frenesí. Sin ese espíritu de avanzar, la gastronomía no sería la potencia que es. Este sector está 'on fire'. El colectivo está en forma, y las Estrellas nos dan una cuerda magnífica»

18:43 ⭐⭐⭐ Los tres Estrellas de Barcelona, ¡presentes! Paolo Casagrande, Jordi Cruz, Sergio Torres y Javier Torres. De los tres restaurantes con tres estrellas Michelin de Barcelona: Lasarte, Abac, y Hermanos Torres. Foto de Adrián Delgado

18:41 ⭐Paco Roncero, ilusionado ante la posibilidad de su tercera Estrella Michelín «Tenemos la grandísima suerte de que esto no es nuestro trabajo, es nuestra pasión. Tenemos unos equipos muy motivados y nosotros los que les motiven. Ellos no se conforman con la segunda Estrella, sino que quieren la tercera. Siempre quieren innovar. Si te digo que no me gustaría conseguir la Tercera, miento. Soy feliz con dos, pero me haría mucha ilusión. Estamos hoy todos un poco nerviosos porque no sabemos por dónde van a ir. Sabemos lo que hacen todos, pero yo siempre he pensado que todas las estrellas que den, nos viene fenomenal para España. Michelín mueve mucho, también para la ciudad»

18:38 🍴 Algunos de los platos del catering de hoy tras la gala Los Hermanos Torres son los principales responsables del catering de la noche, pero también cocinarán otros grandes genios de nuestra cocina como Jordi Cruz. Entre lo que podrán degustar los chefs e invitados, tenemos un tartar de calamar curado con consomé ave y caviar, y la primera florada de guisantes del Maresme con salsa de jamón y panceta ibérica; brioche francés con anguila a la japonesa, royale de carabinero... ¡GUAU!

18:36 👶 Jordi Cruz, encantado con su peque: «Que me quiten la Estrella» Jordi Cruz, otro de los coordinadores, está tan ilusionado con la llegada de su hijo que admite que se puede quedar sin su primera Estrella Michelín. Fue el más joven en recibirla en su momento, aunque luego recibió dos más.

18:35 Los Hermanos Torres, a sumar Los hermanos Torres, dos de los coordinadores gastronómicos, confiesan que es «un sueño hecho realidad», tanto para ellos como para los otros 9 que están detrás. «Sumamos. Desde pequeñitos, teníamos esa vinculación y nos formamos juntos. Hay muy buen rollo y muy buen 'feeling'», explica uno de ellos. Video.

18:33 📺 Arranca la alfombra roja La presentadora Ainhoa Arbizu ha dado la bienvenida a la alfombra roja de la Gala de la Guía Michelin 2024, que, como ha recordado, no se celebra junto a Portugal este año. Se puede seguir en directo en su canal de Youtube, que tienes insertado unas líneas más arriba en esta misma noticia ^_^