Estrellas de la Guía Michelin 2026: horario y dónde ver gratis online la gala desde Málaga

Este martes 25 de noviembre tiene lugar uno de los eventos gastronómicos más importantes y especiales del año. La Gala de la Guía Michelin 2026 se traslada en esta edición a Málaga, al Espacio Sohrlín Andalucía, donde se reúne la ... élite de la cocina para presenciar en directo el anuncio de las nuevas estrellas Michelin, los Bib Gourmand (valoran la relación calidad-precio) y otros reconocimientos de la guía.

El encargado de conducir la gala será un rostro muy televisivo, Jesús Vázquez, «con más de tres décadas de experiencia también en grandes eventos en directo», destaca Michelin. La malagueña Masi Rodríguez, actriz y presentadora, estará a cargo de la recepción de los invitados.

En esta ocasión, la ceremonia se traslada a Málaga, concretamente, a un recinto para las artes escénicas y el entretenimiento cultural impulsado por el actor Antonio Banderas y Domingo Merlín, productor de espectáculos internacionales.

A qué hora empieza la gala de la Guía Michelin 2026

El acto está previsto que se inicie alrededor de las 19:00 horas. Antes, desde las 18:30, comenzará la señal en directo del evento con la llegada de los invitados a la alfombra roja del Espacio Sohrlín Andalucía.

«Tras la entrega de las Estrellas y otros reconocimientos, la celebración continuará en los fogones. La Gala ofrecerá una cena para todos los asistentes, coordinada por dos referentes de la alta cocina andaluza: los restaurantes Bardal y Skina, ambos con dos Estrellas Michelin», destaca Michelin en su página web.

Dónde ver online y gratis la Gala Guía Michelin 2026 desde Málaga

La Gala de la Guía Michelin 2026 será emitida de manera gratuita y online a través del canal de YouTube de Michelin.

Asimismo, el evento podrá ser seguido en directo en ABC.es, que ofrecerá información puntual sobre los reconocimientos concedidos por Guía Michelin y otros detalles de la gala.