Suscribete a
ABC Premium

Estrellas de la Guía Michelin 2026: horario y dónde ver gratis online la gala desde Málaga

Consulta a qué hora es y cómo ver en directo el reparto de las estrellas que otorga la Guía Michelin

Todo listo para el reparto más esperado del año

Audrey Doré, Premio Nacional de Gastronomía: «Vengo de una familia en la que ni siquiera se bebía vino»

Estrellas de la Guía Michelin 2026: horario y dónde ver gratis online la gala desde Málaga
Estrellas de la Guía Michelin 2026: horario y dónde ver gratis online la gala desde Málaga EP
Daniel Domínguez

Daniel Domínguez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este martes 25 de noviembre tiene lugar uno de los eventos gastronómicos más importantes y especiales del año. La Gala de la Guía Michelin 2026 se traslada en esta edición a Málaga, al Espacio Sohrlín Andalucía, donde se reúne la ... élite de la cocina para presenciar en directo el anuncio de las nuevas estrellas Michelin, los Bib Gourmand (valoran la relación calidad-precio) y otros reconocimientos de la guía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app