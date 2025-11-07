Suscribete a
ABC Premium

EMi, cocina de experiencias

CRÍTIC A GASTRONÓMICA

Es una de las aperturas más ambiciosas en Madrid en lo que va de año

Así se come en EMi, el nuevo gastronómico de Madrid

Barra de EMI, en Madrid
Barra de EMI, en Madrid
Carlos Maribona

Carlos Maribona

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En un Madrid gastronómico de caminos trillados, de proyectos sin alma, de cartas clónicas, siempre hay que agradecer proyectos diferentes, apuestas fuera de carril que buscan alcanzar la excelencia gastronómica. Por ahí va el restaurante del extremeño Rubén Hernández Mosquero, cocinero cuya trayectoria internacional ... no puede ser más completa. Una década recorriendo el mundo con paradas en establecimientos de primer nivel como el Noma de André Redzepi en Copenhague, el Minibar de José Andrés en Washington o el revolucionario coreano Atómix en Nueva York. Ahora, con ese amplio bagaje a sus espaldas, ha regresado a España para abrir en Madrid su propio restaurante, EMI.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Carlos Maribona

Carlos Maribona, periodista. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el diario ABC, del que llegó a ser subdirector. En la actualidad es el crítico gastronómico del diario. Columnista también en XL Semanal de Vocento. Profesor de la Universidad San Pablo CEU. Premio Nacional de Gastronomía entre otros muchos galardones.

Carlos Maribona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app