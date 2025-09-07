Suscribete a
Roi&Co

Conservas gallegas gourmet que resguardan la tradición y el oficio de las mujeres de la Ría de Arousa

Roi Lojo, hijo, nieto y bisnieto de obreras de la industria conservera, ha creado una marca artesanal para preservar su legado y honrar a todo el sector

Anchoas, boquerones o bocartes, tres nombres para un pez

Laura Pintos

Como buen isleño, Roi Lojo creció concentrado en el vientre de su tierra y con los días marcados por el ritmo del mar y de sus frutos. Con esos mimbres trabajaba su madre, y antes de ella, su abuela y su bisabuela, en la ... industria conservera, y también del universo líquido emergió la cocina marinera que distingue a Punta Cabalo, el restaurante que su familia abrió en el faro de la isla de Arousa, donde él aprendió desde abajo a transformar texturas y sabores y que hoy dirige.

Sobre el autor Laura Pintos

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

