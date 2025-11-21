Dónde comer en Lisboa: 5 restaurantes y tabernas que eligen los que viven allí

Lisboa vive un momento gastronómico eléctrico, en el que conviven las tascas de siempre con la cocina más innovadora. Desde la primera chef portuguesa en lograr una estrella Michelin en tres décadas hasta las nuevas casas especializadas en pescado madurado o cocina vegetal ... elevada a arte, la capital lusa está escribiendo una nueva página en su escena culinaria con los sabores tradicionales pero sin perder de vista lo que se hace fuera. Y, entre plato y plato, también hay espacio para el mejor chocolate artesanal. Estos cinco lugares –los favoritos de los lisboetas– son perfectos para comer, descubrir y saborear Lisboa con todos los sentidos.

1 Marlene,

Marelene,

Han tenido que pasar treinta años para que una cocinera portuguesa volviera a conseguir una estrella Michelin, y la elección de Marlene Vieira para este premio no podría haber sido más acertada. Situado junto al Tajo, su restaurante ofrece un ambiente minimalista en tonos tierra y dos menús —de 7 y 12 pases— que se convierten en un viaje interminable por los sabores más característicos de la gastronomía portuguesa, fundidos con una vibrante atracción por la novedad.

Todo está cuidado al detalle: productos de temporada de productores locales, platos visualmente impecables y varias capas de sabor y textura que los vuelven irreverentes y vibrantes. La armonización de vinos —portugueses y extranjeros— merece la pena: permite descubrir pequeñas joyas poco comerciales que sorprenden en boca.

Y lo mejor de todo es poder ver cómo se preparan los platos y escuchar a la propia Marlene explicarlos con dedicación y cercanía. No sorprende que tantos comensales repitan. No solo porque el menú cambia cada estación, sino porque, como ella misma dice, la alta cocina no tiene que ser pretenciosa. La suya es todo lo contrario: cálida, acogedora y profundamente portuguesa. Como su cocido, sus alubias con calamar, su codorniz o su postre otoñal de membrillo con queso de cabra.

Avenida Infante D. Henrique, Terminal de Cruceros de Lisboa. Abierto de martes a sábado, cena. Menú de 12 momentos: 180 euros, sin maridaje.

2 Encanto

Encanto

Si Marlene, es un viaje gastronómico inacabado (de ahí la coma en el nombre del restaurante), Encanto es un viaje al mundo mágico de los sentidos. Con una peculiaridad: todos los platos son vegetarianos. Es una de las creaciones del galardonado chef portugués José Avillez, también con estrella Michelin y estrella verde. Está puerta con puerta con el famoso Belcanto, pero ofrece una experiencia totalmente diferente. Hay que llamar, esperar… y la aventura comienza nada más abrirse la puerta. El lugar es encantador. Un espacio pequeño en tonos verdes, donde la madera gana protagonismo y las sillas con tejidos florales son auténticas declaraciones de estilo.

Pero si la decoración es bonita, qué decir de los platos. En total, 12 pases en los que las técnicas más sofisticadas se ponen al servicio de los ingredientes frescos: legumbres, hojas, semillas, algas, setas, frutas y flores preparados y servidos con una delicadeza milimétrica. Se empieza con un 'jardín' de brotes de chía, sigue un pincho de calabaza ahumada con flores y llega un pastel de rabanete con tofu de piñón. También hay platos portugueses reinterpretados, como la pasta 'à lavrador' en su versión vegetariana. Los últimos tres momentos son dulces e igualmente sorprendentes. Como resulta también la armonización sin alcohol, basada en sabores tan improbables como una infusión de grelos con cilantro o una kombucha de mora y remolacha.

Largo de São Carlos 10, Lisboa. Abierto de martes a sábado. Menú de 12 momentos, 130 euros. Maridaje sin alcohol, 90; con alcohol, 95, y premium, 210.

3 Barbela

Barbela

De la tierra, directamente al mar en Barbela, el nuevo restaurante de Santos que promete convertirse en una parada obligatoria. Al frente está el chef Leandro Correia, que ha pasado más de diez años afincado en Londres. Cuando le propusieron traer a Lisboa el concepto de la maduración de pescado, no lo dudó. Esa es la esencia de Barbela: aquí solo entra el mejor de la costa lusa, seleccionado a diario,igual que el marisco, por lo que no hay menú cerrado, porque la calidad del producto es la única regla fija.

La carta se divide en dos partes: platos crudos, pensados para comer con palillos, y platos calientes, que reinterpretan el pescado en clave contemporánea. Entre los primeros, destacan varios imprescindibles. El sashimi (38 euros) —pargo, corvina, jurel y chutoro, cada uno con su propio tiempo de maduración— es una explosión de texturas y sabores. Y el bonito madurado con miso de jengibre y aceite de cebollino (15), delicado, fresco y profundamente umami. En los platos calientes, hay dos opciones con luz propia: el camarón cristal blanco frito con yema (7), adictivo y crujiente, y el rape con crema de algas, kale y cítricos (25), un plato cálido, elegante y sorprendente. Y sí o sí hay que dejar hueco para el postre. Es difícil escoger entre el brioche con caramelo ácido y almendras caramelizadas (10) o la manzana con lima caviar, cookie de kombu y mousse de mascarpone (13).

Aunque la armonización con vino funciona, en Barbela brillan especialmente los cócteles: sofisticados y originales. Lo mejor es pedir consejo y —si no se conduce— probar más de uno.

Rua de Santos-o-Velho, 82. Santos. Abierto de martes a sábado.

4 O Velho Eurico

O Velho Eurico

Para los amantes de las tascas de toda la vida está O Velho Eurico, con pizarra, platos desconchados y azulejos repletos de mensajes. Después de probar la comida del joven chef Zé Paulo Rocha, apetece escribir «volveré» y pedir otra ronda. No por hambre, sino por pura gula. Porque aquí se come con gusto. Lo ideal es compartir para probar de todo. El pan llega caliente y tan bueno que pide ser mojado en la salsa de marisco, pero conviene contenerse porque hay más tentaciones: la samosa de 'ropa vieja' (patata cocida, bacalao y berza) y la empanadilla de cochinillo, ambas con ese sabor tan propio de la cocina de la abuela, pero con un toque moderno.

Todo en O Velho Eurico es portugués hasta la médula, pero presentado con una frescura que desarma. No presume, tampoco lo necesita: los platos son honestos, llenos de sabor y hablan por sí solos. El bacalao 'à brás' es el 'ex libris' de la casa (16) y el arroz de pato merece ovación (15), así como su camalar con salsa de naranja (18). Para brindar, 'champarriao', un guiño al norte del país.

Largo de Sao Cristóvao, 3. Lisboa. Abierto de martes a domingo, comida y cena.

5 Bettina Corallo

Bettina Corallo

Los verdaderos amantes del chocolate tienen en Bettina Corallo una parada obligatoria. Una pequeña tienda-taller con mucha historia en el corazón de uno de los barrios más vibrantes de la capital —Príncipe Real—, que se enorgullece de trabajar con cacao de origen certificado procedente de São Tomé y Príncipe, Bolivia, República Dominicana y otros destinos donde este alimento es pura esencia.

Aquí hay chocolate para todos los gustos: desde el 100% cacao hasta el 75%, con o sin pepitas, además de versiones inesperadas que sorprenden al paladar: limón confitado de Amalfi, avellanas del Piamonte, pimienta y flor de sal o, para los más golosos, el chocolate blanco con frutos rojos (13 €/100 g).

Son experiencias de sabor delicadas, naturales y sin aditivos. Aunque el espacio es pequeño, merece la pena detenerse para disfrutar de uno de sus chocolates calientes y de la sonrisa de Bettina, su dueña, que recuerda siempre que todo empezó cuando preparaba chocolate para sus hijos pequeños.

R. Escola Politécnica, 4. Lisboa. Abre todos los días de 10 a 19 horas, y domingos a las 14.