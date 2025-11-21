Suscribete a
Dónde comer en Lisboa: 5 restaurantes y tabernas que eligen los que viven allí

Locales para comer, tomar algo o probar dulces que combinan tradición y vanguardia

Dónde comer bien en el Algarve portugués

Lisboa
Lisboa Fotolia
Virginia López

Virginia López

Lisboa (Portugal)

Lisboa vive un momento gastronómico eléctrico, en el que conviven las tascas de siempre con la cocina más innovadora. Desde la primera chef portuguesa en lograr una estrella Michelin en tres décadas hasta las nuevas casas especializadas en pescado madurado o cocina vegetal ... elevada a arte, la capital lusa está escribiendo una nueva página en su escena culinaria con los sabores tradicionales pero sin perder de vista lo que se hace fuera. Y, entre plato y plato, también hay espacio para el mejor chocolate artesanal. Estos cinco lugares –los favoritos de los lisboetas– son perfectos para comer, descubrir y saborear Lisboa con todos los sentidos.

Sobre el autor Virginia López

Corresponsal de ABC en Lisboa. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y autora de diez libros publicados en Portugal.

Virginia López

