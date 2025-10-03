La coca valenciana, el mapa comestible de un territorio

En la Comunidad Valenciana, las cocas no son solamente uno de los productos que más suenan -con el permiso de la paella-, sino que constituyen un símbolo de identidad y territorio, una familia de masas antiguas que enlazan el horno donde se elaboran con ... la fiesta, la huerta con los salazones y, en definitiva, la cocina popular con el presente. Dulces o saladas, las cocas ocupan un mapa que corre de Castellón a Alicante, pasando por Valencia, y encuentran paralelos en todo el arco catalano-balear, con recetas como la coca de trempó o la coca de pebreres ibicenca.

En la actualidad, ese patrimonio cotidiano ha recuperado foco con rutas, concursos y casas especializadas que han devuelto a la coca a la primera línea, a la altura de otros tantos platos típicos de esta comunidad, tan apreciados tanto dentro de ella como internacionalmente.

De todas las variantes, quizá una de las menos conocidas fuera, pero la que mejor explica el pulso doméstico, es la coca de llanda. Cualquier valenciano recordará a su abuela mojando esta coca casera en el café con leche de las mañanas. Se hornea en la bandeja rectangular que le da nombre y, con esa sencillez -huevos, azúcar, aceite, leche, ralladura de cítricos, un toque de canela o de almendra-, ha sido merienda y desayuno para generaciones.

Los nombres cambian según provincia -boba en Alicante, mal feta en Castellón-, pero, en todas, la imagen es la misma: una delicia coronada con azúcar por encima. En muchas pastelerías sigue saliendo aún caliente en llandas enteras, vendida al peso o por porciones, y convive con variantes enriquecidas con calabaza, chocolate o frutos secos.

Saladas, las más populares

En el otro extremo, las cocas saladas son las más conocidas y las que más versiones acaparan. ¿Antecesoras de las pizzas? Existen teorías que aseguran que, durante el reinado de la Corona de Aragón en Nápoles, los valencianos habrían llevado recetas de cocas a Italia o que, incluso, durante el papado de los Borja -italianizados como los Borgia-, las cocas de Oliva y Gandía, de donde era esta prolífica familia, podrían haber inspirado la pizza napolitana.

Leyenda o verdad, lo que sí es cierto es que las cocas son patrimonio de toda la comunidad y, a lo largo y ancho del territorio, adquieren un lenguaje distinto. En los lineales de supermercados, en los hornos tradicionales y panaderías, y hasta en los restaurantes. Desde el siglo XX, la coca vive un renacer sin parangón. Las saladas parten de una base de trigo fina y horneada, en la que se disponen todo tipo de ingredientes. Suelen combinar sofritos de tomate y pimiento, verduras de temporada, salazones y, según la comarca, huevo o embutido.

La dulce coca de Llanda, coca de tomate y coca de Bambar.

El acabado busca un borde dorado y crujiente, con el centro jugoso. Se cortan en porciones y se comen templadas. A partir de ese patrón, cada territorio impone su acento. En Valencia, la mejor coca es la del Cabanyal, barrio marinero por excelencia, donde pervive la coca de titaina, cubierta por el guiso que le da nombre: tomate, pimiento, piñones y pequeñas lascas de atún en salazón. Ese sofrito, asociado a los días de Cuaresma y a la primavera, permanece inalterable, mientras que, en el interior de la provincia, en noviembre, aparece la coca de Fira de Ontinyent, coronada con pebràs (seta local de temporada), embutidos de la zona, tocino e, incluso, alcachofa.

Más al norte, Castellón defiende su coca de tomate, emblema del horno de barrio. Esta dispone sobre la misma base tomate bien reducido, tiras de pimiento, a veces atún y huevo duro, todo ello horneado para que el borde se tueste y el conjunto quede jugoso sin resultar aceitoso.

En algunos pueblos aparecen variantes como la coca de sardina, muy vinculada a las fiestas de San Juan. Precisamente, en Alicante, y también vinculada a la festividad, la coca 'amb tonyina' -con atún- ocupa un lugar casi litúrgico. A diferencia de las anteriores, es fina y se tapa con una masa corta elaborada con aceite y vino blanco, que esconde cebolla estofada, piñones y la inconfundible tonyina de sorra, ventresca de atún en salazón desalada y desmigada. Su momento de mayor fervor llega con las Hogueras de San Juan, que dan el pistoletazo de salida al verano.

En el mismo ámbito alicantino, conviene no olvidar la coca de mollitas, torta humilde de base crujiente, cubierta con migas de harina, aceite y sal, que muchos asocian a la romería de la Santa Faz y a reuniones familiares; tan popular es que, este año, se han propuesto batir un récord para elaborar la coca de mollitas más grande del mundo, coincidiendo con el marco de la Capital Española de la Gastronomía de Alicante.

No todas las cocas tienen una base de harina de trigo. Las comarcas de la Safor y la Marina Alta han articulado su identidad con las coques escaldades o de dacsa. En este caso se prepara una masa sin levadura, trabajada en caliente con agua hirviendo y aceite -a menudo con maíz, sola o mezclada con trigo-, que se cuece a la plancha y se termina con guiños a la huerta y los salazones. Acelga con atún y huevo, pistos comarcales con anchoa o la popular gamba 'amb bleda' -pequeñas gambas con acelgas- explican un formato en el que la base podría recordar a una versión del taco mexicano.

Sitios para probar las mejores

Que un bocado tan entrañable y popular haya trascendido el tiempo no es casualidad. La clave, hoy, está en quienes han decidido mirarlo de frente y darle entidad gastronómica. De eso sabe Pep Romany, al que muchos llaman 'el rey de las cocas'. Desde Pont Sec (Dénia), ha convertido un patrimonio doméstico en un lenguaje digno de ser protagonista en un restaurante, rindiendo tributo y dándole visibilidad a algo que el Mediterráneo siente como propio.

Su diagnóstico fue nítido: «Los arroces tradicionales se han ido recuperando, pero había algo a lo que no se le daba la importancia que merecía. La pizza le había ganado la batalla a la coca tradicional de la Marina Alta y la Safor», explicaba en su serie 'Converses amb Pep'. Y, de ahí, el gesto fundacional: «En cualquier restaurante tienes una carta de pizzas y puedes elegir entre varias, ¿por qué no hacerlo igual con las cocas?».

El chef Pep Romany

Pont Sec, en activo desde 2013, funciona como restaurante y coquería. El trinomio es claro: tradición, territorio y temporada. La masa se hace con harinas ecológicas y masa madre, y cada coca necesita tres días como mínimo para estar lista, con una fermentación lenta que extrae todo el potencial del producto. El pase termina en horno de leña, con control de temperatura y tiempos para lograr un estándar que lo ha posicionado donde merece.

La carta reúne cerca de una veintena de elaboraciones, además de las de temporada, divididas en 'Tradicionales de la Marina' y 'Nuevas propuestas'. Entre las primeras, sabores de siempre: 'tomacat' (pisto), 'gamba amb bleda', anchoa y mollitas de sangacho, sardina de bota o guisantes; entre las segundas, lecturas contemporáneas que siguen siendo de comarca, como la coca de tocino ibérico, la de foie o la de sobrasada y miel, entre otras. Incluso, hace unos años, lanzó la versión con envío a domicilio. Si una pizza llega a casa, ¿por qué no iba a hacerlo también la coca?

Amasando en Coques Susana

A partir de aquí, el mapa se vuelve práctico. Hornos, pastelerías, restaurantes... En Valencia capital, la reciente Ruta de les Coques ha reunido una docena larga de direcciones y ha dejado un pequeño canon urbano de restaurantes donde la tradición se reinterpreta, como es el caso de Culture, con su coca de porchetta y chimichurri, o de Beirut, que hizo lo propio en una versión de Oriente Medio, con shawarma y hummus.

En Ruzafa, Zalamero Coquería funciona como un imprescindible, donde hay tradición -coca d'Ontinyent con longaniza, morcilla y emulsión de pimiento de piquillo- e innovación -coca de chocolate, AOVE y escamas de sal-.

La vertiente más clásica sigue viva en hornos centenarios de las tres provincias, como el Horno La Espiga o el Horno Gran Vía, en Valencia, donde, a diario, siguen vendiendo la coca de llanda o las cocas saladas. Lo propio hace el Horno García, en Castellón de la Plana, donde la clásica coca de tomate, con una receta atesorada desde hace más de 70 años, sigue conquistando a todo el que la compra. En Alicante, en el 'Concurso de la Coca amb Tonyina', el Horno Bardisa consiguió el primer premio con una receta que ha pasado del bisabuelo a las siguientes generaciones. Las cocas de dacsa, quizá más difíciles de encontrar, brillan en lugares como el Bar Sanchís-La Tulipa, de Gandía, donde se preparan con tomate, huevo y atún, o la de 'gamba amb bleda', mientras que, en la Vall de Gallinera, el Bar Roca, premiado en los 'Cacau d'Or 2025', ha hecho de las 'coquetes fregides' -cocas fritas-, acompañadas de ensaladilla de atún y huevo, magro con tomate o cebolla y espinacas sofritas con frutos secos, una bandera cotidiana, en el que es considerado uno de los mejores esmorzars de toda la comunidad.

Al fin y al cabo, en cada coca se hornea la misma idea, la de una masa que sostiene la memoria de un pueblo y una identidad gastronómica que está lejos de perderse.