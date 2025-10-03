Suscribete a
La coca valenciana, el mapa comestible de un territorio

Platos típicos

Dulces o saladas, adquieren nombre y variantes en cada región, y viven un reflorecimiento

Tres chefs valencianas con luz propia y estrellas

Cocas tradicionales y nuevas de Pont Sec
Macarena Escrivá

Valencia

En la Comunidad Valenciana, las cocas no son solamente uno de los productos que más suenan -con el permiso de la paella-, sino que constituyen un símbolo de identidad y territorio, una familia de masas antiguas que enlazan el horno donde se elaboran con ... la fiesta, la huerta con los salazones y, en definitiva, la cocina popular con el presente. Dulces o saladas, las cocas ocupan un mapa que corre de Castellón a Alicante, pasando por Valencia, y encuentran paralelos en todo el arco catalano-balear, con recetas como la coca de trempó o la coca de pebreres ibicenca.

