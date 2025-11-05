Suscribete a
Juicio al fiscal general
Lobato reconoce que desconfió del origen del correo sobre González Amador y que Moncloa quería «el máximo ruido»

Cinco aceites de oliva españoles entre los diez mejores del mundo

Ránking

Este año triunfa un AOVE italiano en los 'Evooleum Awards'

La almazara de aceite diseñada por Philippe Starck en Ronda

Los diez mejores AOVE del mundo
Laura Pintos

Madrid

Cinco de los mejores aceites de oliva vírgenes extra del mundo de la campaña 2024/25 son españoles, aunque el ránking de los 100 premiados por los 'Evooleum Awards' está encabezado por un AOVE italiano.

Se trata de Monini Monocultivar Coratina, un monovarietal ... de esta aceituna, la que más veces ha conquistado este galardón. Completan el podio el sudafricano De Rustica Estate Collection Coratina y el manchego Valdenvero Hojiblanco, cuya productora se llevó también otros dos galardones, a la Mejor Mujer Productora y Mejor Maestra de Almazara.

Sobre el autor Laura Pintos

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

