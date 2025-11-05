Cinco aceites de oliva españoles entre los diez mejores del mundo

Cinco de los mejores aceites de oliva vírgenes extra del mundo de la campaña 2024/25 son españoles, aunque el ránking de los 100 premiados por los 'Evooleum Awards' está encabezado por un AOVE italiano.

Se trata de Monini Monocultivar Coratina, un monovarietal ... de esta aceituna, la que más veces ha conquistado este galardón. Completan el podio el sudafricano De Rustica Estate Collection Coratina y el manchego Valdenvero Hojiblanco, cuya productora se llevó también otros dos galardones, a la Mejor Mujer Productora y Mejor Maestra de Almazara.

Entre los diez primeros España ubica además al cordobés Knolive Epicure, de hojiblanca y picuda, en el puesto seis; al jienense de picual Señorío De Camarasa en el ocho y los también cordobeses Parqueoliva Serie Oro de picuda y hojiblanca, en el noveno lugar, y Rincón De La Subbética, de hojiblanca, en el décimo. España, el mayor productor mundial de aceite de oliva, coloca un total de 67 AOVE en este listado: 44 de Andalucía, nueve de Castilla La Macha, cuatro de Madrid, tres de Navarra y otros tres de Cataluña, dos de Extremadura, uno de la Comunidad Valencia y uno de Murcia. Este listado de aceites cuenta con representación de hasta 11 países (España, Italia, Croacia, Portugal, Grecia, Marruecos, Brasil, Turquía, Francia, Sudáfrica y China). El ránking coincide con la publicación de la décima edición anual de la Guía Evooleum, de Grupo Editorial Mercacei. Evooleum Awards Diez mejores AOVE del mundo 1 Monini Monocultivar Coratina Bio (97 puntos). Variedad: coratina. Perugia (Italia). 2 De Rustica Estate Collection Coratina (96 puntos). Variedad: coratina. Cabo Occidental (Sudáfrica). 3 Valdenvero Hojiblanco (96 puntos). Variedad: hojiblanca. Ciudad Real (España). 4 Gran Pregio Bio Coratina (96 puntos). Variedad: coratina. Bari (Italia). 5 Quattrociocchi Olivastro (96 puntos). Variedad: itrana. Lazio (Italia). 6 Knolive Epicure (96 puntos). Variedad: hojiblanca, picuda. Córdoba (España). 7 Di Molfetta Frantoiani (95 puntos). Variedad: coratina. Barletta-Andria-Trani (Italia). 8 Señorío De Camarasa (95 puntos). Variedad: picual. Jaén (España). 9 Parqueoliva Serie Oro (95 puntos). Variedades: picuda, hojiblanca. Córdoba (España). 10 Rincón De La Subbética (95 puntos). Variedad: hojiblanca. Córdoba (España). El año pasado sí que ganó un aceite español, el Dehesa El Molinillo Coratina, hecho con esta variedad de aceitunas en Ciudad Real. Pero además segundo salió otro nacional, el cordobés Rincón De La Subbética, que ahora cae al lugar número diez. En 2023, en tanto, triunfó un sudafricano, el De Rustica Estate Collection Coratina, nuevamente, la variedad que más gusta al jurado de expertos.

