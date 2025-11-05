Suscribete a
Cierra el único restaurante con estrella Michelin de Soria, Baluarte

Su chef, Oscar García, abandona la alta cocina para abrir una casa de comidas en su pueblo natal

Laura Pintos

Tras 18 años de trayectoria y conseguir una estrella Michelin y dos soles Repsol, Oscar García cierra su restaurante Baluarte, de Soria, para volver a sus orígenes. El chef deja la alta cocina para abrir una casa de comidas en la montaña, en ... el pequeño pueblo de Vinuesa donde nació.

Sobre el autor Laura Pintos

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

