El chef Ángel León abre su primer restaurante en el extranjero

Ángel León da el salto. El 'chef del mar', tres estrellas Michelin en Aponiente, dos en Alevante y una en La Taberna del Chef del Mar, y uno de los mayores defensores de la biodiversidad y la riqueza del mundo marino y su papel clave en la alimentación y la gastronomía, abrirá en diciembre su primer restaurante fuera de España.

El lugar elegido para este debut internacional no es el habitual entre los cocineros nacionales que salen fuera, en su mayoría a destinos americanos, europeos o de Oriente Próximo. El gaditano, que este mismo año anunciaba su involucración en la recuperación activa de las marismas de El Puerto de Santa María, se estrenará en Ciudad del Cabo, donde inaugurará Amura.

El nuevo restaurante de Ángel León, que como todos los suyos tiene un nombre alusivo a su pasión (amura es la parte de los costados del buque donde este empieza a estrecharse para formar la proa), estará ubicado en el Mount Nelson, A Belmond Hotel, de la capital sudafricana, donde ofrecerá una «experiencia gastronómica marina inmersiva inspirada en la misteriosa belleza y biodiversidad del mar».

«Arraigados en la tradición y guiados por el respeto a la naturaleza, Mount Nelson y Amura se unen en una visión compartida: honrar el océano, celebrar la tradición y la hospitalidad con alma«, asegura el chef. Y añade: »unidos por el compromiso de Belmond con la narración de historias, la conexión local, el abastecimiento responsable y la conservación marina, esta alianza encuentra su hogar natural en Ciudad del Cabo, una ciudad que, al igual que Cádiz, mira al mar con la historia en sus huesos».

En su nuevo restaurante en The Nellie, como se conoce también al hotel, fundado en 1899 y una verdadera leyenda en la capital sudafricana, el gaditano ofrecerá platos a la carta o un menú degustación. En ambos casos, su cocina en Amura ofrecerá un viaje sensorial por los pescados y mariscos de la costa africana, y utilizará algas, hierbas y especias que evocan a ambos continentes y su historia compartida a través de las rutas marítimas.

«Trabajar con productores locales e ingredientes procedentes de los dos océanos que rodean la península del Cabo ha sido toda una revelación«, adelanta Ángel León. »La costa está repleta de especies que pasan desapercibidas, al igual que en Andalucía. Ahí es donde encontramos la belleza, en lo inesperado«, agrega el poseedor del título 'Héroe de la Alimentación' de la FAO en 2023 y descubridor de las cualidades alimenticias de varios productos infravalorados del mar, como la soja marina o los cereales marinos.

En su comida en Ciudad del Cabo hará un «homenaje al pescado salado y a las fermentaciones costeras, que hablan el mismo lenguaje ancestral. A las especias que cruzaron los océanos, al igual que nuestros antepasados. A los caldos, las llamas, los vinagres y las tradiciones de conservación que resuenan en ambas costas. A las historias que viajan sin fronteras, llevadas por el viento y las olas«.

El hotel The Nellie, un emblema en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Allí estará en breve el restaurante Amura, del chef español Ángel León. Aquí, sus interiores y uno de sus platos

El local que ocupará Amura ha sido diseñado por el galardonado interiorista sudafricano Tristan du Plessis, quien ha querido evocar los bosques de algas marinas que se encuentran bajo las aguas de Ciudad del Cabo y dar a los espacios un aire «evocador, misterioso y cinematográfico».

Con cocina abierta, el restaurante sudafricano ofrecerá en su bodega una selección de vinos raros de los terruños del Cabo junto con jereces andaluces. Sumado a ello, en sus cócteles se utilizarán ingredientes botánicos del amplio jardín que posee el Mount Nelson, hotel mítico y cargado de historia, como las del paso por sus habitaciones de huéspedes como John Lennon, David Bowie y Nelson Mandela.

Pintado de rosa desde inicios del siglo XX como símbolo de paz y alegría, y con 128 habitaciones y suites, The Nellie, con un servicio de té de la tarde muy conocido, alberga además a los restaurantes The Fountain by Planet Bar, The Red Room y Oasis.

Ver comentarios (0) Reportar un error