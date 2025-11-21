Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 21 de noviembre

Apertura

Calvero, el nuevo restaurante de Juanjo López (La Tasquita) en una ubicación inesperada de Madrid

DeTapeo

El restaurante combina tradición y modernidad, con platos emblemáticos del chef y un entorno que puede completar un plan original

Ver más opciones para comer en Madrid

Steak tartar y tomate con ventresca de Calvero, en Madrid
Steak tartar y tomate con ventresca de Calvero, en Madrid
Laura Pintos

Laura Pintos

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Está ubicado en un sitio sorprendente, inesperado. El nuevo restaurante de Juanjo López, consagrado gracias a su excelente cocina en La Tasquita de Enfrente, puede que sea en este momento la propuesta más original para un plan distinto en Madrid. Y es que ... Calvero está situado dentro del icónico Gran Madrid Casino de Colón.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Laura Pintos

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

Laura Pintos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app