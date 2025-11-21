Calvero, el nuevo restaurante de Juanjo López (La Tasquita) en una ubicación inesperada de Madrid

Está ubicado en un sitio sorprendente, inesperado. El nuevo restaurante de Juanjo López, consagrado gracias a su excelente cocina en La Tasquita de Enfrente, puede que sea en este momento la propuesta más original para un plan distinto en Madrid. Y es que ... Calvero está situado dentro del icónico Gran Madrid Casino de Colón.

El nombre significa zona sin árboles en el interior de un bosque, y como tal remanso actúa el amplio y sobrio comedor entre máquinas, ruletas y mesas de juego. La gran sala, con barra, mesas bajas de mantel y espacios privados para grupos, funciona en la planta de arriba, con una carta de cocina española con guiños a la capital y al buen hacer del chef.

En Calvero, que es solo para adultos por el sitio donde se encuentra, restringido a menores de edad, se puede comer o cenar formalmente (ticket medio, 80 euros) o plantear un encuentro más informal entre amigos, compañeros de trabajo o pareja. En ese caso es buena idea compartir platos como el steak tartar con 'ingrediente secreto' (28 euros), elegido el mejor del país en el último Madrid Fusión, o la ensalada de tomate dulce con ventresca de atún (21) o incluso el solomillo de ternera con foie (36).

También se puede acompañar un encuentro ligero con la gilda doble de anchoa de Doña Tomasa (5), las ostras (5) o un pepito de solomillo de vaca vieja (26), aunque siempre conviene probar dos míticos platos de López, la ensaladilla rusa con gamba de Huelva (21) y sus callos (24).

El chef trabaja con una cocina honesta, minimalista y de respeto al producto en La Tasquita, y esta filosofía se palpa también en Calvero, un sitio tradicional pero a la vez discreto y pensado para disfrutar. «Hemos querido proponer, evocando ese remanso de paz que supone un calvero, otro tipo de juego distinto al de las mesas del casino. Hemos venido a jugar y te queremos acercar nuestra filosofía del producto y la sencillez, con guiños a Madrid, a su historia y a su gastronomía«, dice de él López.

La ensaladilla con gambas de Huelva de Calvero y su chef, Juanjo López

La carta de Calvero será dinámica y estacional, al ritmo del mercado, y se complementa con una bodega a la vista con vinos variados por copa (desde 5) o botella. Y, de postre, recupera el queso -una selección- con membrillo (18) o el clásico flan con nata (9). Pero además, incluye cada jueves a mediodía una experiencia especial con su cocido, que sirven en siete vuelcos y bajo reserva (80).

Calvero. Gran Madrid Casino Colón, Paseo de Recoletos, 37-41, Madrid. Abre de lunes a domingos de 19:30 a 00:30 horas. En la entrada del casino piden DNI.