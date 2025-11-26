Así es Aleia, el restaurante ganador del Salsa de Chiles que ahora consigue su segunda estrella

Aleia se consagró este año como el mejor restaurante de cocina creativa en los premios Salsa de Chiles de ABC, que, una vez más, han servido como oteadores del talento gastronómico español. Y es que el local creado por Paulo Airaudo en ... Barcelona, donde lo lleva el cocinero jerezano Rafa de Bedoya, ha conseguido ahora su segunda estrella Michelin.

De hecho, fue su jefe de cocina quien recibió en Madrid el galardón del periódico, y también estuvo en Málaga, ya allí acompañado por Airaudo, para recoger su 'macaron' número dos en la gala organizada por la Guía francesa para presentar su edición 2026.

Aleia fue primero finalista de los premios Salsa de Chiles, creados por el crítico Carlos Maribona, y finalmente terminó ganando como el mejor restaurante de cocina creativa de España gracias al voto de los lectores de ABC.es.

Ubicado en el hotel Casa Fuster, de Paseo de Gracia, es un restaurante elegante con las mesas vestidas con manteles de hilo y un servicio de sala y una bodega a la altura. Bajo la dirección del ítaloargentino Airaudo (del dos estrellas Amelia o Ibai en San Sebastián), Bedoya muestra, como dijo en su momento Salsa de Chiles, «técnica, elegancia, acertado tratamiento de la materia prima y muchos guiños a su tierra andaluza».

Aleia

Aleia abrió a finales de 2021 y obtuvo su primera estrella en 2022. El edificio que alberga Casa Fuster fue desarrollado por el arquitecto modernista Domenech i Muntaner a petición del empresario Mariano Fuster como regalo para Consuelo Fabra i Puig, hija del Marqués de Alella, de donde viene, justamente, el nombre del restaurante, que ocupa la primera planta, la que fue la zona noble de aquella residencia familiar.

En el gastronómico se sirve un menú degustación (210 euros), y de forma opcional dos maridajes (120 o, sin alcohol, 90). Su propuesta combina recetas clásicas, con un marcado acento andaluz y catalán, con técnicas más actuales e inspiración asiática y francesa.

Bedoya junto a Javier Ferradal, empresario y experto gastrónomo, en los Salsa de Chiles 2025

Mientras dirige la casa Airaudo -oriundo de Argentina y residente en San Sebastián, pero formado en Europa y con su primera estrella en su restaurante suizo La Bottega solo a los cuatro meses de abrirlo, en 2015-, Bedoya ejecuta en el día a día.

Nacido en Jerez en 1991, aprendió el oficio de sus padres y se formó primero en el País Vasco y luego en cocina francesa. Antes de Aleia pasó por Azurmendi, Cenador de Amos, Dstage, El Celler de Can Roca y Lú Cocina y Alma.