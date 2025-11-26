Suscribete a
ABC Premium

Así es Aleia, el restaurante ganador del Salsa de Chiles que ahora consigue su segunda estrella

Creado por Paulo Airaudo, su chef ejecutivo es el jerezano Rafa de Bedoya

Así se come en los nuevos dos estrellas Michelin

Airaudo y Bedoya en Málaga, en la gala Michelin
Airaudo y Bedoya en Málaga, en la gala Michelin
Laura Pintos

Laura Pintos

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Aleia se consagró este año como el mejor restaurante de cocina creativa en los premios Salsa de Chiles de ABC, que, una vez más, han servido como oteadores del talento gastronómico español. Y es que el local creado por Paulo Airaudo en ... Barcelona, donde lo lleva el cocinero jerezano Rafa de Bedoya, ha conseguido ahora su segunda estrella Michelin.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Laura Pintos

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

Laura Pintos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app