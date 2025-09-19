Agenda gastro de septiembre: tapas en hoteles, chefs extranjeros de visita, comida en la huerta, vendimia en familia y más planes

La gastronomía no solo motiva homenajes o escapadas, también marca citas en la agenda de aficionados, 'foodies' y comensales deseosos de descubrir sitios y vivir nuevas experiencias. Desde una joven chef italiana que cocina en Madrid o una feria popular en Andorra, hasta una mesa con lo mejor de la huerta avilesa, una vendimia en familia, tapas en hoteles de lujo o en restaurantes peruanos, aquí hay ideas para todos.

Hasta el domingo 21 In Residence trae a Madrid la cocina del romano Santo Palato

Sarah CIcolini

Desde ayer, y hasta este domingo 21, la italiana Sarah Cicolini cocina en Madrid. La chef protagoniza 'Santo Palato In Residence by Rioja' dentro del ciclo que lleva ocho ediciones celebrando 'pop ups' de grandes cocineros del mundo en la capital española.

Cicolini, habitualmente a cargo del restaurante Santo Palato, de Roma, donde trabaja en en la reinterpretación de la trattoria y de las cocinas romana y abruza, región donde nació, ofrece comidas y cenas en el espacio Semilla Food Studio (C/José Ortega y Gasset, 67).

La chef, nacida en 1988 y premio 'Women In Food 2025' en Italia, abrió su restaurante hace ocho años. Es un éxito allí. En Madrid permite descubrir su visión de la gastronomía de su país a través de un menú (110 euros) maridado con vinos de Rioja.

Hasta el domingo 21 La feria gastronómica popular de Andorra Taste

Desde hoy viernes y hasta este domingo 21 Andorra es una fiesta gastronómica. Como cierre del congreso Andorra Taste, que esta semana ha llevado hasta el Principado a grandes chefs de España y del mundo -más de 20 figuras, encabezadas por Ferrán Adriá- a debatir sobre la cocina de alta montaña, este fin de semana se celebra la feria abierta a todo el público.

En este marco, en el entorno de la calle Veedors de Escaldes-Engordany, restaurantes y pastelerías de varias poblaciones andorranas se darán cita para ofrecer a locales y visitantes una muestra de sus propuestas gastronómicas en formato tapa (cada una, a 5 euros).

La feria, que es de acceso gratuito y estará abierta desde mediodía hasta la noche ininterrumpidamente, ofrecerá también talleres, catas y 'showcookings', además de un espacio para niños y música en directo.

Hasta el 15 de noviembre El plato solidario en 'Restaurantes contra el hambre'

Quiqe Dacosta y Susi Díaz colaboran con Acción contra el Hambre

El 15 de este mes comenzó la edición número 16 del ciclo 'Restaurantes contra el hambre', en el que distintos comedores, bares, cafeterías y chefs ofrecen un plato cuyos ingresos irán destinados a apoyar a familias con dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

La iniciativa está organizada por Acción contra el Hambre, con el apoyo como embajadores de chefs como Susi Díaz y Quique Dacosta, y este año participan hasta 360 negocios en distintos puntos de España.

El 26 de septiembre (y cada último viernes del mes) Cuaderno de campo en el restaurante avilés Caleña

Caleña, en el Hotel Casa del Presidente, en Ávila

De la huerta a la mesa. Es el camino que hacen los platos que componen la experiencia 'Cuaderno de campo' que organiza el restaurante Caleña, situado en Ávila.

Se trata de un menú único que se repite cada último viernes del mes y en el que el chef Diego Sanz elabora una propuesta con los productos frescos de sus principales proveedores locales. Los propios agricultores explican cómo los trabajan y sus propiedades nutritivas, que luego se recogen en un cuaderno que se entrega a los comensales.

La siguiente cita será el viernes 26 de septiembre, a las 14 horas. El menú (90 euros sin maridaje) consta de nueve pases.

Hasta el 15 de octubre Alta pastelería francesa en el Rosewood Villa Magna

El pastelero francés Nicolas Rouzaud

Desde esta semana, y hasta el 15 de octubre, el espacio Flor y Nata del hotel Rosewood Villa Magna, de Madrid, acoge una 'pop up' de la pastelería artística del francés Nicolas Rouzaud, uno de los grandes referentes de la pastelería internacional.

La propuesta que trae a España incluye sus famosas tartelettes, la cheescake de limón, el Paris-Brest de pistacho, la emblemática creación de vainilla y nuez, el entremet de pera y vainilla y un flan parisino que rinde tributo a la pastelería clásica (10 euros cada uno).

El 23, 25 y 29 de septiembre Cocteleros famosos visitan Devil's Cut Madrid

Marta Premoli y Alf del Castillo

Devil's Cut Madrid celebra su primer año de vida invitando a cocteleros famosos a enseñar su talento a la barra.

Así es que entre el 25 y 29 de este mes cada noche visitarán el bar Roger Yamagishi, bar manager de The Odd Couple (Shanghái) y Brand Ambassador de SG Group (China); Borja Insa, Mejor Bartender de España 2024 (World Class) y creador de Moonlight (E)xperimental Bar (Zaragoza); Alf del Portillo, creador de Quattro Teste (Lisboa) y premiado con tres estrellas en Top Cocktail Bars 2024, y Yoka Kamada (de Yokaloka), quien también servirá tapas de su restaurante.

Desde hoy y hasta el 12 de octubre Taller de Vendimia en Cepa 21 en la Ribera del Duero

Cepa 21, la bodega presidida por José Moro, abre sus puertas para que todo el mundo pueda vivir la vendimia de la forma más tradicional.

Del 19 de septiembre al 12 de octubre, la bodega de la Ribera del Duero, celebrará una nueva edición de su Taller de Vendimia, una actividad para toda la familia que incluye el pisado tradicional de la uva y una cata de algunas de las referencias más emblemáticas de la bodega.

La experiencia, que se ofrece de viernes a domingos a partir de las 11, dura dos horas y cuesta 55 euros para los adultos y 15 para los menores, que probará mosto.

Desde el 23 de septiembre al 5 de octubre Festival de la tapa peruana en Madrid, Sevilla, Barcelona y Tenerife

El III Festival de la Tapa Peruana-Cocinas Regionales en Madrid, organizado por la Embajada del Perú en España ofrece la oportunidad de conocer la cocina de ese país en un formato adaptado a la tapa.

Consiste en la degustación, en alguno de los restaurantes de la capital unidos a la iniciativa, a la que este año además se sumaron comedores de Zaragoza, Tenerife, Sevilla y Barcelona, de una tapa de ceviche más una tapa de un plato regional más una copa de pisco sour por 12 euros.

Del 22 de septiembre al 5 de octubre Hotel Tapa Tour en Madrid

Hotel Tapa Tour regresa a Madrid, en su décimo aniversario, para reivindicar «la tapa como emblema de nuestra cultura culinaria y los hoteles como nuevos templos gastronómicos».

En cada visita a un hotel, que se debe reservar para asegurar la plaza (desde 40 euros la experiencia) se degustan una serie de bocados al tiempo que, de la mano de los anfitriones, se recorre el establecimiento y se conoce su historia. También está la posibilidad de disfrutar en cada hotel, sin reserva previa, de una tapa con maridaje por entre 8 y 14 euros.

