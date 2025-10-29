Agenda gastro de noviembre: estrellas Michelin, día de los muertos, cuatro manos solidario, pop ups y mucho más este mes

Noviembre es un mes marcado a fuego en el calendario del sector gastronómico por el reparto de las codiciadas estrellas Michelin. Este año la gala se hará en Málaga el martes 25 de noviembre, presentada por Jesús Vázquez.

Concretamente, será en ... Sohrlin, un espacio dedicado a las artes escénicas puesto en marcha por Antonio Banderas y Domingo Merlín. En la ceremonia organizada por la Guía francesa para dar a conocer sus novedades, nueve chefs malagueños se ocuparán de la cena coordinados por el dos estrellas Benito Gómez, de Bardal, y Mario Cachinero y Marcos Granda, del marbellí Skina.

Previamente, el 11 de noviembre, Auditorio del Museo Picasso de Málaga, se hará El Debate de la Gala, que tratará sobre la formación en hostelería y restauración. Lo presentará el periodista José Ribagorda y participarán Pablo Márquez, director de gastronomía de MCC Madrid Culinary Campus; Idoia Calleja, directora de Formación Permanente de la Facultad de Gastronomía del Basque Culinary Center; Mano Soler, director general de Les Roches-Marbella; Cristina Guerrero, responsable académica de Escuelas de Hostelería (Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía) y los chefs Juan Carlos García y Cristina Cánovas, el propio Granda y la periodista gastronómica Julia Pérez Lozano.

Pero esto no es lo único que ocurrirá en noviembre en el sector. Aquí, una serie de cenas, menús, encuentros y otras actividades:

Madrid, del 31 al 2 de noviembre Día de los muertos mexicano

Varios restaurantes de Madrid ofrecerán menús especiales, platos y actividades para celebrar su Día de los muertos mexicano este fin de semana del 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre.

En Hijos del Maíz (en ambas sedes, Antojería y Parrilla), por ejemplo, se ofrecerá como postre el clásico pan de muerto. El viernes 31 habrá, además, karaoke, el sábado 1 pintacaras de catrinas para los comensales y mariachis, que volverán el domingo.

En Barracuda MX, del consagrado chef Roberto Ruiz, todo el fin de semana habrá platos fuera de carta como el tamal de pato con mole negro o el pan de muerto con chocolate abuelita, acompañados de mariachis y música en directo.

En Bakan, hasta el domingo 2 se puede tomar el pan de muerto del chef Sergio Suazo, acompañado de chocolate caliente especiado, junto a un cóctel especial con tequila, cítricos y flor de Jamaica. Además, viernes 31 y sábado 1 habrá mariachis en directo. Durante todo el mes, el restaurante mexicano mantendrá la decoración especial y el altar de muertos.

Dani Brasserie, situado en la séptima planta de Four Seasons Hotel, también se apunta a la fecha mexicana, con un brunch especial este domingo 2. Incluirá 'showcooking' en vivo y una cuidada selección de sabores auténticamente mexicanos, como el pan de muerto y cócteles, que se sumarán a las estaciones habituales de pescados y carnes, quesos y embutidos, panadería artesanal y a las opciones a la carta.

En el hotel Bless, hasta el lunes 3 de noviembre se mantendrá un altar diseñado por la mexicana Paloma Lajud en Pinzelada Lounge, donde además se sirven estos días una serie de platillos mexicanos fuera de carta como taco de carrillera, guacamole hecho en mesa o huevos rancheros.

Chambao y Mamazzita también se apuntan a esta festividad. En el primero hay un altar dedicado a Rocío Dúrcal y toda la decoración habla de la fecha, al tiempo que el viernes 31 a la noche hay una fiesta con tatuajes y cócteles de la mano de 818, la marca de tequila creada por Kendall Jenner. En el segundo, hay toda una serie de combinados especiales inspirados en el Día de los muertos.

También en Raimunda, situado en el conveniente Palacio de Linares, se conmemora este fin de semana (sábado mediodía y noche, domingo comida) con decoración temática, maquillaje de catrinas y tarotista para los clientes y un menú especial con sabor a México.

Madrid, hasta el sábado 1 de noviembre Pop up de Ángel León

Ángel León

Ángel León desembarca en Madrid con su cocina del mar, del 29 de octubre al 1 de noviembre en el Palacio de los Duques Gran Meliá. El chef de Aponiente, tres estrellas Michelin, y de Alevante, con dos, ofrece en la capital cuatro cenas únicas que recogen la propuesta de este último restaurante, ubicado en Sancti Petri.

El menú degustación (220 euros) contiene 17 pases, con platos icónicos como el Jamón de Almadraba, los ostiones y su agua o la sopa fría de pimientos verde, quisquilla.

Más información.

Madrid, todo noviembre Experiencia 'Quesos en armonía'

Haute Fromagerie y el experto en Armonías Moleculares François Chartier presentan en Casa de las Artes Meliá Collection, durante todo noviembre, de jueves a sábados, la experiencia sensorial 'Quesos en Armonía'.

Se trata de descubrir los maridajes creados a partir del análisis molecular de tres quesos campeones del mundo: Esquirrou (Ossau-Iraty DOP), Époisses Berthaut DOP y Rogue River Blue. Los grupos serán solo de 20 personas y la propuesta cuesta desde 35 euros.

Más información.﻿

Madrid Jornadas del cachopo

Cachopo de Casa Lulo

Hasta el domingo 2 de octubre se puede aprovecha la edición número 25 de las 'Jornadas del Cachopo y Gastronomía Asturiana en Madrid', de la que participan 15 restaurantes seleccionados por La Guía del Cachopo. En ellos se ofrece un menú para dos personas compuesto por entrante, cachopo y bebida (botella de sidra o dos consumiciones) por 39 euros para dos, ó 19 euros para uno.

Más información.

Madrid Whisky Live

Billy Abbott

Whisky Live, el evento internacional de referencia dedicado a los whiskies premium, llega a Madrid el 29 y 30 de noviembre al cumplirse 25 años de su creación en Japón. Amantes de este destilado, junto a profesionales, se darán cita en el Hotel Intercontinental para disfrutar de 'masterclass', catas, degustaciones, charlas y talleres.

Estarán Dave Broom y Billy Abbott, escritores y profesionales de referencia en el sector del whisky desde hace más de 20 años, además de más de 100 marcas. La entrada general cuesta 46,50 euros un día, 85 los dos.

Más información.

Madrid Pop up de Dom Pérignon

Murakami diseña ediciones especiales de Dom Pérignon

En noviembre tiene lugar la 'pop up' de Dom Pérignon en Madrid, con experiencias exclusivas en torno al champagne, la gastronomía y el arte. Será del 5 al 8 de noviembre en la galería situada en Calle Barquillo 13 (abierta de 12 a 20 horas).

En el espacio se presentarán las nuevas ediciones limitadas Dom Pérignon Vintage 2015 y Dom Pérignon Rosé Vintage 2010, diseñadas por Takashi Murakami. También se podrá degustar este champagne con un maridaje exclusivo creado por el chef Eneko Atxa, miembro de la Dom Pérignon Society, y asistir a una exposición que llega a la capital tras presentarse en la Tate Modern de Londres. La entrada es libre, mientras que la degustación y maridaje cuesta entre 45 y 75 euros.

Más información.﻿

Madrid Aperitivo de las papas

La Plaza de la Paja de Madrid es el escenario del 'Aperitivo de las papas', del 6 al 16 de noviembre. En esta iniciativa, los bares de la zona ofrecen un aperitivo de papas coronadas por todo tipo de ingredientes junto a un Aperol, que apoya la idea de @javigarciamoo. Así, se podrán tomar patatas con carne mechada, ensaladilla, trufa y parmigiano, panceta, mejillones, torreznos, jalapeños…por 2,50 euros la tapa, o por 4,50 con vermú o Crodino Spritz sin alcohol o por 7 con un Aperol Spritz.

Más información.

Jerez de la Frontera Llega la 'Sherry Week'

Del 3 al 9 de noviembre se celebra una nueva edición de la 'International Sherry Week 2025' en Jerez de la Frontera, que será escenario de catas, rutas de bares, cenas maridaje y coctelería para poner en valor tanto el jerez como la manzanilla de Sanlúcar.

También habrá actividades en Sevilla, Barcelona, Madrid y en ciudades de fuera como Tokio, Londres o San Pablo.

Más información.

Barcelona Un seis manos solidario

Nacarino, Torres y Urrechu

Íñigo Urrechu y Pere Nacarino, chef y chef ejecutivo de Erre & Urrechu -ubicado en el hotel Torre Melina Gran Meliá de Barcelona- recibirán el viernes 21 de noviembre en su cocina a Andrés Torres, chef y fundador del restaurante sostenible Casa Nova.

Entre los tres ofrecerán una cena solidaria a seis manos. Servirá para recaudar fondos para apoyar la labor humanitaria frente a la crisis de hambruna que sufre Gaza, tarea que asume Torres desde su ONG Global Humanitaria.

Los tres chefs comparten el «respeto absoluto por la materia prima, el valor de la sencillez y lo auténtico y una profunda vocación de servicio desde la cocina». En el evento presentarán un menú (165 euros con maridaje) de platos honestos y creativos, con las verduras de Torres, por ejemplo, y las brasas de Erre & Urrechu.

Más información.

Málaga Sabores de la memoria

Los ganadores junto al personal del hotel Vincci Selección Posada de Málaga

Durante todo este invierno, a partir de noviembre, en el restaurante Entremuros, del hotel Vincci Selección Posada del Patio de Málaga, se podrán tomar los platos de los ganadores de la segunda edición del concurso 'Sabores de la memoria'.

La iniciativa, organizada en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, busca preservar y poner en valor la cocina tradicional malagueña a través de sus principales guardianes: los mayores de la ciudad.

Los platos creados por los vecinos se podrán tomar en un menú (120 euros con bebidas y paseo a la muralla) que recoge tanto su versión tradicional como la reinterpretación contemporánea realizada por los chefs del hotel.

Más información.

Vizcaya Suite Bizkaia 2025

Edwin Aguilera, de Ambivium

Suite Bizkaia celebrará su segunda edición el 17 y 18 de noviembre en el Puente Colgante Boutique Hotel, en Portugalete, donde más de medio centenar de ponentes de primer nivel compartirán conocimientos en torno a la sala desde diferentes perspectivas. Así, la iniciativa del periodista Igor Cubillo y Ricardo Campuzano, propietario del hotel, reunirá a chefs Michelin, sumilleres, enólogos y jefes de sala de primer nivel, como los de Horcher, Hermanos Torres, Disfrutar o Coque, por ejemplo.

Más información.