Agenda gastro de noviembre: estrellas Michelin, día de los muertos, cuatro manos solidario, pop ups y mucho más este mes

Eventos para 'foodies'

Los aficionados a la gastronomía y las experiencias especiales están de enhorabuena con todas las opciones que se presentan

Los otros restaurantes de los chefs españoles con estrellas

Acto de presentación de los chefs que cocinarán este año en las Michelin en Málaga
Laura Pintos

Noviembre es un mes marcado a fuego en el calendario del sector gastronómico por el reparto de las codiciadas estrellas Michelin. Este año la gala se hará en Málaga el martes 25 de noviembre, presentada por Jesús Vázquez.

Concretamente, será en ... Sohrlin, un espacio dedicado a las artes escénicas puesto en marcha por Antonio Banderas y Domingo Merlín. En la ceremonia organizada por la Guía francesa para dar a conocer sus novedades, nueve chefs malagueños se ocuparán de la cena coordinados por el dos estrellas Benito Gómez, de Bardal, y Mario Cachinero y Marcos Granda, del marbellí Skina.

Sobre el autor Laura Pintos

Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.

Laura Pintos

