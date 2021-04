The Wine Edition: Madrid Fusión 2021 estrena un congreso dedicado al universo del vino

Madrid Fusión 2021 estrena The Wine Edition (MF WE), un congreso que estará a la altura de la historia y el prestigio del encuentro gastronómico y que busca descubrir nuevas tendencias, nuevos talentos y servir como foro de discusión y aprendizaje de un sector que es parte fundamental de nuestra cultura y nuestra gastronomía. Se desarrollará también de forma presencial del 31 de mayo al 2 de junio de 2021, en una edición que, por primera vez en la historia del certamen, ofrecerá la opción de seguir las ponencias a través de una potente plataforma digital a la que se podrá acceder desde cualquier lugar del planeta.

El nuevo espacio dedicado al mundo del vino en Madrid Fusión cuenta con un consejo asesor internacional formado por Almudena Alberca (Master of Wine, MW), Pedro Ballesteros (MW), Andreas Kubach (MW), Ferran Centelles (ex sommelier El Bulli), Norrel Robertson (MW), María Naranjo (Directora de la Dirección de Alimentos, Vinos y Gastronomía de ICEX España), Benjamín Lana (Vicepresidente de Madrid Fusión y presidente de Vocento Gastronomía) y Patricia Mateo (CEO Mateo&co y Directora de Vocento Gastronomía). Wines from Spain from ICEX es el patrocinador principal de este congreso del vino.

Este I Congreso Internacional del Vino Madrid Fusión The Wine Edition incorporará por primera vez un auditorio propio con la importancia del escenario principal de Madrid Fusión y tendrá como objetivo la integración de la gastronomía y el vino para descubrir nuevas tendencias, nuevos talentos y servir como foro de discusión y aprendizaje de un sector que es parte fundamental de nuestra cultura y nuestra gastronomía. Para ello, contará con cocineros internacionales, sumilleres, productores, catalizadores y pensadores clave del sector, que darán forma a una completa agenda de ponencias, mesas redondas, catas maridadas y presentaciones.

Tanto el auditorio como los espacios reservados para acoger MF WE estarán abiertos a todos los congresistas, creando la conexión necesaria entre vino y gastronomía que tanto interesa a ambos mundos. Para facilitar esta integración, se podrá acceder con la misma entrada a los dos congresos y, al igual que con el encuentro gastronómico, todas las ponencias de este primer encuentro del vino podrán seguirse de manera virtual a través de la plataforma online del congreso.

Madrid Fusión The Wine Edition ofrece una importante oferta experiencial para vivirlo en directo, con muchas actividades para participar y más espacios de formación que nunca. Para garantizar la seguridad de los asistentes, el congreso contará con rigurosas medidas sanitarias, acordes con el nuevo escenario generado por la Covid-19.

La programación de MF The Wine Edition seguirá una estructura de mañana y tarde. Durante la mañana tendrán lugar las sesiones teóricas. Mesas redondas, ponencias, conversaciones y presentaciones que intentarán ofrecer una visión amplia e interesante de lo que está sucediendo en el mundo del vino. En este sentido, se han programado conversaciones sobre temas de actualidad, como la post naturalidad -una nueva mirada al mundo de los vinos naturales- las casas de subastas y los vinos de lujo, y también se ofrecerán charlas didácticas para los profesionales del sector, en las que grandes nombres del vino compartirán su experiencia a la hora de poner precio a un menú líquido, encontrar las armonías perfectas o inspirarse en las grandes cartas de vino de España y del mundo.

En estas sesiones también se abordarán otras tendencias que tienen mucho que ver con el vino, como la llegada del sake a los grandes restaurantes internacionales y susposibilidades gastronómicas. Además, como adelanto, en el marco de este congreso Ferran Centelles presentará el IV Libro Bullipedia.

Durante la hora de la comida tendrán lugar exclusivos maridajes que, con el nombre de 'Vinomios', pondrán a prueba las posibilidades del vino con todo tipo de comida, como vinos y hamburguesas, pizza y vino, vinos y quesos, en una apuesta por dar visibilidad a otros tipos de cocina, democratizar el sector y poner en valor la versatilidad de toda clase de vinos. Por la tarde, las ponencias adquirirán una parte práctica con catas magistrales que tratarán de demostrar desde la copa particularidades que afectan al vino, como la importancia del viñedo para el envejecimiento o la relación entre los cambios en el clima y el carácter de los vinos.

Además del Auditorio, habrá un espacio abierto de catas donde bodegas y regiones tendrán ocasión de presentar de la mano de grandes nombres del mundo del vino catas históricas, armonías gastronómicas y nuevos proyectos vinícolas y tendencias. González Byass realizará de la mano de Antonio Flores un recorrido por los 180 años de Tío Pepe y presentará de sur a norte sus grandes tintos contados por sus enólogos. Pago de los Capellanes celebrará sus 25 años de la mano de Ferran Centelles, y Pablo Alomar realizará sorprendentes armonías con sake por videoconferencia. En este espacio también tendrá lugar la presentación en España de la firma de inversión en vinos OENO.

Mientras que en el marco de Madrid Fusión se desvelará la última generación de cocineros revelación, Madrid Fusión The Wine Edition pretende hacer lo propio con los nuevos profesionales del vino. Para ello, el último día se otorgará el I Premio Juli Soler al Talento y el Futuro del Vino a 10 jóvenes con proyección en los diferentes campos del sector, entregados por su hija Rita Soler. Y también se rendirá homenaje a Carlos Falcó, Alfonso Cortina y Chelo Palacios, fallecidos en 2020, figuras imprescindibles que marcaron el sector vinícola español.

El plazo de inscripción para adquirir entradas y asistir presencialmente o para hacerlo a través de internet a todo el programa formativo de Madrid Fusión y de MF The Wine Edition está abierto en www.madridfusion.net.

Ferran Centelles y Andreas Kubach - Vocento

Ponentes confirmados

Entre los grandes nombres del mundo del vino que han confirmado ya su participación como ponentes en Madrid Fusión The Wine Edition (MF WE) 2021 están Peter Sisseck, creador de Dominio de Pingus, unos de los vinos más valorados y reconocidos de España, Dirk Niepoort, uno de los personajes más inquietos del mundo del vino, que revolucionó el Douro a finales de los 90, o Josep Roca, sumiller de El Celler de Can Roca y valorado ‘enodivulgador’. Raúl Pérez, François Chartier, Pablo Alomar, Hitoshi Utsunomiya, David Rubert, Pilar Cavero, Norrel Robertson, Andreas Kubach MW, Pedro Ballesteros, Almudena Alberca o Ferran Centelles son otros de los nombres destacados de esta primera edición. De la mano de la Master of Wine Almudena Alberca, Daniel Carnio, Jochen de Vylder y un representante de Christie´s tratarán sobre las casas de subastas y los vinos de lujo. Para hablar de las grandes cartas de vino españolas, el congreso contará con la participación de tres grandes profesionales de nuestra gastronomía, como son José Polo (Sumiller y co propietario de Atrio**), Rafa Sandoval (Sumiller y co propietario de Coque), Mohamed Benabdallah (Sumiller de Etxebarri*) y José Antonio Navarrete (Sumiller de Quique Dacosta***). Por su parte, las grandes cartas de vino del mundo serán comentadas por César Román (ex Sumiller Le Chalet de la Forêt), con un nutrido grupo de sumilleres internacionales pertenecientes a Les Grandes Tables du Monde. Una de las grandes mesas redondas será, sin duda, la de las ‘parejas del vino’, donde los chefs y sumilleres de los restaurantes Ambivium, Abadía Retuerta y Disfrutar explicarán sus trucos para crear el maridaje perfecto. Las mentiras del vino serán analizadas en detalle por el reconocido periodista Juancho Asenjo, el escritor Antonio Tomás Palacios García y el director técnico de Península Vinicultores Tao Platón. Andreas Kubach hablará de los vinos rosados internacionales, y Agustín Trapero se encargará de desvelar todos los secretos de la Cabernet Sauvignon alrededor del mundo, en dos interesantes ponencias. Por su parte, Norrel Robertson (MW) descubrirá las mejores garnachas de diferentes regiones vinícolas del mundo y Pedro Ballesteros (MW), estará al frente de una de las catas más singulares en la que se podrá conocer de primera mano la evolución de los vinos más prestigiosos de nuestro país (Vega Sicilia, Pingus, etc.) en un formato base antes de convertirse en grandes reservas. Josep Roca, sumiller de El Celler Can Roca, cerrará las catas magistrales de esta edición 2021, dando a conocer aquellos vinos en los que el paisaje y el clima marcan su carácter, resultado de una viticultura extrema y el cambio climático.