'Paella Pedroche': el arroz con pollo a la brasa con el que Dabiz Muñoz ha incendiado Instagram

Los arroces con pollo a la brasa están de moda en Instagram . Si hace unas semanas el chef Dani García sorprendía a sus seguidores con un arroz con pollo y verduras hechas sobre la parrilla , Dabiz Muñoz ha recogido el testigo con una particular versión que ha llamado ' Paella Pedroche ', dedicada a su mujer Cristina Pedroche . En un vídeo subido a la red social, el cocinero de DiverXo explica visualmente y sin especificar cantidades exactas la forma de elaboración de esta nueva incorporación a su serie ' PaellasXO '.

Como ya ocurrió hace unos meses con su 'Paella madrileña' , el eterno debate de si estos arroces pueden ser denominados o no como 'paella' ha vuelto a calentar sus interacciones en Instagram. Entre las primeras respuestas a su publicación destacan tres corazones negros del también triestrellado Quique Dacosta que algunos seguidores se preguntan cómo interpretar. «Tres corazones negros... ¿Eso es bueno o es malo?», cuestiona uno de ellos. La respuesta del cocinero madrileño a la interacción de su colega han sido tres 'emojis' con las manos pidiendo disculpas.

Tras compartir inicialmente la foto del resultado explicando los ingredientes –« Con caldo de pollo asado, sepia, mejillones en escabeche de lemongrass y pollo a la brasa jamaicana (Jerk)», describe–, el chef subió una nueva publicación con el paso a paso a cámara rápida.

En esta segunda publicación recibió de nuevo un aluvión de críticas por la nomenclatura del plato: «Como valenciano, me da vergüenza esa paella... Y soy fan de tu cocina, pero con la paella no se juega», le espetaba uno de sus seguidores. «Me flipa tu cocina, eres un 'crack' de los fogones, pero lo tuyo con los arroces y esas mezcolanzas son de juzgado de guardia», añadía otro. Algunos salieron en su defensa arremetiendo contra los más puristas: «No hay nada más pesado en el mundo entero que un valenciano cuando alguien de fuera dice paella». Ambas publicaciones han superado las 30.000 'me gusta' y cerca de un millar de respuestas.