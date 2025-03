Óscar García, chef de Baluarte: «Cuando se hacen buenos vinos es muy fácil hacer un buen maridaje»

Valduero presenta una iniciativa gastronómica para los socios de su Club Membresía 'La Tenada' de la mano de los prestigiosos chef con Estrella Michelín Óscar García, del restaurante Baluarte, en Soria; Álvaro Garrido, del Mina, en Bilbao; Ignacio Solana, del restaurante Solana, en Ampuero (Cantabria), y Toni González, de El Nuevo Molino, también en Cantabria. El acuerdo alcanzado entre los mencionados restauradores y Valduero le hace especial «ilusión» al cocinero de Baluarte por la relación que le une a la bodega desde hace tiempo.

Óscar, ¿en qué momento decide dedicarse a la alta cocina y con quién se forma?

Desde el principio tenía claro que me quería dedicar a la restauración. He sido camarero de barra y de sala pero por circunstancias del negocio decidí meterme en la cocina y hasta ahora. Soy autodidacta, he aprendido con mis compañeros, en libros, congresos, talleres, seminarios…

El gran Martín Berasategui es miembro de honor de nuestro Club de barricas 'La Tenada' de Valduero, ¿qué le une a él? ¿qué admira de él?

La magnitud de Martín es mundial. En 2008 tuve la oportunidad de estar dos semanas en su casa para el nuevo proyecto de Baluarte y a partir de ahí surgió una relación muy estrecha de amistad. Además, tenemos un gran amigo en común que es como si fuera mi aita. Martín para mí es un referente, tiene muchos reconocimientos, entre ellos 14 Estrellas Michelín y cabe destacar su fuerza y pundonor para seguir creciendo con muchos proyectos.

Recientemente han llegado a un acuerdo con Bodegas Valduero, ¿cuál es el propósito?

Estamos muy contentos porque el prestigioso club 'La Tenada' de la Bodega Valduero nos propone contar con nuestro servicio de alta gastronomía poniéndonos a disposición de los miembros de tan distinguido club para poder hacer momentos especiales, y espectaculares maridajes. Me hace mucha ilusión ya que con Valduero me une una relación desde hace tiempo.

Óscar García, elaborando uno de sus platos

¿Cree que el maridaje entre la alta gastronomía y vinos de bodegas como Valduero pueden representar un reclamo que convierta a España en una competencia gastro-enológica?

Sí, por su puesto, Valduero es una de las mejores bodegas de este país. Cuando se hacen buenos vinos es muy fácil hacer un buen maridaje.

Su especialidad, ¿con qué maridaje acompañaría su plato favorito?

La verdad que son muchos, pero si tuviera que decantarme por uno elegiría solomillo de corzo con paté de pichón, jugo de lenteja y trufa de Soria, el cual le acompañaría con 'Valduero 1 Cepa'.

¿Cree que los diferentes vinos de Valduero pueden constituir un gran maridaje con vuestra alta gastronomía?

Sin duda, Valduero cuenta con 'Valduero 1 Cepa' como reserva más joven, que es una verdadera joya que respeta y potencia nuestra alta gastronomía, pero además dispone de vinos como 'Valduero 12 años', que codean con los grandes chateaus de Francia y que ya me estoy imaginando maridado con uno de mis platos estrella: escabeche templado de trompetillas negras, tinta de calamar y carpacho de hongos de Soria.

Algunos de los miembros famosos del club 'La Tenada' van a menudo a la bodega, ¿a quién os gustaría a usted y a sus compañeros agasajar con un bonito menú?

Es difícil elegir…, tienen miembros tan ilustres como: Mario Vargas Llosa, Carlos Herrera, Ana Rosa Quintana, Ken Follett, Loquillo… y estaría encantado de poder compartir una grata experiencia con todos ellos y con los futuros miembros del club 'La Tenada'; pero si tuviera la oportunidad, me encantaría con Marck Knopfler, le admiro como artista, y con Cristiano Ronaldo, con quien tuve la ocasión de estar con él en Madrid y fue una experiencia única, estuvo muy afable y cercano. Y lógicamente me hace mucha ilusión dar de comer a grandes chefs.

¿Qué menú les dedicaría?

El menú dependería de la época del año en la que se realizará, ya que me gusta utilizar productos de temporada y cercanos. Si fuera por esta época, elaboraría platos que llevarían la mayoría trufa negra de Soria.

Más información sobre la bodega, en Valduero en casa.