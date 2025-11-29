Las 5 ofertas más vendidas que siguen activas después del Black Friday en Amazon (y que aún merecen la pena)

Aunque el Black Friday ya ha pasado, algunas de las ofertas más vendidas no solo siguen activas, sino que mantienen precios que continúan siendo realmente interesantes. Tecnología útil, calzado cómodo, básicos de ropa y productos para el frío que siguen en miles de ... listas de deseos. Estas son las 5 rebajas que todavía valen la pena aprovechar antes de que cambien los precios.

1 Skechers Flex Advantage 4.0 — 50% menos

Estas Skechers Flex Advantage 4.0 se han convertido en una opción muy buscada por lo cómodas que resultan para caminar o pasar horas de pie. La suela es ligera, la pisada es suave y son el tipo de zapatilla que uno termina usando a diario sin pensarlo. Por 49,99€, mantienen un descuento difícil de ver el resto del año.

2 Echo Dot (última generación) — 55% menos

El Echo Dot vuelve a estar entre lo más vendido por una razón sencilla: es pequeño, suena mejor que modelos anteriores y convierte cualquier habitación en un asistente de voz útil. Timers, música, alarmas, domótica… hace de todo sin ocupar espacio. A 28,99€, sigue siendo uno de los chollos tecnológicos más fuertes del momento.

3 Calvin Klein Pack 3 bóxers — 42% menos

Este pack de tres bóxers Calvin Klein es uno de los básicos que más gente aprovecha cuando baja. Ajustan bien, aguantan lavados sin aflojarse y son cómodos tanto para diario como para deporte suave. A 25,95€, se quedan a un precio muy atractivo para un pack de marca.

4 Rowenta Comfort Compact — 37% menos

El Rowenta Comfort Compact está funcionando bien porque es justo lo que mucha gente busca para el frío: un calefactor fiable, silencioso y que calienta rápido baños, despachos y habitaciones pequeñas. Tiene modo Eco y función antiheladas, algo útil en estos días de bajas temperaturas. Con 37,89€, sigue siendo de los más equilibrados en calidad-precio.

5 Tapo L530E (pack 2) — 48% menos

Las bombillas inteligentes Tapo L530E son una forma sencilla de modernizar cualquier habitación. Ajustan brillo y color desde el móvil, funcionan con Alexa o Google y permiten crear ambientes sin moverte del sofá. Por 12,99€, el pack se mantiene como una de las ofertas domóticas más sensatas del post-Black Friday.

El fin del Black Friday no siempre significa que desaparezcan los mejores precios. Estas cinco ofertas se mantienen activas porque siguen siendo útiles, prácticas y con descuentos que realmente marcan la diferencia. Si quieres seguir encontrando oportunidades que merecen la pena sin rebuscar entre miles de productos, en Favorito de ABC actualizamos cada día nuevas selecciones con criterio.