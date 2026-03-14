Ofertas de primavera de Amazon: el reloj inteligente HUAWEI Watch GT 6 combina elegancia y seguimiento avanzado a un gran precio, descúbrelo y ahorra

Javier López Pando 14/03/2026 a las 08:00h.

¿Has estado esperando la oportunidad perfecta para comprar un smartwatch en Amazon? Normalmente, el mejor momento para esperar es el Black Friday, pero las rebajas de primavera que se ofrecen actualmente incluyen algunos modelos interesantes, como el HUAWEI Watch GT 6 de 41 mm, con GPS y compatibilidad con más de 100 deportes diferentes. Su precio ahora es un 20 % inferior al de lista: te explicamos por qué podría ser ideal para ti.

Una combinación de elegancia y funcionalidad para el día a día a un precio atractivo

El smartwatch de la marca china mide aproximadamente 41,3 × 41,3 × 9,99 mm y pesa aproximadamente 37,5 g sin correa. Cuenta con una caja de acero inoxidable y, en este caso, una correa de cuero. Su diseño ligero, cómodo y elegante lo hace perfecto para el día a día con una variedad de atuendos.

La pantalla del interior es un panel AMOLED de 1,32 pulgadas con una resolución de 466 x 466 píxeles y una densidad de píxeles de 352 ppp, diseñado para ofrecer imágenes nítidas y una buena legibilidad incluso en exteriores. Te da acceso a todas las funciones y aplicaciones que necesitas para realizar un seguimiento preciso de tus actividades deportivas en interiores y exteriores, eligiendo entre más de 100 deportes disponibles.

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Compatible con Android e iOS, utiliza Bluetooth 6.0 y NFC para conectarse a otros dispositivos y permitirte realizar pagos sin contacto directamente desde el smartwatch. En cuanto a la conectividad, también es compatible con varios sistemas de posicionamiento GNSS, como GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS y NavIC, para registrar rutas y datos de entrenamiento con mayor precisión.

En este contexto, es importante mencionar los sensores disponibles: frecuencia cardíaca, temperatura, luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, magnetómetro y barómetro. Estos componentes permiten que el smartwatch recopile datos relacionados con la actividad física y diversos parámetros de salud sin problemas. Finalmente, unas palabras sobre la duración de la batería: el HUAWEI Watch GT 6 ofrece un máximo de 14 días con una sola carga con un uso ligero y 7 días con un uso típico. Sin embargo, en modo Sport con GPS, la duración se reduce a un máximo de 25 horas.

Detalles finales sobre la oferta

Si te interesa comprar este smartwatch, ten en cuenta que ahora cuesta 199 € en lugar del precio habitual de 249 €. Comparado con el precio más bajo de 219 € de los últimos 30 días, se trata de una reducción mínima, pero que vale la pena. No habrá gastos de envío y la misma oferta también es válida para el modelo con correa marrón, además de la blanca. También existe la opción de pagar a plazos.