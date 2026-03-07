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¿Buscas un PC todo en uno para tu oficina? Este modelo de Lenovo em oferta en MediaMarkt es todo lo que necesitas

Rendimiento satisfactorio y alta eficiencia, ahora 200€ menos que el precio de lista

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Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9
Teresa Rodríguez García

Teresa Rodríguez García

Un PC todo en uno suele ser la mejor opción para quienes buscan una estación de trabajo completa que ocupe el mínimo espacio. La combinación de diseño compacto y alto rendimiento suele ser irresistible, especialmente con descuentos atractivos. Así lo demuestra el Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9, ahora disponible por 200 € menos en MediaMarkt.

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Un paquete completo perfecto para tu espacio de trabajo

Este modelo cuenta con una pantalla IPS Full HD de 27 pulgadas, una opción menos costosa, pero excelente para obtener imágenes nítidas y colores consistentes incluso desde diferentes ángulos de visión. Para documentos, navegación en línea y administración, es sin duda una solución eficaz.

Incorpora un procesador Intel Core i7-13620H con una CPU de 10 núcleos y una frecuencia máxima de 4,9 GHz. Le siguen la tarjeta gráfica integrada Intel UHD, 16 GB de RAM DDR5 a 5200 MHz y un SSD NVMe de 1 TB. En otras palabras, este kit garantiza un arranque rápido y duradero del PC, una carga veloz de software y archivos, y una fluidez satisfactoria incluso con varios programas abiertos simultáneamente para trabajos creativos ligeros.

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En cuanto a conectividad y características, el sistema Lenovo AIO incluye Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.2, micrófono y altavoces, cámara web y todos los puertos USB, HDMI, LAN y de audio para un uso productivo habitual, incluso con otros dispositivos conectados. Por último, el ordenador viene preinstalado con Windows 11 Home, listo para usar desde el primer momento, junto con un teclado y un ratón para una estación de trabajo completa.

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Detalles de la oferta de MediaMarkt

El Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 es ahora una de las mejores opciones por su fiabilidad, rendimiento y practicidad. MediaMarkt lo ofrece por 799 €, con envío gratuito y entrega al día siguiente incluidos. Solo hay que tener en cuenta que esta promoción finaliza el 10 de marzo. Así que, si te interesa, considera comprar antes de que caduque.

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