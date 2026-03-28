¿Buscas auriculares Bluetooth cómodos y accesibles? Este modelo de Sony tiene un precio inferior a la mitad gracias al descuento PcComponentes

Javier López Pando 28/03/2026 Actualizado a las 08:29h.

Cuando se trata de auriculares inalámbricos de calidad, Sony es una de las primeras marcas que vienen a la mente. Desde los modelos más económicos hasta los de gama alta, el fabricante japonés siempre garantiza comodidad, funcionalidad y un sonido excepcional. Esto queda demostrado con los Sony WH-CH520, un modelo que ahora forma parte de una oferta de PcComponentes que los deja a su precio más bajo de la historia en esta tienda: ¡ahorra un 54%!

Sonido equilibrado y comodidad para el uso diario

Los controladores de audio con tecnología DSEE, un sistema patentado que restaura las frecuencias perdidas durante la compresión de archivos de audio, ofrecen un sonido equilibrado y natural para una reproducción más rica y fiel, especialmente al escuchar música en streaming. La aplicación Sony Sound Connect te permite personalizar el ecualizador y adaptar la experiencia a tus preferencias.

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Además, funcionan perfectamente con las llamadas, ya que el micrófono integrado permite conversaciones claras incluso con manos libres. ¡Ojo, no tienen cancelación activa de ruido! Otra ventaja es la comodidad: con su diseño supraaural, auriculares giratorios, un peso aproximado de 147 gramos y almohadillas suaves, los auriculares Sony WH-CH520 son ligeros y prácticos para cualquier situación.

Sin embargo, lo más importante es la batería: una sola carga proporciona hasta 40-50 horas de uso continuo, mientras que la carga rápida permite aproximadamente 1,5 horas de reproducción con solo 3 minutos de conexión. Por último, cabe destacar la compatibilidad con conexión multipunto para conectarlos a varios dispositivos simultáneamente.

Precio y detalles de envío

La promoción PcComponentes de esta semana te permite adquirir los auriculares Bluetooth Sony WH-CH520 por 31,99 €, en lugar de su precio habitual de 69,98 €. La oferta es válida solo para dos versiones, que se diferencian únicamente en el color: azul y negro. Los modelos crema y blanco se venden a un precio superior. En cualquier caso, el envío es gratuito y garantizado, incluso en un día, a un gran número de direcciones en España.

También tienes la opción de comprar un modelo reacondicionado, es decir, un modelo usado restaurado a perfecto estado para su futura compra. En este caso, obtendrás la misma garantía y un precio final aún más bajo.