Black Friday en GigSky: 30% de descuento en la mejor eSIM para viajes internacionales y cruceros
GigSky es la eSIM que funciona en más de 200 países y más de 200 cruceros, y ahora todos sus planes de datos están rebajados un 30% por el Black Friday.
¿Has aprovechado el Black Friday para reservar tu próximo gran viaje? Si ya tienes programado un viaje internacional a cualquier rincón del mundo o un crucero por varios países y quieres seguir ahorrando, GigSky acaba de lanzar una oferta de Black Friday ... para que compres tu eSIM para viajar con un 30% de descuento. La oferta estará activa hasta el 11 de diciembre en todos los planes de datos, que funcionan en más de 200 países y más de 200 cruceros, para viajar en cualquier momento.
Si cada vez que viajas sueles pagar por el roaming internacional, tienes que saber que hay una manera más cómoda y barata de tener internet en cualquier lugar del mundo. Puedes comprar una tarjeta eSIM, instalarla en tu móvil (o en el dispositivo que elijas) unos días antes de viajar y empezará a funcionar automáticamente al llegar a tu destino, sin necesidad de cambiar la tarjeta SIM. Por eso, este 30% de descuento en todos los planes de eSIM de GigSky es un chollo, porque son los propios viajeros los que aseguran que es la eSIM que funciona cuando todas las demás pierden la cobertura.
- Descuento Black Friday: 30% menos en todos los planes de datos (local, regional, global y cruceros) para viajar cuando quieras.
- Duración: el descuento estará activo hasta el 11 de diciembre de 2025.
- Validez: válido en todos los planes GigSky para viajar en cualquier momento.
Beneficios de viajar con una eSIM de GigSky
Cada vez son más los viajeros que compran una eSIM para viajar, porque tiene muchos más beneficios que el roaming tradicional. En el caso de GigSky, es un operador móvil virtual (MVNO) que gestiona directamente las conexiones. La mayoría de eSIM operan como revendedores de redes, y ese es el motivo por el que GigSky mantiene la conexión incluso en lugares remotos. Además, tu móvil se conecta siempre a la mejor red disponible, sin necesidad de configurar nada manualmente al llegar a destino o al cambiar de país. Y se suman todos estos beneficios:
- Los planes de GigSky funcionan en más de 200 países y en más de 200 cruceros (conexión en tierra y mar) sin pérdidas de cobertura.
- Instalación sencilla en unos minutos desde una app móvil.
- Tu móvil se conecta a la red automáticamente al llegar al destino.
- No necesitas cambiar la SIM física, así que mantienes tu número español para llamadas y datos.
- Ahorrarás al no tener que pagar por roaming ni por datos que no necesitas.
- Planes flexibles y a medida desde 1 GB hasta limitados, y desde 1 día hasta 365, según el destino que elijas.
¿Qué plan GigSky necesito?
El mejor plan de eSIM de GigSky para viajar dependerá mucho de tus necesidades y del destino. Aquí tienes una guía para elegir:
- Plan local - Viajes por un solo país: Incluye un plan de datos flexible en el país que elijas.
- Plan regional - Varios países dentro de una misma región: Cobertura en varios países de la misma región sin tener que hacer nada al cambiar de país.
- Plan global - Viajes largos o nómadas digitales: Funciona en más de 200 países y puedes configurar el plan a tu gusto según tus necesidades.
- Plan de cruceros - Cruceros o viajes de tierra + mar: Las SIM normales dejan de funcionar en alta mar, pero este plan ofrece cobertura en más de 200 navieras y más de 200 países (también en alta mar)
Opiniones sobre los planes de GigSky
Los usuarios que han utilizado algún plan de datos en sus viajes destacan que GigSky es la eSIM que sigue funcionando cuando otras pierden la conexión. Funciona en más de 200 países y más de 200 barcos, en tierra y en alta mar, y además se conecta automáticamente al llegar al destino sin necesidad de configurar nada. Lógicamente, eso hace que sea la eSIM de referencia, con más de 1 millón de viajeros y una valoración de 4,6 sobre 5 estrellas en App Store. Estas son las reseñas online de algunos usuarios:
- «Recomendable. La he utilizado en Cuba, Andorra, Estados Unidos y Bahamas sin ningún contratiempo».
- «He comprado eSIM de GigSky varias veces y activar el plan siempre es fácil. Hasta ahora, donde he estado la cobertura ha sido excelente».
- «Compré una eSIM para nuestro viaje a Croacia y funcionó a la perfección. Tardó 30 segundos en activarse mientras rodábamos hacia la puerta de embarque».
- «Iba a un crucero y no podía permitirme el precio del WiFi del barco. Apareció GigSky y me alegro mucho de que así fuera. El precio era una ganga en comparación con el crucero y funcionó bien en alta mar».
Las eSIM para viajar son la alternativa más cómoda, sencilla y económica para tener conexión a internet en cualquier lugar del mundo, incluso en alta mar. Aprovecha ahora la oferta de Black Friday de GigSky y contrata cualquiera de sus planes de datos con un 30% de descuento. ¡Solo hasta el 11 de diciembre!
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete