Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Anticorrupción y las acusaciones populares solicitan prisión provisional sin fianza para Ábalos
Directo
Investidura de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

Black Friday en GigSky: 30% de descuento en la mejor eSIM para viajes internacionales y cruceros

GigSky es la eSIM que funciona en más de 200 países y más de 200 cruceros, y ahora todos sus planes de datos están rebajados un 30% por el Black Friday.

Black Friday en GigSky: 30% de descuento en la mejor eSIM para viajes internacionales y cruceros
Javier López Pando

Javier López Pando

Esta funcionalidad es sólo para registrados

¿Has aprovechado el Black Friday para reservar tu próximo gran viaje? Si ya tienes programado un viaje internacional a cualquier rincón del mundo o un crucero por varios países y quieres seguir ahorrando, GigSky acaba de lanzar una oferta de Black Friday ... para que compres tu eSIM para viajar con un 30% de descuento. La oferta estará activa hasta el 11 de diciembre en todos los planes de datos, que funcionan en más de 200 países y más de 200 cruceros, para viajar en cualquier momento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app