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Con estos auriculares inalámbricos para gaming SteelSeries no puedes equivocarte: aptos para PC, PS5 y Switch 2, ahora en Amazon al precio más bajo

Un modelo versátil y de alta calidad, con un descuento del 32% por tiempo limitado: ¿es esta la oferta que no te quieres perder?

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SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless
Alejandra Santisteban Guiu

Alejandra Santisteban Guiu

Encontrar unos auriculares inalámbricos para gaming de alta gama a un precio asequible no siempre es fácil. Por suerte, Amazon está relanzando algunos modelos a precios increíbles, como los SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless. Diseñados para PC, consolas y dispositivos móviles, podrían ser la solución completa que necesitas. ¿El precio? Son los más bajos online ahora mismo, gracias a un 32% de descuento.

Descuento del 32%

Audio de alta fidelidad y compatibilidad con múltiples dispositivos

El corazón del sistema de audio es el sistema acústico Nova Pro, diseñado para ofrecer un sonido detallado e inmersivo. Los transductores de 40 mm con imanes de neodimio garantizan una respuesta de frecuencia muy amplia, de 10 Hz a 40.000 Hz, para una reproducción muy precisa de frecuencias bajas, medias y altas.

Los auriculares también son compatibles con audio espacial de 360°, lo que mejora la percepción de la posición de los sonidos del juego y hace que la experiencia sea más inmersiva durante las sesiones competitivas o de un solo jugador. También son compatibles con música y películas, pero solo si su estándar de audio es compatible. También incluye cancelación activa de ruido (ANC), con cuatro micrófonos que reducen las distracciones ambientales para mejorar tu concentración.

La compatibilidad con PC, Mac, PS4, PS5, Nintendo Switch 2, smartphones y más está garantizada gracias a la transmisión inalámbrica de 2,4 GHz y Bluetooth 5.0, con la posibilidad de conectar varios dispositivos simultáneamente.

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El diseño de diadema de acero ajustable con acolchado de espuma recubierto garantiza durabilidad y una comodidad notable. También incluye un micrófono retráctil ClearCast Gen 2, diseñado para ofrecer una comunicación de voz nítida gracias a la reducción de ruido, lo que los hace ideales tanto para juegos en línea como para chatear y hacer streaming.

¿Por qué elegir los SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless?

Estos auriculares son la opción ideal para quienes buscan unos auriculares gaming completos: audio de alta resolución, conectividad inalámbrica avanzada, cancelación activa de ruido y amplia compatibilidad con diversos dispositivos son características que no deben subestimarse. Su precio te convencerá: 259,99 € en lugar de 379,99 €. En comparación con el mínimo histórico reciente de 304,93 €, la diferencia es evidente, y los comparadores de precios online muestran que es el precio más bajo ofrecido por las tiendas españolas.

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