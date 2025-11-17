Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Andros Lozano y Alberto Di Lolli, ganadores del VI premio de Periodismo David Gistau por sus reportajes sobre la crisis de los cayucos

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

¡Ya arrancan las Semanas Black de MediaMarkt! Descubre las mejores ofertas antes del Black Friday

La mejor tecnología al mejor precio: Smart TV con un 55% de descuento y smartphones a mitad de precio

La PlayStation 5 vuelve a liderar la lista de regalos navideños y marca uno de sus precios más bajos

Pfertas semana Black en Mediamarkt
Pfertas semana Black en Mediamarkt Jakub Żerdzicki
Teresa Rodríguez García

Teresa Rodríguez García

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La tecnología suele ser un regalo muy apropiado en estas Navidades. Ya sea una Smart TV, un smartphone, portátiles o electrodomésticos, son regalos útiles y funcionales que suelen hacer mucha ilusión. Sin embargo, no suelen ser productos económicos, por eso son tan necesarias ofertas como ... las de la Semana Black de MediaMarkt.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app