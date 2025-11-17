¡Ya arrancan las Semanas Black de MediaMarkt! Descubre las mejores ofertas antes del Black Friday
La mejor tecnología al mejor precio: Smart TV con un 55% de descuento y smartphones a mitad de precio
La PlayStation 5 vuelve a liderar la lista de regalos navideños y marca uno de sus precios más bajos
La tecnología suele ser un regalo muy apropiado en estas Navidades. Ya sea una Smart TV, un smartphone, portátiles o electrodomésticos, son regalos útiles y funcionales que suelen hacer mucha ilusión. Sin embargo, no suelen ser productos económicos, por eso son tan necesarias ofertas como ... las de la Semana Black de MediaMarkt.
En las siguientes ofertas vas a poder comprar, por ejemplo, una Smart TV QLED de la marca Samsung con una rebaja de más de 1.000€ o un portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 por menos de 400 euros. No te pierdas estas ofertas de la Semana Black y anticípate al Black Friday.
1
Smart TV NEO QLED de 65"
Comenzamos la selección con una nueva forma de ver la TV con esta Smart TV Samsung de 65" y tecnología QLED. Imagen y sonido con AI 4K, tecnología Quantum Mini LED Pro, que ofrece imagen nítica con contraste espectacular, Glare Free que impide mostrar molestos reflejos y Q-Symphony para un audio envolvente. Esta TV también ofrece algo muy curioso: su sistema Pet Care ofrece contenidos a nuestras mascotas si la IA detecta que necesitan atención.
2
Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3
Un imprescindible en los hogares y centros académicos, un portátil de diseño fino y ligero, con arquitectura híbrida para la eficiencia en multitarea, compatibilidad con conexiones Thunderbolt y tecnologías como Intel Thread Director que eleva el rendimiento para tareas más exigentes.
Dispone de pantalla IPS de 15,3", wifi 6, almacenamiento SSD de 512 GB y 16 GB de RAM y procesador Intel Core i5 de 13ª generación, de sobra para tareas exigentes y de ofimática.
3
Smartphone Xiaomi 14T azul titanio
Esta es nuestra tercera opción: un móvil de gama media premium con una oferta tremenda. Sencillamente, no puedes dejar pasar este Xiaomi 14T, lanzado en septiembre de 2024 con un 50% de descuento. Ofrece un diseño premium con pantalla de 6,67" con refresco de 144 Hz y brillo de hasta 4000 nits, procesador Mediatek Dimensity 8300 Ultra, batería de 5.000 mAh y carga rápida de 67W y apartado fotográfico con lentes Leica Summilux con IA.
4
Cine en casa Samsung HW-Q990F
El mejor complemento para la Smart TV en oferta que te mostramos anteriormente. Un centro de sonido con tecnología Dolby Atmos 3D sin necesidad de cable HDMI, 11 salidas de audio, 1 canal subwoofer y 4 canales ascendentes. Gracias a los sensores de la barra, tu entorno se analiza para reajustar el audio según los contenidos.
5
Frigorífico MIDEA Combi No Frost
Como colofón, este frigorífico con tecnología No Frost a mitad de precio, con tecnología de enfriamiento 360º, que garantiza una distribución homogénea del frío, mantenimiento adecuado del sabor original y la textura de los alimentos por más tiempo y control táctil y muy intuitivo de la temperatura tanto del frigorífico como del congelador.
No dejes pasar la oportunidad de estas y ofertas de la Semana Black en MediaMarkt, con la mejor tecnología al mejor precio.
