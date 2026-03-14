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El despertador inteligente Amazon Echo Spot baja un 42% durante las rebajas de primavera

Conveniente para la automatización del hogar, compacto para tu mesita de noche: excelente para un despertador inteligente

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Amazon Echo Spot
Álvaro Vázquez Chimeno

Álvaro Vázquez Chimeno

La línea Amazon Echo se ha ampliado en los últimos años con el despertador Amazon Echo Spot. Con su diseño compacto, pantalla táctil y altavoz justo debajo, se integra fácilmente en muchos espacios, no solo en el dormitorio. Si te interesa y quieres añadirlo a tu sistema de domótica, ya está disponible en Amazon por 40 € menos.

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Compacto, personalizable y ahora más asequible

El despertador Echo Spot cuenta con una pantalla táctil de 2,83 pulgadas con una resolución de 320 x 240 píxeles, suficiente para mostrar información esencial como la hora, el tiempo, los títulos de las canciones y las notificaciones. También puedes personalizar la pantalla con diferentes vistas del reloj, lo que lo hace ideal para usar en tu mesita de noche o escritorio. Además, proporciona información clave al escuchar música o interactuar con Alexa.

Usar el asistente de voz es muy sencillo: solo tienes que dar comandos de voz. Puedes solicitar información meteorológica, configurar alarmas y temporizadores, reproducir música o controlar dispositivos domésticos inteligentes compatibles al instante. El altavoz de 2,1 W con un controlador de 4,4 cm garantiza una buena claridad para música, podcasts y audiolibros, reproduciéndolos libremente desde servicios de streaming como Spotify, Amazon Music y emisoras de radio por internet compatibles.

Otros datos útiles: mide 112,9 x 103,3 x 111 mm, pesa aproximadamente 408 gramos y está fabricado con un 36 % de materiales reciclados, lo que ayuda a reducir su impacto ambiental. En resumen, es un dispositivo fácil de colocar en espacios reducidos, que complementa con funciones útiles.

El Amazon Echo Spot de última generación combina una pantalla táctil, el asistente de voz Alexa y la funcionalidad de un hogar inteligente en un producto compacto y fácil de usar. Una solución práctica para quienes buscan un despertador inteligente y un centro para la gestión diaria de su hogar conectado. ¿El precio? 54,99 € en lugar de 94,99 €, sin coste adicional por envío a domicilio. La promoción es válida para todos los colores disponibles: azul claro, blanco y negro.

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