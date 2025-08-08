Descubre las mejores ofertas y códigos de descuento de Aliexpress
AliExpress lanza una nueva tanda de cupones con descuentos irresistibles, pero ¡ojo! solo estarán disponibles hasta el 11 de agosto
Ropa deportiva ligera y transpirable para entrenar con calor
¿Buscas aprovechar las rebajas de verano para renovar tu jardín, darte un capricho o mimar tu hogar? AliExpress lanza una nueva ronda de cupones descuento por tiempo limitado, con promociones aplicables en una amplia selección de categorías: electrónica, electrodomésticos, moda, belleza y salud, hogar y jardín, deporte y entretenimiento, automóviles, piezas y accesorios.
Hasta el 12 de agosto, podrás conseguir descuentos directos de hasta 15€ simplemente usando uno de los códigos disponibles al finalizar tu compra. Eso sí, las condiciones son específicas y solo aplican a ciertas categorías y compras mínimas, así que te lo contamos todo para que no pierdas ninguna oportunidad.
Códigos de descuentos AliExpress activos:
CTES60 2€ de descuento en compras mínimas de 19€
CTES40 3€ de descuento en compras mínimas de 29€
CTES05 5€ de descuento en compras mínimas de 45€
CTES10 10€ de descuento en compras mínimas de 99€
CTES15 15€ de descuento en compras mínimas de 139€
¿Cómo utilizar los códigos de descuento?
Canjear tus cupones es muy sencillo. Solo tienes que seguir estos pasos:
1. Añade tus productos al carrito: Elige los artículos que deseas comprar y asegúrate de que el total de tu pedido cumple con el importe mínimo exigido para el código que quieres aplicar.
2. Selecciona el cupón adecuado: Cada código está vinculado a una cantidad mínima de compra. Revisa cuál se ajusta mejor al valor de tu carrito para aprovechar el máximo descuento posible.
3. Introduce el código en el proceso de pago: Al llegar a la pantalla de pago, encontrarás un campo específico para introducir tu cupón. Escríbelo exactamente como aparece en la lista de promociones y aplícalo.
4. Verifica el descuento: Antes de confirmar tu pedido, comprueba que el descuento se ha aplicado correctamente al total.
Y listo, ¡así de fácil es ahorrar en tus compras con AliExpress!
Términos y condiciones de los códigos descuentos:
- Ámbito de aplicación: Todos los pedidos enviados a España.
- Los códigos no son válidos en productos virtuales.
- Los códigos no son válidos con otras promociones.
- Los códigos son válidos sólo para categorías seleccionadas, que incluyen: Electrónica de consumo, Electrodomésticos, Moda, Belleza y Salud, Hogar y jardín, Automóviles, Piezas y Accesorios, Deportes y Entretenimiento.
- Validez: Desde el 6 de agosto a las 00:00 hasta el 12 de agosto a las 23:59.
Aprovecha estas ofertas exclusivas de AliExpress y consigue todo lo que necesitas con estos códigos descuentos. ¡Es el momento perfecto para ahorrar!
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete