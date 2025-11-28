Sigue en directo las mejores ofertas del Black Friday 2025: tecnología, moda, hogar y mucho más

Suscribete a
En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra.

Black Friday 2025, en directo

Sigue minuto a minuto las mejores ofertas del Black Friday 2025

Black Friday 2025, en directo hoy
Black Friday 2025, en directo hoy ep
Este Black Friday 2025 es el momento perfecto para ahorrar y adelantar tus compras navideñas, consiguiendo los mejores precios en tus marcas favoritas. Desde ABC Favorito hemos seleccionado lo mejor de todas las categorías, para que compres a tiro hecho. ¡No ... te pierdas nada!

01:05

Rowenta Comfort Compact: calefactor eficiente con 37% de descuento

Que el frío no te pille desprevenido: Rowenta Comfort Compact SO2320 ofrece 2000 W de calor, 2 velocidades, termostato mecánico, función anti-heladas y modo Eco. Silencioso y fácil de transportar, ahora por solo 37,89€.

01:00

Apple Watch SE 2 con 10% de descuento

Controla tu entrenamiento con el Apple Watch SE de 2.ª generación. Caja de aluminio de 40 mm en Medianoche y correa deportiva a juego. Ahora por 188,90€.

01:00

De'Longhi La Specialista Arte: al 35% de descuento

Si eres amante del café, la De'Longhi La Specialista Artees tu aliada perfecta. Molido con sensor, 8 ajustes, control activo de temperatura y espumador MyLatte Art . Ahora por 389€, con un 35% de descuento.

00:50

Marshall Acton III: altavoz Bluetooth con 44% de descuento

Sorprende esta Navidad con el Marshall Acton III, un altavoz Bluetooth de alta calidad con diseño elegante y sonido potente. Ahora por solo 167€.

00:41

Árbol de Navidad de 180 cm en oferta

Si aún no tienes tu árbol, el Árbol de Navidad Artificial Premium de Pure Living es perfecto: ramas densas y realistas, soporte de madera y bolsa de almacenamiento incluida. Aprovecha el 25% de descuento del Black Friday y llévatelo por 149,95€.

﻿
00:41

Juego de mesa Dobble: diversión para todas las edades

Acertarás seguro con el Zygomatic Dobble Clásico, un juego de cartas lleno de acción y reflejos para niños y adultos. De 2 a 8 jugadores, perfecto para regalar estas Navidades. Ahora con 16% de descuento, por solo 13,39€ en Black Friday.

00:35

Chaqueta ligera Polo Club con 40% de descuento

La Chaqueta Ultralight de Polo Club es perfecta para el día a día: ligera, cómoda y con cierre de cremallera. Aprovecha el 40% de descuento del Black Friday y llévatela por solo 59,90€.

00:30

Chaqueta de mujer Helly Hansen al 24% de descuento

Esta chaqueta de Helly Hansen para mujer combina estilo, comodidad y protección. Helly Hansen es una marca reconocida por su calidad y durabilidad, ideal para cualquier actividad al aire libre. Aprovecha el 24% de descuento del Black Friday y llévatela por 58,13€.

00:20

Cecotec PowerGear 1500 XL Pro: batidora potente con 19% de descuento

La Cecotec Batidora de Mano PowerGear 1500 XL Pro combina potencia y versatilidad: 1500 W, 21 velocidades, pie XL, cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio y accesorios incluidos. Ahora puedes llevártela por 28,19€ por Black Friday.

00:16

Irrigador bucal Vimmk: limpieza dental profesional al mejor precio

Mantén tu higiene bucal al máximo con el Irrigador Bucal Portátil Vimmk. Con 8 boquillas, 5 modos de limpieza, resistencia IPX7 y batería recargable por USB-C, es perfecto para casa o viajes. Ahora por 27,54 €, con un 5% de descuento por Black Friday.

00:10

Vitamina C Greatlife – refuerza tus defensas con descuento Black Friday

Porque en otoño‑invierno cuidar tu sistema inmunitario es clave, este suplemento de vitamina C de Greatlife puede venirte muy bien. Ahora está con descuento por solo 24,49€.

00:10

Puma Smash al mejor precio

Las Puma Smash V2 son cómodas, versátiles y perfectas para el día a día. Un clásico unisex que ahora puedes conseguir con descuento por el Black Friday. ¡El momento perfecto para renovar tu calzado a precio de chollo!

00:06

Kindle Paperwhite última generación al 20%

Disfruta de tus libros favoritos en el Amazon Kindle Paperwhite: pantalla sin reflejos, semanas de batería y 16 GB de almacenamiento. Sin publicidad y en color negro, ahora con 20% de descuento por el Black Friday, por solo 143,99€.

00:04

Vitamina C: Refuerza tu sistema inmunitario con descuento Black Friday

Mantén tus defensas al día con la vitamina C de Greatlife. Esta vitamina favorece el sistema inmunológico, ayuda a la producción de colágeno (fundamental para piel, huesos y vasos sanguíneos) y combate el cansancio y la fatiga. Ahora con descuento por 24,49€.

00:04

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

Regala diversión estas Navidades con la Nintendo Switch 2 y Mario Kart World. Ideal para todas las edades, con miles de ventas el mes pasado. Ahora con 12% de descuento por Black Friday, por solo 449€.

00:00

Apple iPad Air M2 de 11" al 16%

Disfruta de tus series favoritas con el iPad Air M2: pantalla Liquid Retina, 256 GB, cámara de 12 Mpx, Wi‑Fi 6E y 5G, y batería de sol a sol. Solo 791€ por el Black Friday.

00:00

El ASUS TUF Gaming A16 cae un 33% por el Black Friday

El ASUS TUF Gaming A16 llega con Ryzen 7, 32 GB RAM, 1 TB SSD y gráfica RTX 5060. Un portátil potente y perfecto para jugar a 165 Hz, ahora por solo 999€ gracias al Black Friday.

00:00

Garmin Instinct 3: el smartwatch todoterreno cae un 35%

Si buscas un reloj resistente, completo y con una autonomía sobresaliente, el Garmin Instinct 3 es uno de los chollos del Black Friday 2025. Este smartwatch con GPS y pantalla AMOLED de 45 mm destaca por su durabilidad, su resistencia al agua, la linterna LED integrada y sus múltiples modos deportivos. Además, incorpora monitorización avanzada de salud y hasta 18 días de batería, ideal para entrenamientos, montaña o uso diario. Ahora puede ser tuyo por solo 292,07€.

22:26

Un perfume siempre es un acierto: el Calvin Klein CK Be, está hoy en Black Friday por solo 16,80€ (-33%). ¡Chollazo para regalar o autorregalarse!

10:23

Pistola de masajes al 25% de descuento

Equipado con tecnología de calor y frío y cinco velocidades, el Flowgun Heat se adapta para calentar y enfriar tus músculos de forma óptima. Es tu compañero ideal para un estilo de vida activo. Ahora por 149 euros.

