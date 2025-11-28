Sigue en directo las mejores ofertas del Black Friday 2025: tecnología, moda, hogar y mucho más

Este Black Friday 2025 es el momento perfecto para ahorrar y adelantar tus compras navideñas, consiguiendo los mejores precios en tus marcas favoritas. Desde ABC Favorito hemos seleccionado lo mejor de todas las categorías, para que compres a tiro hecho. ¡No ... te pierdas nada!

01:05 Rowenta Comfort Compact: calefactor eficiente con 37% de descuento Que el frío no te pille desprevenido: Rowenta Comfort Compact SO2320 ofrece 2000 W de calor, 2 velocidades, termostato mecánico, función anti-heladas y modo Eco. Silencioso y fácil de transportar, ahora por solo 37,89€.

01:00 Apple Watch SE 2 con 10% de descuento Controla tu entrenamiento con el Apple Watch SE de 2.ª generación. Caja de aluminio de 40 mm en Medianoche y correa deportiva a juego. Ahora por 188,90€.

01:00 De'Longhi La Specialista Arte: al 35% de descuento Si eres amante del café, la De'Longhi La Specialista Artees tu aliada perfecta. Molido con sensor, 8 ajustes, control activo de temperatura y espumador MyLatte Art . Ahora por 389€, con un 35% de descuento.

00:50 Marshall Acton III: altavoz Bluetooth con 44% de descuento Sorprende esta Navidad con el Marshall Acton III, un altavoz Bluetooth de alta calidad con diseño elegante y sonido potente. Ahora por solo 167€.

00:41 Árbol de Navidad de 180 cm en oferta Si aún no tienes tu árbol, el Árbol de Navidad Artificial Premium de Pure Living es perfecto: ramas densas y realistas, soporte de madera y bolsa de almacenamiento incluida. Aprovecha el 25% de descuento del Black Friday y llévatelo por 149,95€. ﻿

00:41 Juego de mesa Dobble: diversión para todas las edades Acertarás seguro con el Zygomatic Dobble Clásico, un juego de cartas lleno de acción y reflejos para niños y adultos. De 2 a 8 jugadores, perfecto para regalar estas Navidades. Ahora con 16% de descuento, por solo 13,39€ en Black Friday.

00:35 Chaqueta ligera Polo Club con 40% de descuento La Chaqueta Ultralight de Polo Club es perfecta para el día a día: ligera, cómoda y con cierre de cremallera. Aprovecha el 40% de descuento del Black Friday y llévatela por solo 59,90€.

00:30 Chaqueta de mujer Helly Hansen al 24% de descuento Esta chaqueta de Helly Hansen para mujer combina estilo, comodidad y protección. Helly Hansen es una marca reconocida por su calidad y durabilidad, ideal para cualquier actividad al aire libre. Aprovecha el 24% de descuento del Black Friday y llévatela por 58,13€.

00:20 Cecotec PowerGear 1500 XL Pro: batidora potente con 19% de descuento La Cecotec Batidora de Mano PowerGear 1500 XL Pro combina potencia y versatilidad: 1500 W, 21 velocidades, pie XL, cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio y accesorios incluidos. Ahora puedes llevártela por 28,19€ por Black Friday.

00:16 Irrigador bucal Vimmk: limpieza dental profesional al mejor precio Mantén tu higiene bucal al máximo con el Irrigador Bucal Portátil Vimmk. Con 8 boquillas, 5 modos de limpieza, resistencia IPX7 y batería recargable por USB-C, es perfecto para casa o viajes. Ahora por 27,54 €, con un 5% de descuento por Black Friday.

00:10 Vitamina C Greatlife – refuerza tus defensas con descuento Black Friday Porque en otoño‑invierno cuidar tu sistema inmunitario es clave, este suplemento de vitamina C de Greatlife puede venirte muy bien. Ahora está con descuento por solo 24,49€.

00:10 Puma Smash al mejor precio Las Puma Smash V2 son cómodas, versátiles y perfectas para el día a día. Un clásico unisex que ahora puedes conseguir con descuento por el Black Friday. ¡El momento perfecto para renovar tu calzado a precio de chollo!

00:06 Kindle Paperwhite última generación al 20% Disfruta de tus libros favoritos en el Amazon Kindle Paperwhite: pantalla sin reflejos, semanas de batería y 16 GB de almacenamiento. Sin publicidad y en color negro, ahora con 20% de descuento por el Black Friday, por solo 143,99€.

00:04 Vitamina C: Refuerza tu sistema inmunitario con descuento Black Friday Mantén tus defensas al día con la vitamina C de Greatlife. Esta vitamina favorece el sistema inmunológico, ayuda a la producción de colágeno (fundamental para piel, huesos y vasos sanguíneos) y combate el cansancio y la fatiga. Ahora con descuento por 24,49€.

00:04 Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Regala diversión estas Navidades con la Nintendo Switch 2 y Mario Kart World. Ideal para todas las edades, con miles de ventas el mes pasado. Ahora con 12% de descuento por Black Friday, por solo 449€.

00:00 Apple iPad Air M2 de 11" al 16% Disfruta de tus series favoritas con el iPad Air M2: pantalla Liquid Retina, 256 GB, cámara de 12 Mpx, Wi‑Fi 6E y 5G, y batería de sol a sol. Solo 791€ por el Black Friday.

00:00 El ASUS TUF Gaming A16 cae un 33% por el Black Friday El ASUS TUF Gaming A16 llega con Ryzen 7, 32 GB RAM, 1 TB SSD y gráfica RTX 5060. Un portátil potente y perfecto para jugar a 165 Hz, ahora por solo 999€ gracias al Black Friday.

00:00 Garmin Instinct 3: el smartwatch todoterreno cae un 35% Si buscas un reloj resistente, completo y con una autonomía sobresaliente, el Garmin Instinct 3 es uno de los chollos del Black Friday 2025. Este smartwatch con GPS y pantalla AMOLED de 45 mm destaca por su durabilidad, su resistencia al agua, la linterna LED integrada y sus múltiples modos deportivos. Además, incorpora monitorización avanzada de salud y hasta 18 días de batería, ideal para entrenamientos, montaña o uso diario. Ahora puede ser tuyo por solo 292,07€.

22:26 Un perfume siempre es un acierto: el Calvin Klein CK Be, está hoy en Black Friday por solo 16,80€ (-33%). ¡Chollazo para regalar o autorregalarse!