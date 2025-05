Pau Gasol: «La obesidad infantil es el 'gran elefante en la habitación'»

El ex jugador de baloncesto Pau Gasol advierte que el problema de la obesidad infantil es multifactorial

ex jugador de baloncesto y presidente de la gasol foundation

«Suelo desayunar galletas con chocolate y en las comidas de postre siempre tomo yogures de sabores». «Esta mañana no he bebido leche, solo un zumo de uva de tetrabrick». «Mi hija se enfada mucho si no le doy pizza de premio».

Son tan solo algunos de los increíbles testimonios que se suceden en 'Obesidad infantil. La pandemia ignorada', el documental producido por TBS que acaban de estrenar en Movistar+ los hermanos Pau y Marc Gasol, fundadores de la Gasol Foundation, con el que pretenden llamar la atención sobre esta lacra a la sociedad.

Hoy es Pau, el mayor de ellos quien, como presidente de la entidad, analiza para ABC el enorme reto de salud pública que supone la obesidad infantil en todo el mundo.

En la serie se muestra cómo el exceso de peso es un problema del que no se habla, y que muchas familias desconocen cómo combatir.

La obesidad infantil es el 'gran elefante en la habitación'. Para reflejar esto, realizamos un experimento social con padres en el que mostramos el desconocimiento de la sociedad sobre temas como los ingredientes de los productos ultraprocesados, el impacto del uso excesivo de pantallas en la infancia o el efecto negativo del consumo de bebidas energéticas en adolescentes, todos ellos factores de riesgo para el sobrepeso y la obesidad infantil.

Se ve en el documental que muchos padres y madres se sienten perdidos. ¿Qué cambios en la rutina familiar serían fáciles de implementar en la sociedad?

Bueno, se trata de poner en marcha pequeñas iniciativas y hay algunas de ellas que pueden ser relativamente sencillas de aplicar. Queremos empoderar a través de nuestro trabajo a los progenitores, y que estos aprendan medidas que puedan aplicar en su día a día. Desde que intenten hacer las comidas en familia, a que los aparatos electrónicos no estén presentes ni distraigan en esos momentos, que hagan la compra juntos o practiquen actividades los fines de semana de forma activa, porque eso conecta también a nivel emocional a padres e hijos. También es importante que establezcan rutinas de cara a la hora de ir a dormir y que se aseguren de que haya calidad en su descanso. Muchas veces nos centramos en la alimentación y obviamos estos otros factores. Respecto a la calidad de sueño, en concreto, tenemos muy claro que hay un sobre uso de pantallas muy grande que estimula a los niños de una manera importante. En este sentido, creo que las redes sociales, por ejemplo, han añadido un nivel o un escalón más de estrés, de distracción y de presión incluso social en sus entornos. Todas estas cosas hay que tenerlas presentes para regularlas y gestionarlas lo mejor posible para que sean herramientas positivas y no nocivas en la salud de nuestros niños.

¿Cuál cree que es la causa que más pesa en este problema global? ¿Industria, publicidad, desconocimiento por parte de la sociedad?

El problema de la obesidad infantil es multifactorial y es muy difícil hacer incidencia en solo un aspecto. No sería bueno ni justo ni real. Por eso lo que intentamos hacer desde la Gasol Foundation es intentar progresar y mejorar cada uno de esos factores para intentar concienciar al entorno. Sobre todo, para que haya acciones y se produzcan cambios que ayuden a aquellas familias en estado de vulnerabilidad y con menos recursos, porque también es un problema muy asociado al factor socioeconómico. Se trata también de reducir desigualdades y facilitar ciertas cosas para esos hogares. Para lograrlo estamos trabajando con el Gobierno de España en el Plan Estratégico para la Reducción de la Obesidad Infantil, con el fin de implementar una serie de medidas que ayuden a la reducción de los índices de sobrepeso y de obesidad infantil en nuestro país.

Una de las mejores armas para combatir la obesidad es llevar una vida activa, evidentemente, pero muchos niños que no están federados o no compiten se quedan fuera de la práctica deportiva.

Somos conscientes de que muchos se quedan fuera por no competir, pero es que hay una parte del deporte que es simplemente jugar, divertirte, conectar, socializar. El deporte rompe barreras, abre puertas, crea conexiones, transmite valores, educa… Y todo eso es muy importante fomentarlo. Para que llegue a todo el mundo contamos con una iniciativa llamada 'Plan de tarde' que fomenta que los centros escolares abran las puertas y proporcionen espacios para que los menores que tienen difícil acceso a lugares seguros sean activos y puedan practicar ejercicio por diversión.

En el documental se comparten historias de familias de Estados Unidos y España. ¿Hay algún país donde sería bueno mirarse?

En los países del norte de Europa, como Finlandia, Suecia o Dinamarca existen iniciativas interesantes. Trabajan para que haya distancias cortas (entre el colegio y el hogar), se hacen cenas en familia a una hora temprana, abren los gimnasios de los colegios los fines de semana para que vayan padres e hijos... Lo que estamos intentando es eso, ver qué países están implementando medidas eficaces y eficientes que ayuden a reducir sus índices de obesidad. Se trata de aprender de lo que se está haciendo bien para poder aplicarlo y replicarlo en nuestro entorno.