Qué hago si mi bebé se duerme y aún no ha cenado, ¿le despierto?

Con la vuelta a la rutina después del verano, muchos padres se interesan por apuntar a sus hijos a actividades, sobre todo a aquellas que motiven la actividad física, como es el caso de la matronatación para los más pequeños de la casa.

Normalmente se asegura que nadar aumenta el apetito y esto ocurre tanto en niños como adultos, pero también en bebés.Belén Alonso, nutricionista de Nutribén, apunta, además, que «realizar este tipo de actividad física se relaciona con múltiples beneficios para los bebés como desarrollar habilidades psicomotoras, fortalecer la relación afectiva con sus padres o superar el miedo al agua».

¿Son actividades recomendadas especialmente para aquellos que coman poco?

Realizar actividad física siempre es una buena forma de estimular el apetito de los más pequeños de la casa. No obstante, pueden comer poco por diferentes motivos y eso no siempre significa que exista un problema; ellos gestionan su sensación de hambre y saciedad y mientras no se convierta en un problema debemos respetarlo. Lo importantes es ofrecerles siempre alimentos de calidad y seguros. Entrar en una dinámica de actividad física y vida activa desde edades tempranas le ayudará a sentar las bases de una vida adulta saludable.

¿De qué manera influye la temperatura en su sensación de hambre?

Durante los meses de verano el desgaste y cansancio que provocan el calor puede aumentar las necesidades de nutrientes que nos pide el cuerpo. En vacaciones es importante mantenerles fresquitos y bien hidratados. Si el peque se encuentra en periodo de lactancia no se le debe ofrecer agua. Si es mayor de 6 meses ya se puede empezar a ofrecerle agua y, aunque no la pida, hay que dársela de vez en cuando para que se mantenga adecuadamente hidratado. Una buena opción para los meses de calor es ofrecer opciones de alimento frescas como un pouch de fruta en la piscina.

¿Qué ocurre si se modifica alguna de sus rutinas de alimentación a las que estaban acostumbrados?

No pasa nada. Según las estaciones del año a todos nos cambian las rutinas y los bebés no son una excepción. Lo importante es que no experimenten cambios bruscos en lo que a la alimentación se refiere. Cuando cambiamos su rutina pueden tardar un poco en acostumbrarse por lo que la paciencia es el mejor aliado. Lo esencial es que esté siempre en un ambiente feliz y agradable.

Y si debido a la mayor actividad se queda dormido y no ha cenado, ¿hay que despertarle para que coma o es mejor dejarle dormir?

Nadie mejor que los padres conocen la realidad de sus peque. Siempre soy partidaria de dejarles descansar ya que ellos son capaces de gestionarse en ese sentido. Yo recomiendo a los padres que no le despierten si se acaba de dormir, y si ya ha dormido su hora y media y todavía están a tiempo de darle la cena(no es demasiado tarde), entonces se puede despertarle despacio y con cariño.

Si un día se ha quedado dormido tarde y no le ha dado tiempo a cenar y ya está en su momento de dormir toda la noche, lo mejor es dejarle dormir. Al día siguiente será capaz de autorregularse de nuevo con la comida.