La técnica que libera del estrés para estar en paz con uno mismo

No soporto que se ponga a silbar a mi lado, no soporto que me digan lo que tengo que hacer, no soporto que siempre quieran llevar la razón, no soporto que me cuenten todo lo que se han comprado... ¿Cuántos pensamientos negativos sobre los demás puedes llegar a tener a lo largo del día? ¿Qué sientes por dentro cada vez que te vienen a la mente? ¿Te enfadas, te da rabia, tienes envidia, te sientes triste...? La experta en mindfulness y master en PNL (Programación Neurolingüística), Paz Calap, asegura que no hay emociones malas ni buenas, sino pistas sobre lo que está sucediendo en tu interior. «Tu paz empieza por dejar en paz a los demás y por hacerte responsable de tu vida y de tu energía», explica.

En su libro «Quiero paz» (Alienta editorial) comparte un método con claves, ejercicios, vídeos y audios que ayudan a conocer y entrenar la mente para calmarla. Aunque está planteado como un curso de ocho semanas para descubrir tu capacidad para vivir «con alegría y paz de espíritu», la autora aclara que la paz no es algo «que se consigue y ya está», sino que es algo que «se tiene que trabajar cada día», por lo que su intención al compartir el método que a ella le ha funcionado es ofrecer la posibilidad de interiorizar las herramientas necesarias para estar en paz con uno y con los demás.

La necesidad de hacerse responsable de uno mismo es una de las herramientas más potentes par alcanzar esa paz, según explica la experta. «Deja de fijarte en lo que hacen o dicen los demás y fíjate en ti. Obsérvate, con tus luces y con tu sombras. Cuando tú cambias, todo cambia. Si haces el trabajo de sacar todo lo que te está contaminando y logras introducir en tu mente aquello que te aporte energía de la abundancia, verás que todo lo que te agobia, te entristece y te desespera, desaparecerá», explica. La experta afirma que esa «energía de la abundancia» no tiene que ver con el dinero, la crítica, la envidia, la necesidad de compararse y con la instatisfacción permanente, sino con el amor, la tranquilidad, la compasión, la felicidad y la alegría. El gran cambio en ti, según explica, se produce cuando descubres que la auténtica felicidad es la «felicidad del ser» y no la «felicidad del tener». No en vano, el lema de la autora es «más allá de la felicidad está la paz» ya que, para ella, vivir en paz con uno mismo y con la vida es la clave para alcanzar la felicidad.

Para entender su método invita a acercarse poco a poco a las prácticas o ejercicios que propone dando pequeños pasos. «Prueba un día a escuchar con interés a un compañero de trabajo. Escúchale de verdad, atentamente, con tus cinco sentidos, valorando su estado y sus emociones y con la intención de acompañarle y entenderle y no con la intención de aconsejar, de interrumpirle para contar tu propia experiencia o haciendo como que escuchas pero pensando en tu propio diálogo interno», propone. Este ejercicio al que Paz Calap se refiere como «escucha compasiva» es tan poderoso que, cuando se practica a menudo, da lugar a una buena energía que se proyecta tanto en ti como en la otra persona. Y eso, según afirma, se traslada a otros campos de tu vida, como la relación con tu pareja, tu familia o tu entorno.

¿Dónde pongo el foco?

Pon el foco en ti y siempre en ti y, tal como aclara la experta, siendo siempre consciente de que has de equilibrar los cuatro pilares sobre los que se sustenta el ser humano (cuerpo, mente, emociones y «ser profundo») para sentirse bien. Cuidar la alimentación, hacer deporte y descansar te ayudarán a equilibrar cuerpo y mente, mientras que la práctica de mindfulness, la meditación y el yoga te ayudarán con las emociones. En cuanto a tu «ser profundo» la experta asegura que se alimenta de esos tres pilares, pero también del silencio, del recogimiento, de los momentos en soledad y de la conexión con la naturaleza. «Dime lo que piensas y te diré cómo te estás sintiendo. Dime lo que estás sintiendo y te diré la energía que estás creando en ti y en los demás. Dime cuál es tu energía y te diré lo que estás trayendo a tu vida», argumenta.

Las excusas y creencias que limitan

Para alcanzar la paz y equilibrar esos cuatro pilares lo importante, según afirma la experta, es que quieras caminar hacia esa paz, a tu ritmo y sin excusas. Existen tres creencias enormes (o excusas) que pueden suponer un obstáculo para conseguir los hábitos que te ayudarán a tener equilibrio. Uno es la «falta de tiempo», otra es pensar «que ya soy mayor para estas cosas» y otra es «que no tengo dinero». Sin embargo, la experta está convencida de que siempre se puede hacer algo para no caer en estas falsas creencias. «El deseo mueve montañas, lo que necesitas es motivación. Quizá no tengas tiempo ni dinero para ir al gimnasio más cool de la ciudad, pero sí puedes tener tiempo y dinero para caminar 30 minutos al día. Quizá no tengas tiempo para meditar una hora, pero sí puedes meditar durante un minuto. ¿De verdad crees que eres mayor para sentirte mejor contigo mismo? Todo sirve. No tienes que irte 15 días a un retiro en el Tibet para cambiar tu vida, puedes hacerlo pasito a pasito y aprovechar cada una de las miles de oportunidades que tenemos en el día a día», plantea Paz Calap.

