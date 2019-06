El juego de pies que hacías de pequeña es lo mejor para tus piernas cansadas

Pasar muchas horas de pie o sentado, sufrir altas temperaturas de forma continuada, llevar una vida sedentaria y una mala alimentación son algunas de las causas que producen esa sensación de pesadez o cansancio en las piernas que, en ocasiones, se traduce en molestias como calambres, hinchazón o incluso dolor de piernas.

Se conoce popularmente como «piernas cansadas» pero este problema de circulación se denomina insuficiencia venosa crónica que sufren el 30% de los adultos españoles (unos 15 millones de perosnas), en su mayoría mujeres debido a factores hormonales, tal como explicó la jefa del servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital de la Cruz Roja de Madrid, Dra. Lourdes Reina Gutiérrez, durante la presentación de la «Guía de Recomendaciones Posturales» de Aquilea Piernas Ligeras, cuyo objetivo es aportar ejercicios que puedan hacerse a diario y que faciliten el bombeo de sangre de las piernas al corazón.

Uno de los ejercicios que recoge esta guía para aliviar los síntomas de las «piernas cansadas» es algo que se hace a menudo en la infancia: ponerse de puntillas y volver a la posición inicial o realizar cada cierto tiempo ejercicios de punta-tacón (tanto sentados como de pie) activa el bombeo muscular de la sangre. También puede resultar útil, según explica el Dr. Eric Roche, director de la Clínina Vascular Barcelona y uno de los autores de la guía, caminar por la arena o andar descanzos en casa.

Otro juego con los pies que incluye la guía puede practicarse sentado, con la espalda receta. Y es tan sencillo como separar y juntar las puntas de los pies varias veces.

Para activar la circulación de los muslos y los gemelos, los autores de la guía recomiendan estas tres ideas, que además pueden practicarse tumbados boca arriba. Para la primera, se colocan dos toallas enrolladas detrás de las rodillas y se hacen rodar moviendo las caderas. En la misma posición y con las piernas estiradas, otro de los ejercicios consiste en levantar alternativamente cada una de ellas flexionando ligeramente al tiempo que se intenta sujetar con las manos la parte posterior de la rodilla. Para el tercer ejercicio, se colocan las piernas extendidas y se separan y se juntan. Para cada una de las ideas proponen 10 repeticiones, pero esto se puede ajustar en función de las necesidades de cada persona.

También ayuda a tonificar los músculos de las piernas este otro ejercicio, que se hace de pie. Para practicarlo se extienden los brazos y se eleva la rodilla hasta que quede lo más cerca posible del pecho, manteniendo la posición durante un minuto. Después se hace con la otra pierna y se repite el ejercicio con ella.

Para aquellas personas que pasan muchas horas de pie, aconsejan que, varias veces al día, mantengan una posición de piernas ligeramente abiertas y balanceen el peso de una pierna a otra, pues eso contribuye a relajar la musculatura y mejorar la circulación de retorno.

Además, los autores de la guía aconsejan situar las piernas en alto(pueden elevarse totalmente o en una posición que las sitúe al mismo nivel que el corazón) una vez que ya estamos en casa tras la jornada laboral para reducir la sobrecarga y calmar la sensación de pesadez.

Falsos mitos sobre las varices

Además de recoger estos ejercicios, la «Guía de Recomendaciones Posturales» de Aquilea Piernas Ligeras desmonta falsos mitos sobre lo que afecta o no a las molestias en las piernas. Así, aseguran que la medida de «dormir con los pies en alto» para aliviar la pesadez de las piernas no está basada en evidencias científicas.

Llevar tacones, según explica la Dra. Reina, no es la causa por la que algunas mujeres tienen varices, si bien aclara que no es recomendable utilziarlos durante muchas horas. Tampoco está demostrado, según afirma, que cruzar las piernas provoque sobrecarga o varices. De hecho, como señala la Dra. Reina, lo que afecta a las piernas es la falta de movimiento y la vida sedentaria y, si se van alternando las piernas al cruzarlas no tiene por qué suponer un riesgo.

Las prendas muy ajustadas pueden generar sensación de incomodidad, pero no existe una relación directa, según explica la Dra. Reina, con la aparición de varices y otros trastornos.

En cuanto al agua caliente, es cierto que el calor favorece la congestión venosa, pero si se alterna con el agua fría (a la hora de ducharnos, por ejemplo) se compensa el efecto e incluso puede suponer un estímulo para la circulación. «No es necesario que nos demos duchas de agua fría, lo que importa es el contraste, es decir, alternar agua fría con agua caliente», aclara la experta.